陳瀅拒合照後「點燈」方力申同度聖誕 月初攬實金髮男子遊主題公園
陳瀅和方力申緋聞傳過沒完沒了，而陳瀅與周嘉洛拍劇亦傳出緋聞，10月陳瀅返加拿大探親，周嘉洛專程到機場送機，關係非一般﹗正當大家以為方力申無行，上月加拿大返港的陳瀅卻孖方力申欣賞胡鴻鈞演唱會，被傳媒要求合照時，陳瀅卻撇低方力申速逃，令獨自面對傳媒的方力申勁尷尬﹗正當外界以為方力申又「被彈鐘」，點知原來獲陳瀅「點燈」同度聖誕，女神未揀定，你急佢唔急﹗
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]
陳瀅 方力申結伴睇演唱會拒合照
陳瀅上月加拿大返港第一時間見周嘉洛等人並到沙灘看日落，好浪漫﹗及後去撐胡鴻鈞場，身邊卻換上方力申，記者上前要求合照，陳瀅落頭也不回落荒而逃，反應之快及大令方力申極度尷尬，只能以笑遮醜及後直指陳瀅難以捉摸﹗正當外界以為方力申再次被女神「彈鐘」，點知聖誕期間獲女神「點燈」一起出席友人的聖誕聚會，不過女神陳瀅當然無貼相，點解呢件事得以曝光，當然要多謝出席的朋友們啦﹗
方力申黐實陳瀅玩遊戲
陳瀅孖方力申出席聖誕派對，同場還有何雁詩、蔡思貝、賴慰玲、羅天宇及張子丰等﹗見到方力申跟大家相處融洽，明顯已成功打入陳瀅朋友圈中﹗大合照中男女分前後排，方力申同陳瀅的位置相隔幾個人身位，但從友人的即時動態片中見到，大夥兒無論席地圍圈玩七級豬遊戲，還是圍住餐桌玩，陳瀅同方力申都黐住一齊，相當有默契﹗
陳瀅和方力申看來感情邁向一大步，不過有網民就指陳瀅月初時與一班朋友同遊主題公園，影大合照時，陳瀅雙手攬實一金髮男子，胸貼胸相當親密，網民留言指好羨慕該金髮男子，雖然大家戴上口罩陳瀅又沒有tag好友，但眼利網民把照片對照，金髮男子原來是馬天佑﹗