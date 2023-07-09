陳瀅曬性感露背水著照大炒車 虎背熊腰一覽無遺 網民嘲：真係要減肥

陳瀅早前與閨蜜何雁詩齊齊到澳門水上樂園遊玩，二人時隔成個禮拜都仲Post緊當日靚相。何雁詩上個禮拜曬完兩人索爆合照之後，今次就到陳瀅再Post其他角度嘅性感水著照。雖然當日陳瀅身穿嘅黑色大露背泳衣非常性感，但可惜暴露咗其身材弱點，搞到畀網民勸佢要減肥添！