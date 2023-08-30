陳瀅透視裝打卡暴露缺點！網民反應兩極 再惹時裝車禍
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現年33歲的陳瀅（Jeannie）向來熱愛水上運動，不時在社交平台分享穿著泳裝照大派福利。最近陳瀅在社交平台上載了一輯新泳衣照，卻引來網民兩極的反應，指她身形又升級！其實陳瀅時常被指身形過於圓潤，而且出席活動時的服裝經常出現「時裝災難」，被網民笑稱要換造型師。
新泳衣惹時尚災難 網民：「放大缺點」
近日陳瀅於IG上載最新的泳衣照雖然吸引不少網民點讚，他們表示陳瀅現在太瘦，提醒她要吃多一點。但是也有人指出她一身的穿搭「炒曬車」，不但上身的透視裝令她暴露缺點，看起來很圓潤，下身搭配的長褲和運動鞋亦與整體風格不相符。相比起之前分享過的泳衣，這一套的確未能將她的優點放大！
與好友同游 兩件頭泳衣成焦點
陳瀅早前亦與好友陳靜（Dada）及王敏奕一同夜游，相比好友們比較密實的泳裝，陳瀅的一身紫色比堅尼成為焦點，明顯看得出她身材纖瘦不少！
IG泳照密密晒
愛美是女人的天性，而作為熱愛水上運動的女生，陳瀅的泳衣可以說是多不勝數！幾乎每一次在社交平台分享的泳裝都不會重複，每套都完美突顯她的優點！
陳瀅化身名模現巴黎脫去皮褸即露餡騷粗腰
陳瀅曾去過法國巴黎參加一年一度的巴黎時裝周。陳瀅做足準備，帶了大量名牌服飾，好似行時裝騷咁，日日都把自己打扮成彩雀一樣，過足名模癮。
陳瀅換了多套服飾在街頭拍照，當中一襲透視裝成為焦點：黑色Bra Top、透明背心外配黑色皮褸，的確令人眼前一亮，在現場更被一班外國攝影師及龍友圍住影，陳瀅一臉享受，擺盡Pose任影唔嬲。入到場館後，陳瀅更加大方，把皮褸脫去後，透視裝大顯身材，由她自己上載的靚相經過美圖處理，當堂修晒身，不過有些視頻就遮掩不了陳瀅的Baby Fat，腰部線條亦比較粗。
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撰文：東方娛樂圖片來源：陳瀅、Dada Instagram