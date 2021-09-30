陳瀅轉季前派福利 大晒索爆三點式 被網民質疑是照騙

陳瀅（Jeannie）習慣每年都放大假返加拿大探親，享受第一工作第二的生活模式，早前她與兩隻愛犬及即將成為人母的好友一齊去酒店「Petcation」，穿上火紅泳衣晒八月十五，極盡誘惑，之後陳瀅更「假期後症候群」發作，話唔多想返工！近日陳瀅再唧牙膏式上載三點式泳照，抓住夏天的尾巴，網民睇完反應兩極！

撰文：東方新地 圖片：陳瀅IG