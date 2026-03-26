陳瀅蔡潔下月開澳門演唱會 未開騷先崩潰 曾一度極度後悔接Job

陳瀅與蔡潔突然宣布下月將於澳門銀河聯手開騷《Pillow Talk》，兩位女神首度合體演出引發熱議！更令人驚喜的是，黎耀祥、胡定欣、陳山聰、黃宗澤、朱敏瀚等一眾視帝視后齊齊拍片打氣支持，場面相當溫馨。不過陳瀅在記者會上坦言對演出「零信心」，更透露曾經「極度後悔」答應演出，到底發生什麼事？