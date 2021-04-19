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愛美麗狂想曲｜陳瀅情趣內衣黑絲上陣 肉搏乸型老公蕭正楠

東方新地 - 娛聞

陳瀅是不少男士心中的女神，她曾在無綫劇《全職沒女》中以low cut上衣出場，雖然只露得三秒，已瞬即令「陳瀅」成為網上熱爆搜尋。在無綫新劇《愛美麗狂想曲》，陳瀅機會又嚟喇！第22集陳瀅與劇中的乸型老公蕭正楠唔止有嘴戲，還有一場她身穿性感情趣內衣與黑絲襪、用腳情挑蕭正楠的戲，陳瀅豐滿身材表露無遺，觀眾不容錯過！

撰文：東方新地 圖片：《愛美麗狂想曲》影片截圖

 

這場色誘老公蕭正楠的戲，非常考驗陳瀅演技。
這場色誘老公蕭正楠的戲，非常考驗陳瀅演技，她透露和蕭正楠有幾場咀戲。
蕭正楠沖完涼諗住有得同陳瀅親熱，仍未知自己大禍臨頭。
蕭正楠沖完涼諗住有得同陳瀅親熱，仍未知自己大禍臨頭。蕭正楠爆和陳瀅拍咀戲，被對方突然伸脷變濕吻嚇親，陳瀅認事前刻意沒有告知蕭正楠，蕭笑言好驚喜，拍TVB劇以來未試過，笑言拍完呆咗坐喺度。

《愛美麗狂想曲》陳瀅有驚喜

繼《全職沒女》之後，近年陳瀅在劇中已甚少有性感打扮，最近播出的無綫新劇《愛美麗狂想曲》，陳瀅與蕭正楠上演一段感情錯摸後終成眷屬，估唔到劇情發展到中後段竟然有驚喜。

陳瀅先用腳狂撩開蕭正楠件浴袍。
陳瀅先用腳狂撩開蕭正楠件浴袍。
陳瀅腿功好有力，邊問邊撩。
陳瀅腿功好有力，邊問邊撩，蕭正楠畀佢撩到心口紅晒。
身穿情趣內衣的陳瀅風情萬種，係男人都冧爆。
身穿情趣內衣的陳瀅風情萬種，係男人都冧爆。
本來好溫柔的陳瀅突然一腳撐開蕭正楠。
本來好溫柔的陳瀅突然一腳撐開蕭正楠。

陳瀅為求真相色誘蕭正楠

在《愛美麗原狂想曲》中，陳瀅與蕭正楠是一對，蕭正楠角色乸乸哋但原來一直暗戀陳瀅，二人在頭段好保守甚少身體接觸，後來劇情講述二人未開始拍拖就結婚，有兩場嘴對嘴戲都是點到即止，其後蕭正楠突然對老婆陳瀅表現冷淡，陳瀅為查出真相色誘蕭正楠，穿上黑色情趣內衣及黑絲襪上陣，場面非常火辣。

陳瀅一心試探蕭正楠。
陳瀅一心試探蕭正楠。
陳瀅發現蕭正楠為生仔睇準時機造人。
陳瀅發現蕭正楠為生仔睇準時機造人。
在劇中乸乸哋的蕭正楠，向陳瀅認錯。
在劇中乸乸哋的蕭正楠，向陳瀅跪低認錯。

陳瀅主動擒蕭正楠

這一幕陳瀅以黑色情趣內衣配黑絲上場，她半躺在床上用長腿情挑蕭正楠，撩開蕭正楠身上的浴袍，極其香豔。雖然陳瀅在黑色情趣內衣外披上粉紅絲質睡袍，但仍遮掩不了其豐滿身材，陳瀅邊挑逗蕭正楠邊旁敲側擊，終於成功令蕭正楠親口承認之所以避忌親密行為，是因為陳瀅抗拒生小朋友，所以他打算欲擒故縱，等到對方的排卵期才一擊即中。

這一場戲，令陳瀅再一次展露其美好身材。
這一場戲，令陳瀅再一次展露其美好身材。
劇中的陳瀅本來是蕭正楠的下屬，為人性格豪爽，衣著亦密實。
劇中的陳瀅本來是蕭正楠的下屬，為人性格豪爽，衣著亦密實。
蕭正楠一開始就暗戀陳瀅，不過陳瀅卻心有所屬。
蕭正楠一開始就暗戀陳瀅，不過陳瀅卻心有所屬。

陳瀅突然性感眼前一亮

由於陳瀅在《愛美麗原狂想曲》的角色是性格十分爽豪的女漢子，多以T恤、長褲保守打扮示人，所以這個性感look對觀眾來說，尤其是陳瀅男粉絲，絕對是近年難得一見，想睇陳瀅點樣由男人頭變性感人妻就要捧場喇！

蕭正楠為了挽救家族生意，決定放棄自己所愛的陳瀅與富家女林凱恩結婚。
蕭正楠為了挽救家族生意，決定放棄自己所愛的陳瀅與富家女林凱恩結婚。
蕭正楠諗計逃婚唔娶林凱恩，並與陳瀅在士多註冊結婚。
蕭正楠諗計逃婚唔娶林凱恩，並與陳瀅在士多註冊結婚。
蕭正楠與陳瀅補行婚禮，陳瀅件婚紗都係好保守。
蕭正楠與陳瀅補行婚禮，陳瀅件婚紗都係好保守。
在婚禮中陳瀅主動啜爆蕭正楠。
在婚禮中陳瀅主動啜爆蕭正楠。
婚後洞房都是由陳瀅做主動，不過都係著住浴袍乜都冇得睇！
婚後洞房都是由陳瀅做主動，不過都係著住浴袍乜都冇得睇！

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