陳瀅真空短裙蒲酒吧 網友大讚：咁索仲得了！

陳瀅隻身返加拿大探親已有一段日子，但一點也不愁寂寞。日前陳瀅在IG分享一輯與友人蒲吧的照片，她以一身「戰鬥格」上陣，上身穿著真空啡色襯衫，下身則配上超短裙大晒白滑長腿，非常吸睛。

文：東方新地 ｜圖：陳瀅 [email protected]