陳瀅現身巴黎時裝周 名模上身自信爆棚 透視裝惹龍友圍影
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陳瀅（Jeannie）日前缺席《美麗戰場》的記者會，擔正做女一都唔幫手宣傳，原來是為了飛去法國出席巴黎時裝周，陳瀅日日都名模上身一樣，穿上各大名牌穿梭會場，其中一套透視裝更惹來不少龍友圍住影，令本來對自己身形已經信心爆棚的陳瀅更加興奮。
陳瀅化身名模現巴黎
陳瀅趁香港公布外遊返港0+3政策，即飛去法國巴黎參加一年一度的巴黎時裝周，要應付每日出席大小的時裝活動，陳瀅做足準備，帶了大量名牌服飾，好似行時裝騷咁，日日都把自己打扮成彩雀一樣，過足名模癮。
透視裝成為街頭焦點
在陳瀅的社交網上可看到，她換了多套服飾在街頭拍照，當中一襲透視裝更成為焦點，黑色Bra Top、透明背心外配黑色皮褸，的確令人眼前一亮，在現場更被一班外國攝影師及龍友圍住影，陳瀅一臉享受，擺盡Pose任影唔嬲。入到場館後，陳瀅更加大方，把皮褸脫去後，透視裝大顯身材，由她自己上載的靚相經過美圖處理，當堂修晒身，不過有些視頻就遮掩不了陳瀅的Baby Fat，腰部線條亦比較粗。
女一缺席被方力申寸
陳瀅在巴黎快活過神仙，就連自己做女一的新劇《美麗戰場》宣傳活動都缺席，更被男角之一的方力申當眾寸，被問到陳瀅身處巴黎時裝周小方力申接受傳媒訪問時笑說：「乜原來女主角都可以走得㗎？早知我都飛啦，我想去美國或日本，因為想去睇NBA季前賽。」陳瀅係方力申緋聞女友之一，寸佢都係耍花槍啫！