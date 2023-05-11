陳瀅整蠱同事自揭惡行 JW陳曉華嚇到花容失色 被指壓力太大封「貪玩女神」

早前被邵氏兄弟列入「9位焦點藝人」的陳瀅，劇接劇應該好忙，不過忙裡偷閒仲有時間周圍整蠱同事，更拍成短片放上網同大家分享，片中見她走勻將軍澳電視城，四出搵目標惡搞，除了好姊妹劉佩玥、JW王灝兒及陳曉華等中招外，就連男同事同後輩都唔放過，已經33歲的陳瀅大唔透仲係好貪玩！