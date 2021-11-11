陳瀅真空短裙蒲酒吧 網友大讚：咁索仲得了！
陳瀅隻身返加拿大探親已有一段日子，但一點也不愁寂寞。日前陳瀅在IG分享一輯與友人蒲吧的照片，她以一身「戰鬥格」上陣，上身穿著真空啡色襯衫，下身則配上超短裙大晒白滑長腿，非常吸睛。
文：東方新地 ｜圖：陳瀅 [email protected]
真空裝蒲吧
陳瀅（Jeannie）早前拍完無綫電視劇《痞子殿下》後，返加拿大探親兼度假已有一段日子，就連上月32歲生日的她都在當地度過。雖然Jeannie隻身身處當地，但一點也不愁寂寞，日前陳瀅就在IG分享一輯與朋友蒲吧的照片。眼見陳瀅蒲吧當日天還未黑透，而重點是她以一身「戰鬥格」上陣，上身穿著真空啡色襯衫騷身材，下身則配上超短裙大晒白滑長腿，非常吸睛。難怪獲網民留言大讚：「咁索仲得了」、「點解可以咁fit」、「裡面無著衫？」等等。
陳瀅晒周嘉洛窩心送機
陳瀅去年至今已返加國三次，今次離港特別唔同，原來有緋聞男友周嘉洛送機，還有同劇演員JW（王灝兒）和朱敏瀚﹗
陳瀅 周嘉洛不避嫌表達不捨之情
相片見到周嘉洛等三人到機場餐廳為陳瀅餞行，臨入閘前周嘉洛更不避嫌貼實陳瀅影合照，陳瀅指過去幾個月拍攝劇集日夜相對，三位拍檔窩心送機，令她好感動，盡顯不捨之情，留言時特別祝周嘉洛（10月7日）生日快樂，而周嘉洛秒回「we miss you」感情真係好好﹗
陳瀅一年返加探親三次
陳瀅她曾花掉幾百萬積蓄在加國置業送給外婆，今次她預計逗留至十一月中才回港繼續工作，好好享受家庭樂﹗她更指雖然要忍受一次又一次的在酒店隔離，但為了見家人甚麼都值得﹗