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陳瀅整蠱同事自揭惡行 JW陳曉華嚇到花容失色 被指壓力太大封「貪玩女神」

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早前被邵氏兄弟列入「9位焦點藝人」的陳瀅，劇接劇應該好忙，不過忙裡偷閒仲有時間周圍整蠱同事，更拍成短片放上網同大家分享，片中見她走勻將軍澳電視城，四出搵目標惡搞，除了好姊妹劉佩玥、JW王灝兒及陳曉華等中招外，就連男同事同後輩都唔放過，已經33歲的陳瀅大唔透仲係好貪玩！

陳瀅 33歲的陳瀅其實勁唔成熟勁貪玩。
33歲的陳瀅其實勁唔成熟勁貪玩。（圖片來源：[email protected]

陳瀅公開惡搞片自稱好忙

備受無綫力捧的陳瀅 (Jeannie) 正在拍攝新劇《痞子無間道》，身為女主角之一的她戲份咁重，日接夜夜接日開工，仲有時間可以四出焫火頭整蠱人，更搵人拍下當時情況並剪輯成短片，上載社交網娛樂大家，並留言：「I’ve been very busy (我好忙)。」

陳瀅 陳瀅惡搞JW王灝兒，傾傾吓偈指住地下大叫及跑走。
陳瀅惡搞JW王灝兒，傾傾吓偈指住地下大叫及跑走。（圖片來源：[email protected]
陳瀅 JW嚇到走晒樣勁搞笑。
JW嚇到走晒樣勁搞笑。（圖片來源：[email protected]
陳瀅 陳瀅笑到標眼水趴埋牆。
陳瀅笑到標眼水趴埋牆。（圖片來源：[email protected]

好姊妹全部中招

從陳瀅放上社交網的惡搞片中可見，她整蠱的人為數不少，涉及多位好姊妹及圈中好友，包括朱敏瀚、JW王灝兒、Chantel姚焯菲、劉佩玥、陳山聰、賴慰玲、周嘉洛及張馳豪，因為所有人都對她毫無戒心，令她更易得逞。

陳瀅 陳瀅與陳山聰、劉佩玥在路邊本來傾得好地地。
陳瀅與陳山聰、劉佩玥在路邊本來傾得好地地。（圖片來源：[email protected]
陳瀅 陳瀅突然指住劉佩玥腳邊大叫，令劉佩玥驚到拉住陳山聰。
陳瀅突然指住劉佩玥腳邊大叫，令劉佩玥驚到拉住陳山聰。（圖片來源：[email protected]

JW反應最激最好笑

陳瀅的整蠱招數不外乎行近與對手傾偈，突然指向一處扮驚慌失控大叫兼且跑開，對方唔知發生咩事但好自然會驚埋一份，陳瀅的整蠱行動都好成功，當中反應最大的就是JW，其次是陳曉華與劉佩玥，三人都被嚇得花容失色，JW驚到鼻哥窿都冇肉，個樣真係好鬼好笑，陳瀅在現場更趴埋牆笑到喊。

陳瀅 陳瀅呢次目標係陳曉華。
陳瀅呢次目標係陳曉華。（圖片來源：[email protected]
陳瀅 陳曉華驚到頭髮都飛起。
陳曉華驚到頭髮都飛起。（圖片來源：[email protected]
陳瀅 對於陳瀅指住佢個身大叫，賴慰玲完全唔驚。
對於陳瀅指住佢個身大叫，賴慰玲完全唔驚。（圖片來源：[email protected]

Chantel淡定應對 Aska零反應

至於最淡定肯定是同樣來自《聲夢傳奇》的Chantel姚卓菲與Aska張馳豪，雖然陳瀅指住Chantel個身七情上面大叫，但Chantel只係跳咗一下，然後望一望自己就冷靜下來，16歲小妹妹原來可以好大膽，至於Aska就對陳瀅的惡搞完全冇反應。

陳瀅 陳瀅突襲Chantel，雖然表情好誇張，但Chantel都只係嚇一嚇。
陳瀅突襲Chantel，雖然表情好誇張，但Chantel都只係嚇一嚇。（圖片來源：[email protected]
陳瀅 Chantel的表現好冷靜。
Chantel的表現好冷靜。（圖片來源：[email protected]
陳瀅 Aska坐在錄影廠外等埋位，陳瀅突然走近進行大整蠱。
Aska坐在錄影廠外等埋位，陳瀅突然走近進行大整蠱。（圖片來源：[email protected]
陳瀅 陳瀅嚇完人走開，Aska完全無反應。
陳瀅嚇完人走開，Aska完全無反應。（圖片來源：[email protected]

好友留言話太曳 葉念琛指壓力太大

陳瀅條惡搞片引來一眾圈中好友及網民留言，張繼聰與陳茵媺都話佢「Nauhty(頑皮)」，葉念琛就話佢工作壓力好大，更有網民問佢係咪拍劇拍到傻咗？

陳瀅 陳瀅玩到去服裝間，目標係朱敏瀚。
陳瀅玩到去服裝間，目標係朱敏瀚。（圖片來源：[email protected]
陳瀅 朱敏瀚都驚一驚，以為身上有小昆蟲連忙整理。
朱敏瀚都驚一驚，以為身上有小昆蟲連忙整理。（圖片來源：[email protected]
陳瀅 周嘉洛都好機警，悉穿陳瀅奸計。
周嘉洛都好機警，悉穿陳瀅奸計。（圖片來源：[email protected]
陳瀅 張繼聰話陳瀅好曳。
張繼聰話陳瀅好曳。（圖片來源：[email protected]
陳瀅 葉念琛指陳瀅工作壓力太大。
葉念琛指陳瀅工作壓力太大。（圖片來源：[email protected]
陳瀅 陳凱琳、江嘉敏同受害人之一的Chantel都有留言。
陳凱琳、江嘉敏同受害人之一的Chantel都有留言。（圖片來源：[email protected]
陳瀅 網民話JW的反應最出色，陳瀅笑言日日嚇JW但佢依然會中招。
網民話JW的反應最出色，陳瀅笑言日日嚇JW但佢依然會中招。（圖片來源：[email protected]
陳瀅 JW自己笑自己。
JW自己笑自己。（圖片來源：[email protected]
陳瀅 網民笑指JW與Chantel反應好極端。
網民笑指JW與Chantel反應好極端。（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

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