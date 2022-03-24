陳瀅水著沙灘片賀IG追蹤人數達70萬 網民：無視封灘令？ 重溫女星水著合輯
陳瀅和方力申緋聞傳完又傳，同期又傳暗撻周嘉洛，女神似乎未揀定﹗方力申日前突然出Po賀與舊愛鄧麗欣「定情電影」《獨家試愛》16周年，Stephy更激罕有回應﹗網民起哄翻撻有望嘅時候﹗陳瀅忽然大派福利晒水著，網民問：「被激親？」
陳瀅穿粉紅泳衣好肉地
陳瀅在出片IG追蹤人數達70萬 ，片中的她穿上粉紅色一件頭泳衣，用樹枝在沙灘寫上數目字700k然後回眸甜笑，大晒白滑肌膚，相當吸睛﹗
陳瀅無視封灘令？ 網民代解畫
陳瀅出片後火速吸逾六千個like，不少網民質疑沒有戴口罩是否違規，竟敢無視港府一周前頒下的「封灘令」，不過有網民幫忙解說，指過去一周氣溫下降又落雨，片中陳瀅不但穿上水著，更是陽光燦爛，相信是之前拍下的片段，預計粉絲人數到達70萬，便會出片，網民即留言：「咁啱嘅﹗係咪被方力申激親？」、「80 萬、90萬一直派福利派落去﹗」、「到一100萬就會著三點式」、「機心女，不過我鍾意﹗」等等﹗
重溫封灘前女星水著 「E神」陳靜益街坊、樂宜水著look慰勞大家！
疫情反反覆覆之中，眨吓眼就已經過兩年，之前一班女星在去年入秋前，以水著大晒好身材，趁住乍寒還暖嗱嗱聲晒多次水著先！
劉佩玥 sharp醒泳衣好搶鏡
何雁詩婚前派對竟然冇劉佩玥份？好姊妹決裂新聞盛傳中，劉佩玥就一於懶理，一睇個笑容同埋咁 sharp醒嘅泳衣顏色就知心情依然靚靚。
樂宜 性感泳衣晒紋身
失驚無神試完婚紗，嚇到粉絲以為樂宜要嫁人，澄清完「講笑咋！真嘅話同你講！」後，即刻連出幾日海，晒多浸水著look慰勞吓大家先。
蔡潔 白滑肌膚
離開太陽娛樂轉投王晶同邵氏旗下後，蔡潔一直電影、電視劇拍不停，終於趕得切喺換季前落到水、晒到水著。
周秀娜 大山可以移平
由性感𡃁模蛻變成演員，衫愈著愈多嘅娜姐家陣連出海套水著，都要玩長袖甚至乎包到上心口，呢啲叫今非昔比。
傅嘉莉
之前連拍兩劇 《刑偵日記》同 《我家無難事》 ，終於 有假放，趁住新劇 《凶宅清潔師》未埋班，傅嘉莉嗱嗱聲 放自己一個staycation叉吓電先。
劉溫馨 修身成果
辛苦足60日，用蔬果汁斷食法短短喺30日減咗15磅肉，身材達到最fit狀態嘅劉溫馨就算刮風也好天陰也好，都要晒一晒水著啦！