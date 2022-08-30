痞子殿下｜陳瀅32歲樂於被叫「淫瀅」 一文重溫IG十大高Like性感相
盤點陳瀅10張最多人畀like靚相
第10位：32,609 Likes
陳瀅上年由加拿大回港，需要在酒店隔離21日，她除了砌puzzle打發時間外，亦有穿小背心自拍及素顏出浴照，超過32,000人like，包括42歲的方力申。
第9位：33,679 Likes
今年1月陳瀅着谷胸晚裝露長腿，出席台慶頒獎禮，更獲選最佳衣着，方力申繼續畀Like。
第8位：34,794個Likes
陳瀅2017年拍攝，與朋友出海，最吸引應該係件泳衣，留意邊個男星畀Like同好友cheronna的留言⋯⋯
第七位：37,781 Likes
素顏陳瀅穿上火紅色泳衣、在Rosewood酒店泳池，有網友留言：「我以為係陳法拉。」又有啲似喎！
第6位：38,807 Likes
陳瀅回港隔離，衣着暗藏性感，還有浸泡泡浴相，吸引38,807 Likes。
第5位：42,913 Likes
陳瀅拍攝廣告硬照，簡單騷腿，網民已嗌：「好索」真易滿足！
第4位：47,863 Likes
陳瀅係酒店泳池常客，泳衣前後都有睇頭，吸引47,860 likes，包括鐵粉方力申！
第3位：48,622 Likes
陳瀅攝於2019年，她留言指因為要開工拍劇，甚至拍到凌晨5時，所以好耐無吸收維他命D，所以趁有時間就去吸收，並希望各位都享受陽光！
第2位：54,553 Likes
陳瀅身穿這套火辣泳衣在拉斯維加斯度假，睇到網民嘩嘩聲！
第1位：55,203 Likes
這張相就是陳瀅最多人like的相片，身在巴黎的她雖不是着泳衣，但性感程度絕對爆燈！
陳瀅避答「哪些緋聞是真的？」
陳瀅日前在IG分享了一條短片，與《痞子殿下》主角周嘉洛、朱敏翰和JW王灝兒玩Truth or Drink遊戲，猜拳後抽問題，要誠實回答否則認輸飲酒。陳瀅抽中「哪些緋聞是真的？」見她抽中這條「死亡問題」後，眾人隨即起哄叫好，不過陳瀅只是尷尬地笑着，然後拿起酒一飲而盡。
「我知好多人叫我淫瀅」
之後陳瀅抽中「最多人誤會自己的事」，她說：「我想講淫呢件事比較多，第一真係太多緋聞啦。點解會有呢個呢？好耐都未聽過呢個人個名。我知好多人叫我淫瀅。我都唔知道鍾意定係唔鍾意比較好。」周嘉洛搭嘴：「我簡單係愛呢個名，我覺得好型，太正啦。」還對着朱敏翰說：「淫翰！」惹來一陣大笑。
周嘉洛自爆飲醉斷片狂嘔
之後，陳瀅續說：「一開始好憎㗎，但係我而家都開始覺得佢（淫瀅）有啲親切感。」JW笑言：「慢慢滲出嚟。」周嘉洛也分享了自己喝醉後做過最瘋狂的事，說：「我一路係咁攬所有人，同佢哋講我好愛佢哋，然後我就瞓喺旁邊開始自己除衫。我嘔係塊臉，向上咁樣嘔，其實中間啲嘢我都唔記得晒，然後我唔知點解瞓醒會喺屋企。」
即睇片重溫：
在 Instagram 查看這則貼文
其實陳瀅說話一向唔大膽！有片為證：
再重溫陳瀅成長舊照：
通常公開「成長片段」都係結婚時搵出嚟剪輯用的，不過30歲的陳瀅近日就在IG公開了5張由細到大不同年代的舊相片，清楚見到五官變化：
22歲拍隱影眼鏡廣告入行
陳瀅原名鄭鈺瀅，生父早逝母親改嫁廣州陳姓富商，由繼父供書教學，所以陳瀅由姓鄭改姓陳。在加拿大讀書畢業後，22歲回流香港加入starzpeople模特兒公司做藝人，2012年接拍了《寒戰》及《together 在一起》，不過最令人印象深刻是2011年接拍的隱形眼鏡廣告，飾演論盡四眼妹的陳瀅，都有啲演技：「當時來香港作交換生，在機緣下便接拍了那個廣告。」
常見問題
《痞子殿下》劇情如何真抽MIRROR水？
TVB劇集《痞子殿下》第8集出現重物擊中人片段，張頴康為幫助朱敏瀚贏得美人歸，就出術將一箱箱重物射上擂台攻擊對手，其中一位參賽者被從天而降重物擊中壓倒，動彈不得⋯⋯詳見：情節雷同實屬巧合
陳瀅先後與八位男星傳出緋聞，那個是真有其事？
初入行的陳瀅，於15年拍攝《潮流教主》時，與同劇的「大隻仔」溫家偉傳出緋聞，陳瀅被傳媒影到…詳見：陳瀅9個緋聞情史公開