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美麗戰場｜陳瀅驚咗葉念琛唔想再合作！佢講出3大原因係⋯⋯

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在無綫熱播劇《美麗戰場》中擔正做女一的陳瀅，當大家以為她是被導演葉念琛力捧，打後應該會接二連三再合作再撃，點知日前她接受Youtuber訪問時，竟自爆不想再跟導演葉念琛合作，仲詳細列出三大原因！

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陳瀅 當日《美麗戰場》煞科時，導演葉念琛特意送上大束鮮花給陳瀅，誰知女方會公開表示不想再見他。
當日《美麗戰場》煞科時，導演葉念琛特意送上大束鮮花給陳瀅，誰知女方會公開表示不想再見他。 (圖片來源：[email protected])

陳瀅爆肚嚇人一跳

由陳瀅擔正的無綫劇《美麗戰場》正在熱播，女一陳瀅人氣一時無兩，日前她作客接受Youtuber華浚的頻道訪問，當被問到在《美麗戰場》中與導演葉念琛合作，有什麼是與其他導演感覺不同時，陳瀅竟突然大爆：「辛苦、唔係好有火花、冇咩事唔係好想再見」如此坦白的陳瀅登時令主持大吃一驚。

陳瀅 雖然陳瀅解釋唔想再同葉念琛合作，是因為從早到夜見得太多，要畀大家一些空間休息。
雖然陳瀅解釋唔想再同葉念琛合作，是因為從早到夜見得太多，要畀大家一些空間休息。 (圖片來源：[email protected]華浚Wachon)
陳瀅 陳瀅直言與葉念琛合作很辛苦，因為拍攝過程很趕。
陳瀅直言與葉念琛合作很辛苦，因為拍攝過程很趕。 (圖片來源：[email protected])

陳瀅拒合作三大原因

隨後陳瀅更列出拒與葉念琛再合作的三大原因，她指「辛苦」是因為這部劇是今年5月開拍，但要趕在10月播出，需要5個月內拍攝、後製及所有事情都要完成，故此陳瀅形容為「極度辛苦」。每天一定要按劇本拍齊所的場景，不可以超時，期間因為颱風取消了幾天拍攝，之後並沒加後補日子拍攝，反而是在原定的拍攝日再加補拍，係超重工作量！

陳瀅 在訪問中，陳瀅亦大爆曾拍影響到同朋友之間的關係，更曾推掉了一個角色。
在訪問中，陳瀅亦大爆曾拍影響到同朋友之間的關係，更曾推掉了一個角色。 (圖片來源：[email protected]華浚Wachon)
陳瀅 陳瀅認為劇中角色充滿挑戰性，因為與自己個人性格背道而馳。
陳瀅認為劇中角色充滿挑戰性，因為與自己個人性格背道而馳。 (圖片來源：[email protected]華浚Wachon)

原因1. 陳瀅日對夜對葉念琛感厭倦

對於「冇咩事唔係好想再見」葉念琛，陳瀅就解釋從5月開始，每天早午晚甚至宵夜時間都對住導演工作或食飯，所以想小休分開一段時間！陳瀅更指葉念琛經常跟她說，她是合作過眾多演員中最「反叛」的一個，經常不聽話，對劇本又提出有很多問題，需要葉念琛花很長時間單獨解釋，甚至要幫她做心理輔導。陳瀅稱葉念琛拍完此劇曾表示EQ變得高了，因為期間學會應付「麻煩演員」(指陳瀅)，因此陳瀅笑說不想再跟葉念琛合作。

陳瀅 方力申是葉念琛多年來的御用男主角，每次有劇開都會預他一份。
方力申是葉念琛多年來的御用男主角，每次有劇開都會預他一份。 (圖片來源：[email protected])
陳瀅 大家都以為陳瀅會是葉念琛下一個愛將，點知......
大家都以為陳瀅會是葉念琛下一個愛將，點知…… (圖片來源：[email protected] ni）

原因2. 陳瀅唔like被叫「阿寶」

過往葉念琛拍的電影所有女主角都叫「阿寶」，當中不得不提最深入民心的「初代」阿寶鄧麗欣，鄧麗欣當年與方力申合作的所有電影都叫「阿寶」！因此陳瀅在《美麗戰場》中的角色名亦是「阿寶」，但與方力申對戲的時，對方一叫「阿寶」，陳瀅就忍不住嗌cut：「你（方力申）可唔可以唔好再叫我阿寶！」陳瀅之前看過葉念琛的戲，每次方力申在片中叫「阿寶」都有特定的語調，這樣令陳瀅不太適應：「我係覺得呢個名唔屬於我！」最後葉念琛也難得認同陳瀅，最後改叫她在戲中的英文名「Michelle」。

陳瀅 鄧麗欣是深入民心的「初代」阿寶，陳瀅不想同樣被叫阿寶，所以即場嗌cut，最後方力申便改叫她「Michelle」。
鄧麗欣是深入民心的「初代」阿寶，陳瀅不想同樣被叫阿寶，所以即場嗌cut，最後方力申便改叫她「Michelle」。 (圖片來源：電影宣傳照)
陳瀅 日前33歲生日的陳瀅，身穿Deep V鮮紅性感晚裝大搞生日派對。
日前33歲生日的陳瀅，身穿Deep V鮮紅性感晚裝大搞生日派對。 (圖片來源：[email protected]

原因3. 陳瀅怕影響姊妹情曾推劇

陳瀅最後更補充葉念琛執導的永遠是揭露人的反面，全部人都是衰人、貪財好色、朋友情侶間不斷進行鬥爭，劇中角色和她本來的性格很不一樣，幸好劇本中的角色戲份，並沒有真正影響現實生活，只要是與別人爭鬥或令其他女生有不滿，她會選擇不做。而事實上試過一次，陳瀅知道接那個角色會影響到與姊妹之間的關係，因此曾推掉一個角色。

陳瀅 如果有劇本寫陳瀅和JW演姊妹反目的話，陳瀅稱一定會推，因為她不想影響現實生活中的姊妹情。
如果有劇本寫陳瀅和JW演姊妹反目的話，陳瀅稱一定會推，因為她不想影響現實生活中的姊妹情。 (圖片來源：[email protected]

陳瀅在訪問中爆料，大講拍《美麗戰場》的艱辛經歷，竟然話唔想再同葉念琛合作。

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陳瀅 美麗戰場 大結局
（圖片來源：TVB提供）

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美麗戰場 陳山聰不滿陳瀅與方力申地下情
陳山聰不滿陳瀅與方力申地下情（圖片來源：TVB.com）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected][email protected]華浚Wachon

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