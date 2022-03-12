陳瀅懷勉三年前巴黎之旅 上載極露小白裙造型照 網民興奮：流晒鼻血不得了

陳瀅一向樣靚身材正，又好識做不時會在IG派福利，深得一班宅男粉絲愛戴。日前她再在IG出招，分享一輯三年前在巴黎旅行時影落的照片，當中一條白色裙令網民歎為觀止，甚至睇到流鼻血，唔該疫情快點走，等陳瀅可以繼續少布外遊派福利。