痞子殿下｜陳瀅自爆曾被舊愛、閨密聯手派帽！形容男方幾靚仔好吸引異性

現年32歲的陳瀅除了於無綫新劇《痞子殿下》中擔正外，近日又正在趕拍葉念琛執導兼擔任編劇的劇集《美麗戰場》，飾演女主角「阿寶」，日前她在拍攝一場街頭捉姦戲時，忽然有感而發，自爆曾被舊愛和閨密聯手「派帽」，更形容男方是一個幾靚仔、好吸引異性的人！