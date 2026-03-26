陳瀅蔡潔下月開澳門演唱會 未開騷先崩潰 曾一度極度後悔接Job
陳瀅自爆有舞台恐懼症極度後悔演出
在灣仔舉行的記者會上，陳瀅毫不掩飾地分享內心掙扎，表示自己有舞台恐懼症，對4月25日的澳門演出完全沒有信心。她坦言：「答應演出後感到極度後悔，加上與蔡潔未有合作過，也擔心會嗌交。」不過她慶幸兩人相當合拍，心情已由最初的極度後悔轉為期待，但強調依然沒有信心，「除非完成演出後受到大家讚賞」。陳瀅透露會在演出中負責唱Rap、跳舞以及棟篤笑部分，已經開始排舞準備。
蔡潔拒絕跳舞自爆2013年《國際中華小姐》表演嚇親自己
相對於陳瀅的緊張，蔡潔顯得信心十足，表示兩人屬不同性格，反而可以互補配合，相信大家會看到她與陳瀅未展示過的一面。不過當被問到會否與陳瀅一起跳舞時，蔡潔即時耍手擰頭拒絕：「佢有邀請我跳舞，但係我拒絕咗，知自己咩料子，讀書有跳舞，但係2013年選《國際中華小姐》表演跳舞，連我自己都嚇親，所以以後都唔跳舞。」她表示今次會擔任唱歌擔當，讓陳瀅負責舞蹈部分。
朱敏瀚爆料陳瀅好Rap得蔡潔當場嘩一聲
一眾好友拍攝的打氣視頻中，朱敏瀚特別爆料陳瀅「好Rap得」，更希望她在演出中展示Rap技巧。蔡潔聽後表示完全估不到陳瀅識Rap：「佢俾我嘅印象係好Sweet嘅女仔，約唱K佢就揀咗首好有節奏感嘅歌，之後佢Rap，我當時嘩一聲！」陳瀅則笑謂「咩文都Rap到」，因為「係講個節奏同速度」，賣關子表示大家來《Pillow Talk》就知道。
陳瀅澄清BLACK PINK演唱會男伴只是好友
記者會上有記者問及陳瀅早前被發現有男士陪伴欣賞BLACK PINK演唱會是否有新歡，她即時澄清對方只是相識多年的好朋友，該朋友也會到澳門觀看她們的演出。陳瀅表示會在《Pillow Talk》中分享入行10年的經歷和成長蛻變，包括當年與何猶亨的感情受到過度關注而產生恐懼，現在成長後懂得處理，不會像小時候那樣驚青怕事。
視帝視后齊撐場打氣視頻超溫馨
黎耀祥、胡定欣、陳山聰、黃宗澤、朱敏瀚等一眾好友特別拍攝打氣視頻支持兩人。黎耀祥表示：「我知道我係電視劇『拳王』嘅好拍檔蔡潔會同陳瀅一齊開show，呢個show我聽講個主題係叫Pillow Talk，聽起上嚟已經好吸引。」黃宗澤則說：「陳瀅同埋蔡潔嗰個Pillow Talk Fanmeeting，4月25號喺澳門舉行，冇理由唔支持佢哋㗎。」陳瀅和蔡潔看完這些視頻後非常感動，感謝好友們充滿心思的支持。
演出內容包羅萬有絕不冷場
《Pillow Talk》將於4月25日晚上8時正於澳門銀河G Box舉行，票價分別為980元（合照）和580元兩種。陳瀅透露演出內容相當豐富，包括棟篤笑、現場演唱、遊戲互動、深情對話等，「內容包羅萬有」。蔡潔亦保證「節目內容非常豐富，絕不會有冷場」，兩人會分享入行至今的心路歷程，展現大家未見過的一面。主辦單位更特別送上度身訂造、全球限量兩個的Pillow Talk枕頭給兩人，祝願她們有超級好的睡眠質素。