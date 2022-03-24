陳瀅

陳瀅水著沙灘片賀IG追蹤人數達70萬 網民：無視封灘令？ 重溫女星水著合輯

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陳瀅和方力申緋聞傳完又傳，同期又傳暗撻周嘉洛，女神似乎未揀定﹗方力申日前突然出Po賀與舊愛鄧麗欣「定情電影」《獨家試愛》16周年，Stephy更激罕有回應﹗網民起哄翻撻有望嘅時候﹗陳瀅忽然大派福利晒水著，網民問：「被激親？」

陳瀅穿粉紅泳衣好肉地

陳瀅在出片IG追蹤人數達70萬 ，片中的她穿上粉紅色一件頭泳衣，用樹枝在沙灘寫上數目字700k然後回眸甜笑，大晒白滑肌膚，相當吸睛﹗

陳瀅 陳瀅著上粉紅色泳衣踎喺沙灘寫字﹗
陳瀅著上粉紅色泳衣踎喺沙灘寫字﹗ （圖片來源：IG＠missjni）

陳瀅無視封灘令？ 網民代解畫

陳瀅出片後火速吸逾六千個like，不少網民質疑沒有戴口罩是否違規，竟敢無視港府一周前頒下的「封灘令」，不過有網民幫忙解說，指過去一周氣溫下降又落雨，片中陳瀅不但穿上水著，更是陽光燦爛，相信是之前拍下的片段，預計粉絲人數到達70萬，便會出片，網民即留言：「咁啱嘅﹗係咪被方力申激親？」、「80 萬、90萬一直派福利派落去﹗」、「到一100萬就會著三點式」、「機心女，不過我鍾意﹗」等等﹗

陳瀅 陳瀅回眸甜笑，冧死人﹗
陳瀅回眸甜笑，冧死人﹗ （圖片來源：IG＠missjni）
陳瀅 陳瀅鍾情一件頭泳衣﹗
陳瀅鍾情一件頭泳衣﹗（圖片來源：IG＠missjni））
陳瀅 雖然一件頭，但性感程度拍得上三點式﹗
雖然一件頭，但性感程度拍得上三點式﹗（圖片來源：IG＠missjni））

重溫封灘前女星水著 「E神」陳靜益街坊、樂宜水著look慰勞大家！

疫情反反覆覆之中，眨吓眼就已經過兩年，之前一班女星在去年入秋前，以水著大晒好身材，趁住乍寒還暖嗱嗱聲晒多次水著先！

劉佩玥 sharp醒泳衣好搶鏡

何雁詩婚前派對竟然冇劉佩玥份？好姊妹決裂新聞盛傳中，劉佩玥就一於懶理，一睇個笑容同埋咁 sharp醒嘅泳衣顏色就知心情依然靚靚。

樂宜 性感泳衣晒紋身

失驚無神試完婚紗，嚇到粉絲以為樂宜要嫁人，澄清完「講笑咋！真嘅話同你講！」後，即刻連出幾日海，晒多浸水著look慰勞吓大家先。

張韋怡 闊太遊船河晒遊艇

繼續賺錢買花戴嘅闊太生活，其實無論氣溫高定低，張韋怡都係照常遊吓船河、晒吓名牌包包歎世界。

陳瀅 「 E神」陳靜益街坊、樂宜水著look慰勞大家！女星晒泳衣抓緊夏日尾巴陳瀅 「 E神」陳靜益街坊、樂宜水著look慰勞大家！女星晒泳衣抓緊夏日尾巴

吳嘉儀 禾稈冚珍珠

入行五年終於捱到角色有人叫得出名，花名叫阿七嘅吳嘉儀，其實除咗係演藝高材生攞過兩次獎學金外，其33C身材一樣見得吓人。

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蔡嘉欣 最愛晒包泳衣都係名牌？

一時被指過分追捧名牌手袋太虛榮，一時又被爆加入 《姊妹淘》犯眾憎，新聞再多都無損網紅出身嘅蔡嘉欣抓住夏天尾巴呃多轉like。

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蔡潔 白滑肌膚

離開太陽娛樂轉投王晶同邵氏旗下後，蔡潔一直電影、電視劇拍不停，終於趕得切喺換季前落到水、晒到水著。

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周秀娜 大山可以移平

由性感𡃁模蛻變成演員，衫愈著愈多嘅娜姐家陣連出海套水著，都要玩長袖甚至乎包到上心口，呢啲叫今非昔比。

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陳靜DaDa 轉騷肌

31歲 Dada當年有「 E神」之稱，近年已收起性感，最近仲剪埋長髮行型格路線，呢個水著 look算係大贈送益街坊！

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傅嘉莉

之前連拍兩劇 《刑偵日記》同 《我家無難事》 ，終於 有假放，趁住新劇 《凶宅清潔師》未埋班，傅嘉莉嗱嗱聲 放自己一個staycation叉吓電先。

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劉溫馨 修身成果

辛苦足60日，用蔬果汁斷食法短短喺30日減咗15磅肉，身材達到最fit狀態嘅劉溫馨就算刮風也好天陰也好，都要晒一晒水著啦！

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陳詩欣 一件頭女神

加入 《學是學非》後極速入屋，做完輯 《3日2夜》更被網民當正女神，其實青春無敵笑得又夠甜，最愛著一件頭泳衣，有一件頭女神之稱！

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曾淑雅 比例佳

個個都玩staycation，其實個個心嗰句都係 「幾時有得飛」 ，Jumbo曾淑雅呢個燦 爛笑容話你知，既來之，則安之，享受當下至係王道。

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陳康琪 晒腿

香港樂壇一日難撈過一日，做女子組合Bingo不成，陳康琪反而靠演出ViuTV節目成功上位，其實泳衣look更襯佢野性又open嘅個人形象。

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撰文：東方新地圖片來源：IG＠missjni、新傳媒圖片

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