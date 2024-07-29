陳瀅希臘大解放派T-back福利 網民激讚：世一優質股！
陳瀅騷渾圓蜜桃臀狀態大勇
陳瀅日前（28日）在社交平台po出多張泳裝照，以純白比堅尼示人嘅陳瀅大方曬fit到漏嘅好身材！陳瀅仲化身「背多分」騷埋超渾圓蜜桃臀，以T-back上陣嘅福利仲令網民齊齊留言激讚：「今次狀態真係重回巔峰」、「呢個股我願稱之為世一優質股！」、「講真依家呢個身材真係冇得頂」、「點解得咁少圖！我要更多！」
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34歲陳瀅獲佘詩曼點醒肯減肥 曾被標籤時裝車禍 為1原因唔做運動
34歲陳瀅過去盛裝出席活動，都經常遇到「時裝車禍」被嘲似大媽，陳瀅日前接受傳媒訪問，自認「時裝車禍」全因身形肥。拍攝《家族榮耀之繼承者》時，終於受佘詩曼一句提醒決心減肥！
陳瀅認「時裝車禍」全因身形肥
陳瀅接受傳媒訪問講到，曾因衣著受到外界的批評，從「時裝車禍」到「大媽味濃」的標籤讓她深感壓力。她表示雖然想一直給大家創造一個新形象，但經過研究後，明白其實問題與衣服無關，而是因為自己身形不夠苗條，但大部分自己所穿著的衣服都需要身材苗條才穿得好看。
憑一招解決「時裝車禍」問題
面對持續的批評和身形的挑戰，陳瀅沒有放棄，而是開始積極調整自己的身形和飲食習慣。陳瀅續指明白身材不夠苗條，所以不會再穿著暴露的衣服，不會再自曝其短，成功解決「時裝車禍」的問題。
曾經為1原因唔做運動
雖然衣著方面問題解決了，但身形方面，陳瀅依然認為面對很大的挑戰。陳瀅自認自己屬於易肥體質，加上自己喜歡吃炸雞和壽司等高卡路里食品，所以必須靠做運動和忍口，令身形保持苗條。不過陳瀅又自爆因為認為做運動減肥就好似受罰，所以曾經唔喜歡做運動。
全靠佘詩曼開始減肥
不過在去年與佘詩曼在馬來西亞拍攝《家族榮耀之繼承者》時，因為佘詩曼開口勸陳瀅食少啲，陳瀅先開始減肥，再加上同劇的Dada陳靜和王敏奕熱愛運動，每次都約陳瀅做運動，才令陳瀅開始漸漸愛上運動，令身形有機會改善。
陳瀅公開成長舊照 中學年代原來係四眼妹
陳瀅趁30歲在IG公開了5張由細到大不同年代的舊相片，清楚見到五官變化：
22歲拍隱影眼鏡廣告入行
陳瀅原名鄭鈺瀅，生父早逝母親改嫁廣州陳姓富商，由繼父供書教學，所以陳瀅由姓鄭改姓陳。在加拿大讀書畢業後，22歲回流香港加入starzpeople模特兒公司做藝人，2012年接拍了《寒戰》及《together 在一起》，不過最令人印象深刻是2011年接拍的隱形眼鏡廣告，飾演論盡四眼妹的陳瀅，都有啲演技：「當時來香港作交換生，在機緣下便接拍了那個廣告。」