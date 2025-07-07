陳瀅Fit爆亮相搣甩「肥瀅」稱號 激罕公開泳照 重拾10年前巔峰狀態！

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35歲陳瀅日前出席鑽飾品牌活動，身形明顯纖瘦不少的她透露減磅真正原因，更她亦笑言距離10年前拍寫真時的體重只差5磅，認真厲害！

陳瀅Fit爆出席鑽飾活動

陳瀅日前出席鑽石品牌活動，佩戴價值逾千萬的鑽飾登場，配搭低胸裙盡展貴氣與性感。身形明顯纖瘦不少的她透露，為迎接新劇《璀璨之城》中較為大膽的戲份，近期正積極健身增肌。她笑言劇中有一場「布料極少」的戲份，因此特別希望練出馬甲線，為觀眾帶來驚喜。

陳瀅 （圖片來源：IG@missjni）
（圖片來源：IG@missjni）
陳瀅 （圖片來源：IG@missjni）
（圖片來源：IG@missjni）
陳瀅 （圖片來源：IG@missjni）
（圖片來源：IG@missjni）
陳瀅 （圖片來源：IG@missjni）
（圖片來源：IG@missjni）

坦言強暴戲壓力大 新劇自薦挑戰更突破場面

提到早前在《執法者們》中罕有以性感造型示人，觀眾反應熱烈，陳瀅坦言獲讚固然開心，但拍攝強暴戲時壓力頗大，幸好有劇組及對手配合，才能順利完成。她更爆料在新劇《璀璨之城》中，將挑戰一場比以往更大膽的戲碼，並強調是由自己主動提出。不過談到對手是否張智霖時，她則笑而不答，刻意賣關子。

陳瀅 提到早前在《執法者們》中罕有以性感造型示人，觀眾反應熱烈，陳瀅坦言獲讚固然開心，但拍攝強暴戲時壓力頗大。（圖片來源：TVB）
提到早前在《執法者們》中罕有以性感造型示人，觀眾反應熱烈，陳瀅坦言獲讚固然開心，但拍攝強暴戲時壓力頗大。（圖片來源：TVB）

激罕公開泳照 目標重回10年前體態

陳瀅自爆距離10年前拍寫真時的體重只差5磅，現正積極鍛鍊，期望盡快回復當年狀態。她透露自年初開始已投入運動生活，經常約周嘉洛、朱敏瀚一同健身，平日亦會與JW（王灝兒）踩室內單車強身健體。她笑言，周嘉洛更讚她近來精神飽滿又健康。不過，由於健身夥伴大多是《痞子殿下》的班底，因此尚未曾與朱敏瀚的緋聞女友陳曉華碰面。

陳瀅 （圖片來源：IG@missjni）
（圖片來源：IG@missjni）
陳瀅 （圖片來源：IG@missjni）
（圖片來源：IG@missjni）

陳瀅公開成長舊照 中學年代原來係四眼妹

陳瀅曾經在IG公開了5張由細到大不同年代的舊相片，清楚見到五官變化：

陳瀅 89年出世的陳瀅有一姊一弟，自小在加拿大溫哥華長大，係華裔加拿大人。
89年出世的陳瀅有一姊一弟，自小在加拿大溫哥華長大，係華裔加拿大人。
陳瀅 就算係發育期間的四眼妹，都有精緻五官。
就算係發育期間的四眼妹，都有精緻五官。

陳瀅 抖音 30歲陳瀅公開中小學舊照！女神也有反叛期 細時激到外婆揸菜刀追斬！

陳瀅 陳瀅係加拿大University of British Columbia工商管理系學士，畢業照已經跟22歲入行時的靚樣差不多，並無大太的「修葺」。
陳瀅係加拿大University of British Columbia工商管理系學士，畢業照已經跟22歲入行時的靚樣差不多，並無大太的「修葺」。

陳瀅 抖音 30歲陳瀅公開中小學舊照！女神也有反叛期 細時激到外婆揸菜刀追斬！

22歲拍隱影眼鏡廣告入行

陳瀅原名鄭鈺瀅，生父早逝母親改嫁廣州陳姓富商，由繼父供書教學，所以陳瀅由姓鄭改姓陳。在加拿大讀書畢業後，22歲回流香港加入starzpeople模特兒公司做藝人，2012年接拍了《寒戰》及《together 在一起》，不過最令人印象深刻是2011年接拍的隱形眼鏡廣告，飾演論盡四眼妹的陳瀅，都有啲演技：「當時來香港作交換生，在機緣下便接拍了那個廣告。」

陳瀅 抖音 30歲陳瀅公開中小學舊照！女神也有反叛期 細時激到外婆揸菜刀追斬！

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2015年陳瀅拍《四個女仔三個Bar》人氣急升

2015年，只得25歲陳瀅在《四個女仔三個BAR》中飾演「Brittany」，當年拍完《四個女仔三個Bar》之後一度人氣急升的陳瀅，一連拍下《跳躍生命線》、《七公主》和《痞子殿下》等多套人氣劇集。

陳瀅 陳瀅當年做「Brittany」只得25歲。（圖片來源：TVB）
陳瀅當年做「Brittany」只得25歲。（圖片來源：TVB）
陳瀅 陳凱琳都上傳10年前的合照。（圖片來源：IG@ghlchan）
陳凱琳都上傳10年前的合照。（圖片來源：IG@ghlchan）

圖片來源：IG@missjni、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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