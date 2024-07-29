陳瀅 希臘

陳瀅希臘大解放派T-back福利 網民激讚：世一優質股！

最新娛聞
cloud

廣告

34歲的陳瀅自拍攝《家族榮耀之繼承者》後身形keep住fit到漏，狀態簡直係重回巔峰！早前陳瀅就孖住朋友飛去希臘愛琴海小島度假，而向來喜愛同陽光玩遊戲嘅佢就繼續大派泳裝福利，仲以T-back上陣曬日光浴，大方騷渾圓蜜桃臀，獲網民大讚係「世一優質股」！

陳瀅騷渾圓蜜桃臀狀態大勇

陳瀅日前（28日）在社交平台po出多張泳裝照，以純白比堅尼示人嘅陳瀅大方曬fit到漏嘅好身材！陳瀅仲化身「背多分」騷埋超渾圓蜜桃臀，以T-back上陣嘅福利仲令網民齊齊留言激讚：「今次狀態真係重回巔峰」、「呢個股我願稱之為世一優質股！」、「講真依家呢個身材真係冇得頂」、「點解得咁少圖！我要更多！」

陳瀅 希臘 陳瀅日前在社交平台曬出多張喺希臘度假嘅福利相，以比堅尼上陣曬日光浴嘅陳瀅身形苗條咗唔少！（圖片來源：IG@missjni）
陳瀅日前在社交平台曬出多張喺希臘度假嘅福利相，以比堅尼上陣曬日光浴嘅陳瀅身形苗條咗唔少！（圖片來源：IG@missjni）
陳瀅 希臘 陳瀅側身出鏡亦十分有睇頭，更獲網民大讚狀態重回巔峰！（圖片來源：IG@missjni）
陳瀅側身出鏡亦十分有睇頭，更獲網民大讚狀態重回巔峰！（圖片來源：IG@missjni）
陳瀅 希臘 不過就點都比唔上陳瀅背面出鏡，以T-back大騷渾圓蜜桃臀嘅福利吸引！（圖片來源：IG@missjni）
不過就點都比唔上陳瀅背面出鏡，以T-back大騷渾圓蜜桃臀嘅福利吸引！（圖片來源：IG@missjni）

即睇更多陳瀅希臘靚相！

陳瀅 希臘 （圖片來源：IG@missjni）
（圖片來源：IG@missjni）
陳瀅 希臘 （圖片來源：IG@missjni）
（圖片來源：IG@missjni）
陳瀅 希臘 （圖片來源：IG@missjni）
（圖片來源：IG@missjni）
陳瀅 希臘 （圖片來源：IG@missjni）
（圖片來源：IG@missjni）
陳瀅 希臘 （圖片來源：IG@missjni）
（圖片來源：IG@missjni）

34歲陳瀅獲佘詩曼點醒肯減肥 曾被標籤時裝車禍 為1原因唔做運動

34歲陳瀅過去盛裝出席活動，都經常遇到「時裝車禍」被嘲似大媽，陳瀅日前接受傳媒訪問，自認「時裝車禍」全因身形肥。拍攝《家族榮耀之繼承者》時，終於受佘詩曼一句提醒決心減肥！

陳瀅認「時裝車禍」全因身形肥

陳瀅接受傳媒訪問講到，曾因衣著受到外界的批評，從「時裝車禍」到「大媽味濃」的標籤讓她深感壓力。她表示雖然想一直給大家創造一個新形象，但經過研究後，明白其實問題與衣服無關，而是因為自己身形不夠苗條，但大部分自己所穿著的衣服都需要身材苗條才穿得好看。

陳瀅 希臘 陳瀅日前接受傳媒訪問，自認「時裝車禍」全因身形唔夠苗條。（圖片來源：IG@missjni）
陳瀅日前接受傳媒訪問，自認「時裝車禍」全因身形唔夠苗條。（圖片來源：IG@missjni）
陳瀅 希臘 陳瀅大部分新造型都被網民吐糟，其中呢件「扎肉衫」就最經典。（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
陳瀅大部分新造型都被網民吐糟，其中呢件「扎肉衫」就最經典。（圖片來源：TVB娛樂新聞台）

憑一招解決「時裝車禍」問題

面對持續的批評和身形的挑戰，陳瀅沒有放棄，而是開始積極調整自己的身形和飲食習慣。陳瀅續指明白身材不夠苗條，所以不會再穿著暴露的衣服，不會再自曝其短，成功解決「時裝車禍」的問題。

陳瀅 希臘 月前，陳瀅曾經身穿一襲粉藍色吊帶低胸裙出席公開活動，不過事後唔少網友直指「大媽味濃」！（圖片來源：TVB 娛樂新聞台）
月前，陳瀅曾經身穿一襲粉藍色吊帶低胸裙出席公開活動，不過事後唔少網友直指「大媽味濃」！（圖片來源：TVB 娛樂新聞台）

曾經為1原因唔做運動

雖然衣著方面問題解決了，但身形方面，陳瀅依然認為面對很大的挑戰。陳瀅自認自己屬於易肥體質，加上自己喜歡吃炸雞和壽司等高卡路里食品，所以必須靠做運動和忍口，令身形保持苗條。不過陳瀅又自爆因為認為做運動減肥就好似受罰，所以曾經唔喜歡做運動。

陳瀅 希臘 陳瀅在《家族榮耀之繼承者》周五晚大結局都自嘲自己「肥」（圖片來源：TVB）
陳瀅在《家族榮耀之繼承者》周五晚大結局都自嘲自己「肥」（圖片來源：TVB

全靠佘詩曼開始減肥

不過在去年與佘詩曼在馬來西亞拍攝《家族榮耀之繼承者》時，因為佘詩曼開口勸陳瀅食少啲，陳瀅先開始減肥，再加上同劇的Dada陳靜和王敏奕熱愛運動，每次都約陳瀅做運動，才令陳瀅開始漸漸愛上運動，令身形有機會改善。

陳瀅 希臘 幸好有佘詩曼的提點，才令陳瀅開始減肥。（圖片來源：IG@missjni）
幸好有佘詩曼的提點，才令陳瀅開始減肥。（圖片來源：IG@missjni）

陳瀅公開成長舊照 中學年代原來係四眼妹

陳瀅趁30歲在IG公開了5張由細到大不同年代的舊相片，清楚見到五官變化：

陳瀅 希臘 89年出世的陳瀅有一姊一弟，自小在加拿大溫哥華長大，係華裔加拿大人。（圖片來源：IG@missjni）
89年出世的陳瀅有一姊一弟，自小在加拿大溫哥華長大，係華裔加拿大人。（圖片來源：IG@missjni）
陳瀅 希臘 就算係發育期間的四眼妹，都有精緻五官。（圖片來源：IG@missjni）
就算係發育期間的四眼妹，都有精緻五官。（圖片來源：IG@missjni）
陳瀅 希臘 （圖片來源：IG@missjni）
（圖片來源：IG@missjni）
陳瀅 希臘 陳瀅係加拿大University of British Columbia工商管理系學士，畢業照已經跟22歲入行時的靚樣差不多，並無大太的「修葺」。（圖片來源：IG@missjni）
陳瀅係加拿大University of British Columbia工商管理系學士，畢業照已經跟22歲入行時的靚樣差不多，並無大太的「修葺」。（圖片來源：IG@missjni）
陳瀅 希臘 （圖片來源：IG@missjni）
（圖片來源：IG@missjni）

22歲拍隱影眼鏡廣告入行

陳瀅原名鄭鈺瀅，生父早逝母親改嫁廣州陳姓富商，由繼父供書教學，所以陳瀅由姓鄭改姓陳。在加拿大讀書畢業後，22歲回流香港加入starzpeople模特兒公司做藝人，2012年接拍了《寒戰》及《together 在一起》，不過最令人印象深刻是2011年接拍的隱形眼鏡廣告，飾演論盡四眼妹的陳瀅，都有啲演技：「當時來香港作交換生，在機緣下便接拍了那個廣告。」

陳瀅 希臘 （圖片來源：影片截圖）
（圖片來源：影片截圖）
陳瀅 希臘 （圖片來源：影片截圖）
（圖片來源：影片截圖）
陳瀅 希臘 （圖片來源：影片截圖）
（圖片來源：影片截圖）
陳瀅 希臘 （圖片來源：影片截圖）
（圖片來源：影片截圖）
陳瀅 希臘 （圖片來源：影片截圖）
（圖片來源：影片截圖）

撰文：東方新地圖片來源：IG@missjni

熱門文章

 