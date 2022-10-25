美麗戰場｜陳瀅驚咗葉念琛唔想再合作！佢講出3大原因係⋯⋯
陳瀅爆肚嚇人一跳
由陳瀅擔正的無綫劇《美麗戰場》正在熱播，女一陳瀅人氣一時無兩，日前她作客接受Youtuber華浚的頻道訪問，當被問到在《美麗戰場》中與導演葉念琛合作，有什麼是與其他導演感覺不同時，陳瀅竟突然大爆：「辛苦、唔係好有火花、冇咩事唔係好想再見」如此坦白的陳瀅登時令主持大吃一驚。
陳瀅拒合作三大原因
隨後陳瀅更列出拒與葉念琛再合作的三大原因，她指「辛苦」是因為這部劇是今年5月開拍，但要趕在10月播出，需要5個月內拍攝、後製及所有事情都要完成，故此陳瀅形容為「極度辛苦」。每天一定要按劇本拍齊所的場景，不可以超時，期間因為颱風取消了幾天拍攝，之後並沒加後補日子拍攝，反而是在原定的拍攝日再加補拍，係超重工作量！
原因1. 陳瀅日對夜對葉念琛感厭倦
對於「冇咩事唔係好想再見」葉念琛，陳瀅就解釋從5月開始，每天早午晚甚至宵夜時間都對住導演工作或食飯，所以想小休分開一段時間！陳瀅更指葉念琛經常跟她說，她是合作過眾多演員中最「反叛」的一個，經常不聽話，對劇本又提出有很多問題，需要葉念琛花很長時間單獨解釋，甚至要幫她做心理輔導。陳瀅稱葉念琛拍完此劇曾表示EQ變得高了，因為期間學會應付「麻煩演員」(指陳瀅)，因此陳瀅笑說不想再跟葉念琛合作。
原因2. 陳瀅唔like被叫「阿寶」
過往葉念琛拍的電影所有女主角都叫「阿寶」，當中不得不提最深入民心的「初代」阿寶鄧麗欣，鄧麗欣當年與方力申合作的所有電影都叫「阿寶」！因此陳瀅在《美麗戰場》中的角色名亦是「阿寶」，但與方力申對戲的時，對方一叫「阿寶」，陳瀅就忍不住嗌cut：「你（方力申）可唔可以唔好再叫我阿寶！」陳瀅之前看過葉念琛的戲，每次方力申在片中叫「阿寶」都有特定的語調，這樣令陳瀅不太適應：「我係覺得呢個名唔屬於我！」最後葉念琛也難得認同陳瀅，最後改叫她在戲中的英文名「Michelle」。
原因3. 陳瀅怕影響姊妹情曾推劇
陳瀅最後更補充葉念琛執導的永遠是揭露人的反面，全部人都是衰人、貪財好色、朋友情侶間不斷進行鬥爭，劇中角色和她本來的性格很不一樣，幸好劇本中的角色戲份，並沒有真正影響現實生活，只要是與別人爭鬥或令其他女生有不滿，她會選擇不做。而事實上試過一次，陳瀅知道接那個角色會影響到與姊妹之間的關係，因此曾推掉一個角色。
陳瀅在訪問中爆料，大講拍《美麗戰場》的艱辛經歷，竟然話唔想再同葉念琛合作。
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