陳瀅透視裝打卡暴露缺點！網民反應兩極 再惹時裝車禍

現年33歲的陳瀅（Jeannie）向來熱愛水上運動，不時在社交平台分享穿著泳裝照大派福利。最近陳瀅在社交平台上載了一輯新泳衣照，卻引來網民兩極的反應，指她身形又升級！其實陳瀅時常被指身形過於圓潤，而且出席活動時的服裝經常出現「時裝災難」，被網民笑稱要換造型師。