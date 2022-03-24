陳瀅水著沙灘片賀IG追蹤人數達70萬 網民：無視封灘令？ 重溫女星水著合輯

陳瀅和方力申緋聞傳完又傳，同期又傳暗撻周嘉洛，女神似乎未揀定﹗方力申日前突然出Po賀與舊愛鄧麗欣「定情電影」《獨家試愛》16周年，Stephy更激罕有回應﹗網民起哄翻撻有望嘅時候﹗陳瀅忽然大派福利晒水著，網民問：「被激親？」