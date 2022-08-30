痞子殿下｜陳瀅32歲樂於被叫「淫瀅」 一文重溫IG十大高Like性感相

陳瀅演出《痞子殿下》後與周嘉洛傳緋聞，男方更被拍得到訪香閨。現年32歲的陳瀅自2014年入行後緋聞不斷，她在IG擁超過70萬followers，盤點陳瀅10張最多人畀like的相片，當中有一張超過5萬likes，更有位42歲城中筍盤，幾乎陳瀅每張水著或性感相，他都有給讚！陳瀅表示當初被叫「淫瀅」感到好嬲，現在卻覺得「有啲親切感」！