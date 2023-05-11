陳瀅整蠱同事自揭惡行 JW陳曉華嚇到花容失色 被指壓力太大封「貪玩女神」
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早前被邵氏兄弟列入「9位焦點藝人」的陳瀅，劇接劇應該好忙，不過忙裡偷閒仲有時間周圍整蠱同事，更拍成短片放上網同大家分享，片中見她走勻將軍澳電視城，四出搵目標惡搞，除了好姊妹劉佩玥、JW王灝兒及陳曉華等中招外，就連男同事同後輩都唔放過，已經33歲的陳瀅大唔透仲係好貪玩！
陳瀅公開惡搞片自稱好忙
備受無綫力捧的陳瀅 (Jeannie) 正在拍攝新劇《痞子無間道》，身為女主角之一的她戲份咁重，日接夜夜接日開工，仲有時間可以四出焫火頭整蠱人，更搵人拍下當時情況並剪輯成短片，上載社交網娛樂大家，並留言：「I’ve been very busy (我好忙)。」
好姊妹全部中招
從陳瀅放上社交網的惡搞片中可見，她整蠱的人為數不少，涉及多位好姊妹及圈中好友，包括朱敏瀚、JW王灝兒、Chantel姚焯菲、劉佩玥、陳山聰、賴慰玲、周嘉洛及張馳豪，因為所有人都對她毫無戒心，令她更易得逞。
JW反應最激最好笑
陳瀅的整蠱招數不外乎行近與對手傾偈，突然指向一處扮驚慌失控大叫兼且跑開，對方唔知發生咩事但好自然會驚埋一份，陳瀅的整蠱行動都好成功，當中反應最大的就是JW，其次是陳曉華與劉佩玥，三人都被嚇得花容失色，JW驚到鼻哥窿都冇肉，個樣真係好鬼好笑，陳瀅在現場更趴埋牆笑到喊。
Chantel淡定應對 Aska零反應
至於最淡定肯定是同樣來自《聲夢傳奇》的Chantel姚卓菲與Aska張馳豪，雖然陳瀅指住Chantel個身七情上面大叫，但Chantel只係跳咗一下，然後望一望自己就冷靜下來，16歲小妹妹原來可以好大膽，至於Aska就對陳瀅的惡搞完全冇反應。
好友留言話太曳 葉念琛指壓力太大
陳瀅條惡搞片引來一眾圈中好友及網民留言，張繼聰與陳茵媺都話佢「Nauhty(頑皮)」，葉念琛就話佢工作壓力好大，更有網民問佢係咪拍劇拍到傻咗？
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]