陳瀅懷勉三年前巴黎之旅 上載極露小白裙造型照 網民興奮：流晒鼻血不得了
陳瀅一向樣靚身材正，又好識做不時會在IG派福利，深得一班宅男粉絲愛戴。日前她再在IG出招，分享一輯三年前在巴黎旅行時影落的照片，當中一條白色裙令網民歎為觀止，甚至睇到流鼻血，唔該疫情快點走，等陳瀅可以繼續少布外遊派福利。
陳瀅in Paris
受到新冠疫情影響，第五波大爆發，大多份香港人已經兩年幾冇得去旅行，就連年年返加拿大探親的陳瀅都勁掛住旅行的感覺。於是陳瀅在社交網上載了一輯2019年遊巴黎的照片，來懷勉過去。
陳瀅穿小白裙遊街
陳瀅上載多張照片並貼出六個不同樣的傷心Emoji，來表達自己非常掛念去旅行的情緒。在多個造型照中，第三張最搶fo，身穿小白裙的陳瀅上下都好清涼，有網民留言說：「第三張不得了！」亦有人話流晒鼻血，雖然陳瀅的性感造型讚多過彈，不過陳瀅刻意把其中一個留言隱藏，因為有網民指她是「肥底」。
網民興奮留言
大晒低胸露肩晚裝
「宅男女神」陳瀅一向樣靚身材正，又毫不吝嗇在IG大派福利圖，深受不少男粉絲愛戴。而去年陳瀅在《萬千星輝頒獎典禮2021》中，與其他花旦小花在紅地氈爭妍鬥，而勇奪「最佳衣著女藝人」獎，成功奠定女神地位。陳瀅又再出招，在IG分享一身低胸露肩白色晚裝的照片，並留言道：「Hello」與粉絲打招呼，相中所見陳瀅大晒一雙白滑美腿，高貴得來又不失性感，更引來網友紛紛留言力讚：「引死人咩！」、「索到不得了」、「正能量返晒嚟」等等。
真空裝蒲吧
陳瀅去年拍完無綫電視劇《痞子殿下》後，曾返加拿大探親兼度假一段日子，但她一點也不愁寂寞，在IG分享了一輯與朋友蒲吧的照片。眼見陳瀅蒲吧當日天還未黑透，而重點是她以一身「戰鬥格」上陣，上身穿著真空啡色襯衫騷身材，下身則配上超短裙大騷美腿，非常吸睛。難怪獲網民留言大讚：「咁索仲得了」、「點解可以咁fit」、「裡面無著衫？」等等。