痞子殿下｜陳瀅自爆曾被舊愛、閨密聯手派帽！形容男方幾靚仔好吸引異性
陳瀅 睇男友短訊發現被「派帽」
陳瀅（Jeannie）當日同陳曉華（Hera）及張馳豪（Aska）拍檔演出劇集《美麗戰場》，劇情講到陳曉華係陳瀅的好姊妹，而張馳豪就係陳瀅男友，陳瀅在行街時忽然見到兩人同行，即懷疑兩人背著她「偷食」。陳瀅在接受傳媒訪問時，就自爆現實中也有過類似的經歷。
陳瀅憶述當年發生這件被「派帽」事件時，她仍在做模特兒，當時她曾有一個幾靚仔、好吸引異性的男友，但對方竟背著她，和她入行後第一個認識的好朋友見面，她表示當時是在睇到男友短訊後，才發現這件事，後來兩人便分了手。
陳瀅20歲回流做模特兒
陳瀅本名鄭鈺瀅，自幼在加拿大溫哥華長大﹐與外婆同住，並於英屬哥倫比亞大學修讀工商管理學士，約20歲畢業後便回流香港成為模特兒，拍過不少廣告，亦有接拍電影，其後被TVB睇中，於劇集《女人俱樂部》飾演80年代高傲的校花「容丹丹」一角，開始入屋。曾話過想在35歲前結婚的陳瀅，入行以來緋聞多多，先後同方力申、周嘉洛、羅天宇等多個男星都傳出過緋聞，最轟動就是她與何鴻燊四子何猷亨的戀情。
陳瀅對外婆非常有孝心，曾豪花幾十萬加幣作首期，在加拿大買了一間獨立屋送給其外婆。有指陳瀅的親生爸爸在她出生前已因腦瘤離世，其繼父於內地從事房地產生意，手持一座位於內地的六層高商場。陳瀅在17年就被爆出搬入價值3,ooo萬的九龍匯翔道8號The Austin，享受獨居女生的生活。
細數陳瀅入行後9段緋聞
1.溫家偉
初入行的陳瀅，於15年拍攝《潮流教主》時，曾與同劇的「大隻仔」溫家偉傳出緋聞，當時陳瀅被傳媒影到與溫家偉在雪糕店吃雪糕自拍兼談天說地，不過陳瀅事後就表示：「大家鬼仔性格 Just a friend」
2.何猷亨
陳瀅與何鴻燊四子何猷亨在15年9月大方公開戀情，兩人更曾同遊日本札幌，可惜戀情只維持了大半年，到16年7月兩人便宣告分手，回復朋友關係。有傳兩人分手原因係陳瀅嫌男友太忙，成日投訴對方冇時間陪自己，猷亨畀女友煩多兩煩，索性分手講bye bye！
3.張振朗
陳瀅與何猷亨甩拖後，有傳一度心情低落，與張振朗在《全職沒女》初次合作，劇中有多場親熱劇，令二人一度感到尷尬，但張振朗大膽拉近距離，陪食早餐又嗌對方做「老婆」，令陳瀅重現笑容，有指二人突然自行加錫錫戲份，纏綿一幕更互相胸壓，因而傳出緋聞。
4.余德丞
陳瀅與余德丞在2018年因為拍攝《福爾摩師奶》而認識，劇中陳瀅有誘惑余德丞一幕，劇外二人更一起去船P。陳瀅更將余德丞大呼「我愛陳瀅」的片段分享至社交平台，因而傳出緋聞。陳瀅事後就澄清與余德丞只是屬於同齡好友，年紀相近所以一齊去船P，而「我愛陳瀅」只是一句源自劇組的玩笑，強調二人無發展可能。
5.羅天宇
羅天宇亦是陳瀅的緋聞對象之一，兩人於17年拍攝《跳躍生命線》時結緣成為好友，羅天宇於18年宣布與女友湯洛雯正式分手，飽受情傷的他與陳瀅疑似因了解而結合，地下情半年，更有傳曾經前後腳相約睇戲。但羅天宇否認傳聞，指自己當時仍然是單身，而陳瀅亦指兩人只是朋友。
6.陳家樂
陳瀅在18年與陳家樂因合作拍攝《廉政行動2019》而結下緣份，兩人更被爆同遊東京倒數撐枱腳，其後傳出緋聞。不過兩人都沒有承認緋聞，更不避忌一度以「情侶檔」關係搵錢。
7.方力申
陳瀅與方力申經糖妹介紹而認識，傳出緋聞後，陳瀅亦不避嫌，在方力申參加19年環島游時送上支持和擁抱，陳瀅更大爆方力申曾經單獨約她食飯，並曾於節目中情緒高漲地主動與方力申合巹交杯。近年陳瀅從加拿大返港接受隔離時，就在IG感謝朋友送上禮物關心，更標籤了緋聞男友方力申，方力申亦在情人節留言「Happy Valentine’s Day」再加三個心心，令關係更加撲朔迷離。
8.周嘉洛
陳瀅與周嘉洛這對緋聞組合緣於新劇《痞子殿下》，劇中兩人有感情線發展，拍劇期間愈玩愈埋，更被同劇演員意外影到周嘉洛在片埸翹著陳瀅的手臂，並陶醉地挨在她的膊頭，關係相當親密。
9.黃宗澤
最令人意外就是黃宗澤，二人因接拍《飛虎3壯志英雄》時成為了好朋友。在劇集直播宣傳活動上亦表現親暱，被發現共飲同一杯凍檸茶，陳瀅更拿著黃宗澤的紙牌公仔伸脷，而黃宗澤更疑似醋意大發指控陳瀅：「陳瀅你又話幾愛我，轉頭又同周嘉洛一齊！」
讀者留言