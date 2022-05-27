陳瀅抖音挑戰微表情晒演技 網民錯重點驚訝變木偶鼻
樣靚身材正的陳瀅一向深得網民喜愛，近日她更獲葉念琛睇中，即將在有港版《Penthouse》之稱的TVB新劇《美麗戰場》中，擔正做女主角「阿寶」，為了證明自己演技，她日前在抖音接受微表情挑戰，但有不少網民卻錯焦點，驚訝指她的鼻子離奇變長！
陳瀅 演繹由深情款款到充滿厭惡
陳瀅日前在抖音上載了一條影片，表示：「從深情款款到充滿厭惡，眼鏡（睛）是不會說謊的！」挑戰微表情演繹，不過網民除了「捉錯字」指她將「眼睛」寫成「眼鏡」外，也質疑她的演技尚未夠班，表示「深情變成禮貌一笑，厭惡變成憤怒了」、「演技有待提高」、「不行，這是情深到驚恐」等等。
網民指陳瀅個鼻「有點不對勁」
雖然陳瀅今次拍片是希望大家留意她如何用眼神去演戲，不過有更多網民就將焦點放了在她的鼻子上，驚訝她在片中個鼻離奇變長，紛紛留言說「鼻子怎麼了？」、「鼻子感覺有點不對勁」、「鼻子有些像巫婆」、「你的鼻做咩整咗？」、「特别欣賞你個鼻哥」等等。
陳瀅「微表情」逐格睇：
重溫陳瀅沙灘水著片賀IG追蹤人數達70萬 獲讚好肉地
陳瀅和方力申緋聞傳完又傳，同期又傳暗撻周嘉洛，女神似乎未揀定﹗方力申早前突然出Po賀與舊愛鄧麗欣「定情電影」《獨家試愛》16周年，Stephy更激罕有回應﹗網民起哄翻撻有望嘅時候﹗陳瀅忽然大派福利晒水著，網民問：「被激親？」
陳瀅無視封灘令？ 網民代解畫
陳瀅出片後火速吸逾六千個like，不少網民質疑沒有戴口罩是否違規，竟敢無視港府一周前頒下的「封灘令」，不過有網民幫忙解說，指過去一周氣溫下降又落雨，片中陳瀅不但穿上水著，更是陽光燦爛，相信是之前拍下的片段，預計粉絲人數到達70萬，便會出片，網民即留言：「咁啱嘅﹗係咪被方力申激親？」、「80 萬、90萬一直派福利派落去﹗」、「到一100萬就會著三點式」、「機心女，不過我鍾意﹗」等等！