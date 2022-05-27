陳瀅抖音挑戰微表情晒演技 網民錯重點驚訝變木偶鼻

樣靚身材正的陳瀅一向深得網民喜愛，近日她更獲葉念琛睇中，即將在有港版《Penthouse》之稱的TVB新劇《美麗戰場》中，擔正做女主角「阿寶」，為了證明自己演技，她日前在抖音接受微表情挑戰，但有不少網民卻錯焦點，驚訝指她的鼻子離奇變長！