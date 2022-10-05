陳瀅現身巴黎時裝周 名模上身自信爆棚 透視裝惹龍友圍影

陳瀅（Jeannie）日前缺席《美麗戰場》的記者會，擔正做女一都唔幫手宣傳，原來是為了飛去法國出席巴黎時裝周，陳瀅日日都名模上身一樣，穿上各大名牌穿梭會場，其中一套透視裝更惹來不少龍友圍住影，令本來對自己身形已經信心爆棚的陳瀅更加興奮。