陳瀅希臘大解放派T-back福利 網民激讚：世一優質股！

34歲的陳瀅自拍攝《家族榮耀之繼承者》後身形keep住fit到漏，狀態簡直係重回巔峰！早前陳瀅就孖住朋友飛去希臘愛琴海小島度假，而向來喜愛同陽光玩遊戲嘅佢就繼續大派泳裝福利，仲以T-back上陣曬日光浴，大方騷渾圓蜜桃臀，獲網民大讚係「世一優質股」！

