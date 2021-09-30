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陳瀅轉季前派福利 大晒索爆三點式 被網民質疑是照騙

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撰文：東方新地

陳瀅（Jeannie）習慣每年都放大假返加拿大探親，享受第一工作第二的生活模式，早前她與兩隻愛犬及即將成為人母的好友一齊去酒店「Petcation」，穿上火紅泳衣晒八月十五，極盡誘惑，之後陳瀅更「假期後症候群」發作，話唔多想返工！近日陳瀅再唧牙膏式上載三點式泳照，抓住夏天的尾巴，網民睇完反應兩極！

撰文：東方新地 圖片：陳瀅IG

陳瀅晒正面性感照

有宅男女神之稱的陳瀅，久不久就放靚相上社交網派福利，甜美樣子迷倒唔少寂寞的心！繼早前在泳池邊趴下晒八月十五，陳瀅今次又大晒三點式靚相，地點與上次Staycation一樣，在九龍區一間酒店，見她在泳池大擺誘人Pose，一時回眸一笑，一時對住鏡頭放生電，交足功課，仲大方畀正面大家睇，身材看似Fit到漏！

陳瀅 照騙
陳瀅依在泳池邊晒正面泳照。（圖片來源：陳瀅IG）
陳瀅 照騙
陳瀅又側側身來個回眸一笑，好誘人。（圖片來源：陳瀅IG）

陳瀅派福利圖 網民反應兩極

陳瀅次次有驚喜，不會令人失望，她所放的噴血三點式照靚到咁，網友紛紛畀Like，當中有人大讚索到爆！好友JW王灝兒仲留言：「Stopppp itttttttttt my nose is bleedingggggggg（停呀，我流緊鼻血！）」非常搞笑！不過亦有網民直斥陳瀅照騙，覺得她所放的照片與真人有好大出入，指她每次都過份美圖。

陳瀅 照騙
估唔到陳瀅公開的索相，會令網民有兩極反應。（圖片來源：陳瀅IG）
陳瀅 照騙
好友JW叫陳瀅停止再放相，因為佢已經流晒鼻血。（圖片來源：陳瀅IG）
陳瀅 照騙
不少男網民對陳瀅心心眼。（圖片來源：陳瀅IG）

有網民話陳瀅好假

雖然有大量網民表示滿意陳瀅不時騷身材派福利，但亦有人直指陳瀅好假、貨不對辦，話佢本來身形根本唔係咁！

陳瀅 照騙
亦有網民指陳瀅照騙，自己po的相比記者影的後生10年同瘦20磅！（圖片來源：陳瀅IG）
陳瀅 照騙
甚至有人彈陳瀅身材。（圖片來源：陳瀅IG）
陳瀅 照騙
有網民指出，陳瀅出鏡時下半身好粗壯，傳媒為她拍的照片與她自己po的照片亦相差好遠，指陳瀅有p圖之嫌。（圖片來源：fb討論區）

陳瀅放假後發病

陳瀅早前與準媽媽好友帶埋愛犬去酒店「Petcation」，度過了幾日美好的假期，但每次放假後她總會「假期後症候群」發作，難以調節心情回歸現實、更提不起勁工作！

宅男女神陳瀅未到中秋，就拗腰屹籮勁晒「心形八月十五」。（圖片來源：陳瀅IG）
宅男女神陳瀅之前未到中秋，已拗腰趷籮勁晒「心形八月十五」。（圖片來源：陳瀅IG）
陳瀅話自己要慢慢調節心情回到現實。（圖片來源：陳瀅IG）
陳瀅話自己要慢慢調節心情回到現實。（圖片來源：陳瀅IG）

晒月甜笑派福利

陳瀅於社交網發文講心聲：「慢慢調節心情回到現實（slowly transitioning back into reality）」，同時上載去「Petcation」的靚相，只見身穿紅色一件頭泳衣的她，趴在泳池旁邊的沙灘椅上擺出性感甫士，露出一雙白滑美腿和「心形翹臀」，被指未到中秋先晒月。陳瀅望住鏡頭甜笑，令不少網民心心眼，大讚她又靚又可愛！

陳瀅帶住兩隻狗狗去酒店「Petcation」，仲著上浴袍喺酒店房大影靚靚寫真相，大派福利。（圖片來源：陳瀅IG）
陳瀅帶住兩隻狗狗去酒店「Petcation」，仲著上浴袍喺床上影靚靚寫真相，大派福利。（圖片來源：陳瀅IG）
陳瀅與兩隻愛犬鬥賣萌！（圖片來源：陳瀅IG）
陳瀅與兩隻愛犬鬥賣萌！（圖片來源：陳瀅IG）

酒店房再自拍

在泳池旁晒「心形股」都未算，陳瀅著住浴袍攬住兩隻狗在床上影靚相，更在酒店洗手間上身穿bra top下身只披毛巾自拍，陳瀅大派福利，粉絲應該好滿足。

陳瀅更身穿bra top在洗手間玩自拍。（圖片來源：陳瀅IG）
陳瀅更身穿bra top在洗手間玩自拍。（圖片來源：陳瀅IG）

網民讚索

陳瀅帶愛犬去Petcation 未到中秋搶先晒八月十五 心形股極度養眼

陳瀅帶愛犬去Petcation 未到中秋搶先晒八月十五 心形股極度養眼

陳瀅亦公開兩張與大肚女友人在酒店房內影的即影即有照片。（圖片來源：陳瀅IG）
陳瀅亦公開兩張與大肚女友人在酒店房內影的即影即有照片。（圖片來源：陳瀅IG）
陳瀅竟被網民指真實身形與靚相有分別！（圖片來源：陳瀅IG）
陳瀅竟被網民指真實身形與靚相有分別！（圖片來源：陳瀅IG）
陳瀅愛po甜美照片派福利。（圖片來源：陳瀅IG）
陳瀅愛po甜美照片派福利。（圖片來源：陳瀅IG）

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