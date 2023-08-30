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陳瀅透視裝打卡暴露缺點！網民反應兩極 再惹時裝車禍

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現年33歲的陳瀅（Jeannie）向來熱愛水上運動，不時在社交平台分享穿著泳裝照大派福利。最近陳瀅在社交平台上載了一輯新泳衣照，卻引來網民兩極的反應，指她身形又升級！其實陳瀅時常被指身形過於圓潤，而且出席活動時的服裝經常出現「時裝災難」，被網民笑稱要換造型師。

陳瀅 性感 陳瀅經常被指出現「時尚災難」。
陳瀅在法國出席活動時，這條白色連身裙被批唔好睇，又一次出玩「時裝災難」。（圖片來源：IG@missjni）

新泳衣惹時尚災難 網民：「放大缺點」

近日陳瀅於IG上載最新的泳衣照雖然吸引不少網民點讚，他們表示陳瀅現在太瘦，提醒她要吃多一點。但是也有人指出她一身的穿搭「炒曬車」，不但上身的透視裝令她暴露缺點，看起來很圓潤，下身搭配的長褲和運動鞋亦與整體風格不相符。相比起之前分享過的泳衣，這一套的確未能將她的優點放大！

陳瀅 性感 陳瀅分享了一系列福利圖。
陳瀅分享了一系列福利圖。（圖片來源：IG@missjni）
陳瀅 性感 在泳池旁留下倩影。
在泳池旁留下倩影。（圖片來源：IG@missjni）
陳瀅 性感 大方展示好身材。
大方展示好身材。（圖片來源：IG@missjni）
陳瀅 性感 看得出陳瀅心情不錯。
看得出陳瀅心情不錯。（圖片來源：IG@missjni）

與好友同游 兩件頭泳衣成焦點

陳瀅早前亦與好友陳靜（Dada）及王敏奕一同夜游，相比好友們比較密實的泳裝，陳瀅的一身紫色比堅尼成為焦點，明顯看得出她身材纖瘦不少！

陳瀅 性感 陳瀅中）的比基尼成為焦點。
陳瀅（中）的比基尼成為焦點。（圖片來源：IG@dadachan）

IG泳照密密晒

愛美是女人的天性，而作為熱愛水上運動的女生，陳瀅的泳衣可以說是多不勝數！幾乎每一次在社交平台分享的泳裝都不會重複，每套都完美突顯她的優點！

陳瀅 性感 陳瀅經常出海。
陳瀅經常出海。（圖片來源：IG@missjni）
陳瀅 性感 修身成功的陳瀅身形非常均勻。
修身成功的陳瀅身形非常均勻。（圖片來源：IG@missjni）
陳瀅 性感 不時發放福利圖。
不時發放福利圖。（圖片來源：IG@missjni）
陳瀅 性感 大曬美背。
大曬美背。（圖片來源：IG@missjni）
陳瀅 性感 熱愛游泳的陳瀅泳衣幾乎不重複。
熱愛游泳的陳瀅泳衣幾乎不重複。（圖片來源：IG@missjni）
陳瀅 性感 陳瀅IG有不少泳裝照。
陳瀅IG有不少泳裝照。（圖片來源：IG@missjni）

陳瀅化身名模現巴黎脫去皮褸即露餡騷粗腰

陳瀅曾去過法國巴黎參加一年一度的巴黎時裝周。陳瀅做足準備，帶了大量名牌服飾，好似行時裝騷咁，日日都把自己打扮成彩雀一樣，過足名模癮。

陳瀅換了多套服飾在街頭拍照，當中一襲透視裝成為焦點：黑色Bra Top、透明背心外配黑色皮褸，的確令人眼前一亮，在現場更被一班外國攝影師及龍友圍住影，陳瀅一臉享受，擺盡Pose任影唔嬲。入到場館後，陳瀅更加大方，把皮褸脫去後，透視裝大顯身材，由她自己上載的靚相經過美圖處理，當堂修晒身，不過有些視頻就遮掩不了陳瀅的Baby Fat，腰部線條亦比較粗。

陳瀅 性感 陳瀅 回春 陳瀅 陳瀅在場館外企定定任影。
陳瀅在場館外企定定任影。（圖片來源：IG@missjni）
陳瀅 性感 陳瀅 回春 陳瀅 陳瀅引來一大班攝影師及龍友。
陳瀅引來一大班攝影師及龍友。（圖片來源：IG@missjni）
陳瀅 性感 陳瀅 回春 陳瀅 陳瀅脫去皮褸，幾咁有自信。
陳瀅脫去皮褸，幾咁有自信。（圖片來源：IG@missjni）
陳瀅 性感 陳瀅 回春 陳瀅 陳瀅去完活動再去巴黎鐵塔下留倩影。
陳瀅去完活動再去巴黎鐵塔下留倩影。（圖片來源：IG@missjni）
陳瀅 性感 陳瀅 回春 陳瀅 另一套金色時裝，將陳瀅豐滿身材表露無遺。
另一套金色時裝，將陳瀅豐滿身形表露無遺。（圖片來源：IG@missjni）
陳瀅 性感 陳瀅 回春 陳瀅 呢套令陳瀅顯得更大隻。
呢套令陳瀅顯得更大隻。（圖片來源：IG@missjni）

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撰文：東方娛樂圖片來源：陳瀅、Dada Instagram

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