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陳瀅真空短裙蒲酒吧 網友大讚：咁索仲得了！

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撰文：東方新地

陳瀅隻身返加拿大探親已有一段日子，但一點也不愁寂寞。日前陳瀅在IG分享一輯與友人蒲吧的照片，她以一身「戰鬥格」上陣，上身穿著真空啡色襯衫，下身則配上超短裙大晒白滑長腿，非常吸睛。

文：東方新地 ｜圖：陳瀅 [email protected]

陳瀅真空上陣晒埋白滑長腿 網友大讚：咁索仲得了！
陳瀅隻身返加拿大探親已有一段日子，但她不愁寂寞。（圖片來源：陳瀅 [email protected]

真空裝蒲吧

陳瀅（Jeannie）早前拍完無綫電視劇《痞子殿下》後，返加拿大探親兼度假已有一段日子，就連上月32歲生日的她都在當地度過。雖然Jeannie隻身身處當地，但一點也不愁寂寞，日前陳瀅就在IG分享一輯與朋友蒲吧的照片。眼見陳瀅蒲吧當日天還未黑透，而重點是她以一身「戰鬥格」上陣，上身穿著真空啡色襯衫騷身材，下身則配上超短裙大晒白滑長腿，非常吸睛。難怪獲網民留言大讚：「咁索仲得了」、「點解可以咁fit」、「裡面無著衫？」等等。

（圖片來源：）
陳瀅（Jeannie）早前拍完無綫電視劇《痞子殿下》後，返加拿大探親兼度假已有一段日子。（圖片來源：陳瀅 [email protected]
陳瀅真空上陣晒埋白滑長腿 網友大讚：咁索仲得了！
陳瀅雖然隻身身處當地，但一點也不愁寂寞，日前就趁天還未黑已經蒲酒吧。（圖片來源：陳瀅 [email protected]
陳瀅真空上陣晒埋白滑長腿 網友大讚：咁索仲得了！
好多酒喎！（圖片來源：陳瀅 [email protected]
陳瀅真空上陣晒埋白滑長腿 網友大讚：咁索仲得了！
陳瀅以一身「戰鬥格」上陣，上身真空穿著啡色襯衫騷身材，下身則配上超短裙大晒白滑長腿，非常吸睛。（圖片來源：陳瀅 [email protected]
陳瀅真空上陣晒埋白滑長腿 網友大讚：咁索仲得了！
難怪獲網民留言大讚：「咁索仲得了」。（圖片來源：陳瀅 [email protected]
陳瀅真空上陣晒埋白滑長腿 網友大讚：咁索仲得了！
網民留言。（圖片來源：陳瀅 [email protected]
陳瀅真空上陣晒埋白滑長腿 網友大讚：咁索仲得了！
網民留言。（圖片來源：陳瀅 [email protected]
陳瀅真空上陣晒埋白滑長腿 網友大讚：咁索仲得了！
網民留言。（圖片來源：陳瀅 [email protected]
陳瀅真空上陣晒埋白滑長腿 網友大讚：咁索仲得了！
網民留言。（圖片來源：陳瀅 [email protected]

陳瀅晒周嘉洛窩心送機

陳瀅去年至今已返加國三次，今次離港特別唔同，原來有緋聞男友周嘉洛送機，還有同劇演員JW（王灝兒）和朱敏瀚﹗

蘇韻姿 周嘉洛 陳瀅 挑機 水著
周嘉洛孖JW及朱敏瀚送陳瀅機，入閘前先去機場餐廳同陳瀅餞行﹗（圖片來源：[email protected]
蘇韻姿 周嘉洛 陳瀅 挑機 水著
臨入閘，周嘉洛不避嫌貼到實陳瀅（左二），盡顯不捨之情﹗（圖片來源：[email protected]

陳瀅 周嘉洛不避嫌表達不捨之情

相片見到周嘉洛等三人到機場餐廳為陳瀅餞行，臨入閘前周嘉洛更不避嫌貼實陳瀅影合照，陳瀅指過去幾個月拍攝劇集日夜相對，三位拍檔窩心送機，令她好感動，盡顯不捨之情，留言時特別祝周嘉洛（10月7日）生日快樂，而周嘉洛秒回「we miss you」感情真係好好﹗

蘇韻姿 周嘉洛 陳瀅 挑機 水著
陳瀅出po晒大合照外，只特別貼出與周嘉洛的開心雙人合照，周嘉洛在陳瀅心中佔重要位置﹗（圖片來源：[email protected]
蘇韻姿 周嘉洛 陳瀅 挑機 水著
陳瀅出po，閨密Anjay留言外，周嘉洛亦秒速留言「 we miss you」﹗其實陳瀅預計11月中返港，周嘉洛咁唔捨得人，真係三日不見如隔三秋咁喎﹗（圖片來源：[email protected]
陳瀅出po大晒周嘉洛、JW和朱敏瀚窩心送機﹗（圖片來源：陳瀅IG）
陳瀅出po大晒周嘉洛、JW和朱敏瀚窩心送機﹗（圖片來源：[email protected]

陳瀅一年返加探親三次

陳瀅她曾花掉幾百萬積蓄在加國置業送給外婆，今次她預計逗留至十一月中才回港繼續工作，好好享受家庭樂﹗她更指雖然要忍受一次又一次的在酒店隔離，但為了見家人甚麼都值得﹗

蘇韻姿 周嘉洛 陳瀅 挑機 水著
現年32歲的陳瀅早前頻頻晒水著大派福利﹗（圖片來源：[email protected]
陳瀅好識享受生活，拍畢劇集後即不停與好友staycation﹗（圖片來源：陳瀅IG）
陳瀅好識享受生活，拍畢劇集後即不停與好友staycation﹗（圖片來源：[email protected]
蘇韻姿 周嘉洛 陳瀅 挑機 水著
被網民求正面，陳瀅好識做之後再晒埋正面，滿足大家﹗（圖片來源：[email protected]
周嘉洛被指與陳瀅拍攝《痞子殿下》擦出愛火花，在片場二人亦不避嫌﹗（圖片來源：吳岱融微博）
周嘉洛被指與陳瀅拍攝《痞子殿下》擦出愛火花﹗（圖片來源：吳岱融微博）

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