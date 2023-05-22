33歲陳瀅被指撞臉素海霖 大方回應讚幾cute啊！
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「香港第一人」進軍日本界的26歲素海霖以藝名「繪麗奈」出道，一夜間成為不少香港網民的新女神！素海霖3月底推出首部出道作聲名大噪後，人氣倍增，更有網民覺得她同33歲的陳瀅似樣。
陳瀅大方回應撞樣素海霖
日前陳瀅出席劇集《痞子無間道》拜神活動時首次開腔回應，她表示知道有位香港代表，好似進軍日本，但她笑言無乜睇AV。陳瀅表示忙於拍劇無時間觀看，及後有記者向她展示素海霖的相片比較，陳瀅看後大讚素海霖幾cute啊！問到可覺得她與素海霖好似樣，陳瀅大方回應指可能側面有點像，笑容亦相似，又讚她笑得幾sweet。
陳瀅擔心愛犬患病眼濕濕
另外，陳瀅因家中16歲大的愛犬不適被送去獸醫診所，完成活動又要趕回去探望，她更擔心得眼濕濕，轉身印走眼淚後拍照也強顏歡笑。陳瀅身形比前清減，她解釋可能因戲服較單薄，並表示為拍好套劇，眾人經常額外度橋加強喜感效果。
素海霖Erena (繪麗奈)首部日本AV作品那裡看？
素海霖最近易名為「絵麗奈Erena (繪麗奈)」，加盟日本某著名片商成為首位外藉洋將，日前已釋出預告片，全程講廣東話勁有親切感⋯⋯按此看：絵麗奈Erena首部作品面世
素海霖Erena (繪麗奈)目前單身嗎？
素海霖Erena早前曾上ViuTV《戀講嘢》作嘉賓大爆情史，與男友各自出軌又曾經玩到入院，更強調現時⋯⋯按此看：素海霖上ViuTV自稱「暗黑港版王淨」
圖片來源：[email protected]、[email protected]、娛樂新聞台截圖