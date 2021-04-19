愛美麗狂想曲｜陳瀅情趣內衣黑絲上陣 肉搏乸型老公蕭正楠

陳瀅是不少男士心中的女神，她曾在無綫劇《全職沒女》中以low cut上衣出場，雖然只露得三秒，已瞬即令「陳瀅」成為網上熱爆搜尋。在無綫新劇《愛美麗狂想曲》，陳瀅機會又嚟喇！第22集陳瀅與劇中的乸型老公蕭正楠唔止有嘴戲，還有一場她身穿性感情趣內衣與黑絲襪、用腳情挑蕭正楠的戲，陳瀅豐滿身材表露無遺，觀眾不容錯過！

撰文：東方新地 圖片：《愛美麗狂想曲》影片截圖