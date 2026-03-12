臥底嬌娃｜陳瀅自爆「執二攤」內幕 原定人選係呢一位實力花旦

TVB全新動作喜劇《臥底嬌娃》現正熱播，陳瀅在劇中飾演沉默寡言的「江妙姿」，與她平時外向形象形成強烈反差，演技表現令網民驚喜。不過日前陳瀅接受訪問時竟然親自爆料，透露自己原來是「執二攤」臨危受命，監製方駿釗原本屬意的演員另有其人。這個幕後選角秘聞一經曝光，立即引起網民熱烈討論。