臥底嬌娃｜陳瀅自爆「執二攤」內幕 原定人選係呢一位實力花旦
TVB全新動作喜劇《臥底嬌娃》現正熱播，陳瀅在劇中飾演沉默寡言的「江妙姿」，與她平時外向形象形成強烈反差，演技表現令網民驚喜。不過日前陳瀅接受訪問時竟然親自爆料，透露自己原來是「執二攤」臨危受命，監製方駿釗原本屬意的演員另有其人。這個幕後選角秘聞一經曝光，立即引起網民熱烈討論。
陳瀅爆料自己執二攤接手角色
陳瀅在訪問中坦言自己是全劇最遲入組的演員，當時監製方駿釗突然致電給她，表示有角色需要她接手。她透露當時監製直接告知整個來龍去脈，而她得知真相後完全沒有介意接手別人留下的角色，一口答應臨危受命。為了精準拿捏「江妙姿」文靜怕醜的複雜性格，陳瀅私下花費大量功夫鑽研，更直言這種「表演上的表演」難度極高，因為角色與她本人的外向性格反差極大。
監製方駿釗揭曉原定人選是賴慰玲
監製方駿釗親自證實辭演該劇的實力派女演員正是賴慰玲。他透露劇組一早已經找過賴慰玲試鏡，對其精湛演技極度欣賞並敲定由她出演。不過在劇集正式開鏡前3星期，賴慰玲突然因為私人理由無法接拍，為劇組留下選角空缺。方駿釗坦言當時情況十分緊急，只剩下3星期時間，必須尋找一位關係良好且極度信任的藝人頂上，於是立即想到陳瀅。
賴慰玲因懷孕忍痛辭演感遺憾
賴慰玲事後亦坦言，當初無法接拍這部心水劇集確實感到十分遺憾。她透露辞演的原因是在開拍前發現自己懷孕，為了安胎及身體狀況著想，最終只能無奈選擇辭演這個度身訂造的角色。得知最後是由相識多年的好友陳瀅接手飾演後，她隨即放下心頭大石，並由衷為對方得到好角色感到高興。賴慰玲更表示「本來覺得好遺憾，但知道係陳瀅做好開心，我哋有傾過呢個角色，依家出嚟效果佢真係做得好好，好戥佢開心！」
網民熱議選角決定質疑賴慰玲適合性
消息曝光後，網民對於原定選角決定議論紛紛。有網民留言表示「賴慰玲演啲角色咁有鮮明嘅個性，好難想像佢演啲內斂嘅角色」，質疑她是否適合飾演文靜內向的角色。另有網民直言「如果原先係賴做，真係可以熄電視…佢做女團經理人就入型入格，監製個腦諗乜嘢？」對監製的選角眼光提出質疑。不過亦有網民認為陳瀅最終接手演出效果理想，證明了她的演技實力。
圖片來源：IG@tvbcomhk、TVB、IG@missjni、IG@laiwinki資料或影片來源：原文刊於新假期