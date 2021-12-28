544c69b9-9124-4a60-9e81-d2542b51e73a

陳瀅拒合照後「點燈」方力申同度聖誕 月初攬實金髮男子遊主題公園

最新娛聞
撰文：東方新地

陳瀅和方力申緋聞傳過沒完沒了，而陳瀅與周嘉洛拍劇亦傳出緋聞，10月陳瀅返加拿大探親，周嘉洛專程到機場送機，關係非一般﹗正當大家以為方力申無行，上月加拿大返港的陳瀅卻孖方力申欣賞胡鴻鈞演唱會，被傳媒要求合照時，陳瀅卻撇低方力申速逃，令獨自面對傳媒的方力申勁尷尬﹗正當外界以為方力申又「被彈鐘」，點知原來獲陳瀅「點燈」同度聖誕，女神未揀定，你急佢唔急﹗

文：東方新地｜圖：[email protected][email protected]

陳瀅 方力申結伴睇演唱會拒合照

陳瀅上月加拿大返港第一時間見周嘉洛等人並到沙灘看日落，好浪漫﹗及後去撐胡鴻鈞場，身邊卻換上方力申，記者上前要求合照，陳瀅落頭也不回落荒而逃，反應之快及大令方力申極度尷尬，只能以笑遮醜及後直指陳瀅難以捉摸﹗正當外界以為方力申再次被女神「彈鐘」，點知聖誕期間獲女神「點燈」一起出席友人的聖誕聚會，不過女神陳瀅當然無貼相，點解呢件事得以曝光，當然要多謝出席的朋友們啦﹗

陳瀅 拒合照 方力申 聖誕
當晚的聖誕派上全是陳瀅的好朋友，包括何雁詩、蔡思貝、賴慰玲、張子丰、羅天宇等﹗方力申成功融入陳瀅朋友堆中﹗（圖片來源：[email protected]

方力申黐實陳瀅玩遊戲

陳瀅孖方力申出席聖誕派對，同場還有何雁詩、蔡思貝、賴慰玲、羅天宇及張子丰等﹗見到方力申跟大家相處融洽，明顯已成功打入陳瀅朋友圈中﹗大合照中男女分前後排，方力申同陳瀅的位置相隔幾個人身位，但從友人的即時動態片中見到，大夥兒無論席地圍圈玩七級豬遊戲，還是圍住餐桌玩，陳瀅同方力申都黐住一齊，相當有默契﹗

陳瀅 拒合照 方力申 聖誕
席地玩七級豬遊戲時，方力申坐正陳瀅隔離，隔開陳瀅跟姊妹賴慰玲及蔡思貝﹗（圖片來源：[email protected]
陳瀅 拒合照 方力申 聖誕
方力申玩得好投入，陳瀅卻表現得好冷靜﹗（圖片來源：[email protected]
陳瀅 拒合照 方力申 聖誕
方力申幾興奮，舉起雙手大叫﹗（圖片來源：[email protected]
陳瀅 拒合照 方力申 聖誕
大夥兒轉位再玩，方力申都係黐實陳瀅而坐﹗（圖片來源：[email protected]

陳瀅和方力申看來感情邁向一大步，不過有網民就指陳瀅月初時與一班朋友同遊主題公園，影大合照時，陳瀅雙手攬實一金髮男子，胸貼胸相當親密，網民留言指好羨慕該金髮男子，雖然大家戴上口罩陳瀅又沒有tag好友，但眼利網民把照片對照，金髮男子原來是馬天佑﹗

陳瀅 拒合照 方力申 聖誕
月初時，陳瀅與好友們到主題公園，同行有何雁詩夫婦、賴慰玲母子、羅天宇、張子丰及cheronna等﹗（圖片來源：[email protected]
陳瀅 拒合照 方力申 聖誕
一行十多人由日頭玩到天黑，影大合照時，陳瀅與金髮男子雙手互攬到實一實﹗（圖片來源：[email protected]
陳瀅 拒合照 方力申 聖誕
陳瀅沒有貼出與方力申歡度聖誕的當晚照片，只貼出另一日跟姊妹們的合照﹗（圖片來源：[email protected]
陳瀅 拒合照 方力申 聖誕
六位圈中閨密組成的「SÏXTERS」。（圖片來源：[email protected]
陳瀅 拒合照 方力申 聖誕
32歲陳瀅條件優厚，緋聞多未揀定好正常吖﹗（圖片來源：[email protected]

讀者留言

熱門文章

 