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陳瀅曬性感露背水著照大炒車 虎背熊腰一覽無遺 網民嘲：真係要減肥

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陳瀅早前與閨蜜何雁詩齊齊到澳門水上樂園遊玩，二人時隔成個禮拜都仲Post緊當日靚相。何雁詩上個禮拜曬完兩人索爆合照之後，今次就到陳瀅再Post其他角度嘅性感水著照。雖然當日陳瀅身穿嘅黑色大露背泳衣非常性感，但可惜暴露咗其身材弱點，搞到畀網民勸佢要減肥添！

陳瀅曬性感露背水著照大炒車

陳瀅當日身穿嘅黑色一件頭泳衣，睇上去好似平平無奇，但原來後面就超性感。從陳瀅所上傳的照片中可見，陳瀅身穿嘅泳衣大露背落到尾龍骨，再加上交叉綁帶，令泳衣設計顯得更加性感。雖然泳衣就夠曬靚，不過就可惜暴露咗陳瀅身材弱點，令原本已經有肉地嘅佢顯得更加豐滿，令其虎背熊腰加大象腿一覽無遺，網民都忍唔住留言吐槽：「真係要減肥！」

陳瀅 雖然陳瀅件泳衣好性感，但可惜暴露了咗陳瀅身材弱點，令其虎背熊腰一覽無遺。
雖然陳瀅件泳衣好性感，但可惜暴露了咗陳瀅身材弱點，令其虎背熊腰一覽無遺。（圖片來源：[email protected]
陳瀅 低抄合照中驚見肥腩！
低抄合照中驚見肥腩！（圖片來源：[email protected]
陳瀅 從何雁詩所上傳嘅片段中，可見兩人體型相差甚遠，仲間接暴露咗陳瀅條大象腿。
從何雁詩所上傳嘅片段中，可見兩人體型相差甚遠，仲間接暴露咗陳瀅條大象腿。（圖片來源：[email protected]

年初曾經瘦過 遊日本驚現V臉

雖然陳瀅向來有肉地，又被網民封為「肥瀅」，不過其實陳瀅都有瘦過。早前陳瀅趁農歷新年曾回加拿大探親，返鄉期間歎盡美酒佳餚，隨後飛到美國拉斯維加斯，與姊妹何雁詩聚腳，未幾又再轉飛日本旅遊，仲不時在IG狂騷自己吃喝玩樂，有眼利網民就發現陳瀅臉部「回春」，下巴位置變得瘦削，與先前的Baby fat好大分別。

陳瀅 回春 陳瀅於IG上載多張在東京吃喝玩樂的照片。
陳瀅於IG上載多張在東京吃喝玩樂的照片。（圖片來源：[email protected]
陳瀅 回春 陳瀅自拍騷瘦樣。
陳瀅自拍騷瘦樣。（圖片來源：[email protected]
陳瀅 回春 陳瀅吃貨本色盡現。
陳瀅吃貨本色盡現。（圖片來源：[email protected]
陳瀅 陳瀅似乎臉部回春激瘦。
陳瀅似乎臉部回春激瘦。（圖片來源：[email protected]

向來有肉地 曾於巴黎時裝週露餡騷粗腰

要數到陳瀅身材最臃腫嘅時期，就一定係陳瀅飛到巴黎參加巴黎時裝週嗰排。陳瀅去年曾飛去法國巴黎參加一年一度的巴黎時裝周。陳瀅當時帶了大量名牌服飾，好似行時裝騷咁，日日都把自己打扮成彩雀一樣，過足名模癮。 陳瀅換了多套服飾在街頭拍照，當中一襲透視裝成為焦點：黑色Bra Top、透明背心外配黑色皮褸，的確令人眼前一亮，在現場更被一班外國攝影師及龍友圍住影，陳瀅一臉享受，擺盡Pose任影唔嬲。入到場館後，陳瀅更加大方，把皮褸脫去後，透視裝大顯身材，由她自己上載的靚相經過美圖處理，當堂修晒身，不過有些視頻就遮掩不了陳瀅的Baby Fat，腰部線條亦比較粗。

陳瀅 回春 陳瀅 陳瀅在場館外企定定任影。
陳瀅在場館外企定定任影。（圖片來源：[email protected]
陳瀅 回春 陳瀅 陳瀅引來一大班攝影師及龍友。
陳瀅引來一大班攝影師及龍友。（圖片來源：[email protected]
陳瀅 回春 陳瀅 陳瀅脫去皮褸，幾咁有自信。
陳瀅脫去皮褸，幾咁有自信。（圖片來源：[email protected]
陳瀅 回春 陳瀅 陳瀅去完活動再去巴黎鐵塔下留倩影。
陳瀅去完活動再去巴黎鐵塔下留倩影。（圖片來源：[email protected]
陳瀅 回春 陳瀅 另一套金色時裝，將陳瀅豐滿身材表露無遺。
另一套金色時裝，將陳瀅豐滿身形表露無遺。（圖片來源：[email protected]
陳瀅 回春 陳瀅 呢套令陳瀅顯得更大隻。
呢套令陳瀅顯得更大隻。（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

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