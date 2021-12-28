陳瀅拒合照後「點燈」方力申同度聖誕 月初攬實金髮男子遊主題公園

陳瀅和方力申緋聞傳過沒完沒了，而陳瀅與周嘉洛拍劇亦傳出緋聞，10月陳瀅返加拿大探親，周嘉洛專程到機場送機，關係非一般﹗正當大家以為方力申無行，上月加拿大返港的陳瀅卻孖方力申欣賞胡鴻鈞演唱會，被傳媒要求合照時，陳瀅卻撇低方力申速逃，令獨自面對傳媒的方力申勁尷尬﹗正當外界以為方力申又「被彈鐘」，點知原來獲陳瀅「點燈」同度聖誕，女神未揀定，你急佢唔急﹗