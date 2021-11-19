陳瀅自爆靈異實錄 家中見無面透明女鬼 電視城撞鬼常客
樣靚身材正的陳瀅，早前登上由方力申與Donald主持的鬼故節目《鬼上你架車2》，分享多年來撞鬼經驗兼出演恐怖劇場，唔講唔知，原來陳瀅自小經常遇見鬼，在屢傳好猛的電視城內，亦有相當有「經驗」！
撰文：東方新地｜圖片：無綫授權、[email protected]
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陳瀅 自爆從小見鬼
原來陳瀅自十多歲開始已經常遇鬼，而在屢傳「熱鬧」的電視城內，更是屢見不鮮，她表示在工作空檔時，常在休息室睡覺時感應到靈體來襲，不過已習以為常的她，為了爭取休息已學懂與鬼共存，更笑言每次都會在心裡暗說：「快點搞吧！搞兩下好了！」而靈體亦相當合作，通常在耳邊說幾句話便會離去。當阿奴問到靈體都在說甚麼時，陳瀅則輕鬆回應：「太多，都忘記了，因為那些都不太深刻。」那怎樣的撞鬼經歷才稱得上深刻？她說最深刻的一次是年幼時在溫哥華家中，正當入睡時突然被鬼壓，然後看見無面透明女鬼現身，才驚覺最安全的地方原來是最危險。
陳瀅獲監製賞識 曾演被殉葬新娘
2018年，有監製睇中陳瀅在《全職沒女》可憐女孩的演繹，邀請她參與拍攝《平安谷之詭谷傳說》，角色甚具挑戰性，陳瀅客串飾演嘅青蘭，第一集就會被捉去浸豬籠兼活埋，一場殉葬戲份令人心寒，極之搶鏡！
陳瀅真空晒腿蒲吧
陳瀅（Jeannie）早前拍完無綫電視劇《痞子殿下》後，返加拿大探親兼度假已有一段日子，就連上月32歲生日的她都在當地度過。雖然Jeannie隻身身處當地，但一點也不愁寂寞，日前陳瀅就在IG分享一輯與朋友蒲吧的照片。眼見陳瀅蒲吧當日天還未黑透，而重點是她以一身「戰鬥格」上陣，上身穿著真空啡色襯衫騷身材，下身則配上超短裙大晒白滑長腿，非常吸睛。難怪獲網民留言大讚：「咁索仲得了」、「點解可以咁fit」、「裡面無著衫？」等等。