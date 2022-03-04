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飛虎3壯志英雄｜陳瀅直播示範「激咀」黃宗澤 一杯檸茶兩份飲互吞口水尾

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陳瀅在《飛虎3之壯志英雄》同黃宗澤有感情線，日前播出一場床戲成為網上熱搜，陳瀅指拍攝床戲時同黃宗澤唔熟，所以好尷尬又怕醜﹗不過拍完呢場床戲後，關係明顯大躍進，之前在內地拍《飛虎3壯志英雄》時，陳瀅、黃宗澤孖貼身大跳雙人舞，陳瀅又在直播中示範同黃宗澤「激吻」，互動默契十足，被網民指態度曖昧﹗

飛虎3壯志英雄｜ 陳瀅自稱經驗淺多得對手黃宗澤教路

陳瀅曾在訪問中指這場床戲令她好尷尬，為了營造赤裸效果，只能有限度打底，陳瀅指自己經驗淺，加上這場是開劇初便拍攝，跟對手黃宗澤未太熟絡，所以表現怕醜，更指諗番起都仲覺得尷尬，幸好前輩黃宗澤從旁教路﹗

飛虎3壯志英雄 黃宗澤醒來發現旁邊是陳瀅，表現驚惶失措﹗
黃宗澤醒來發現旁邊是陳瀅，表現驚惶失措﹗飛虎3壯志英雄 陳瀅極其冷靜去洗手間著衫，床上的黃宗澤卻好怕醜﹗陳瀅極其冷靜去洗手間著衫，床上的黃宗澤卻好怕醜﹗

陳瀅咀黃宗澤咀到伸晒脷

陳瀅首次加入《飛虎》系列，同黃宗澤劇中是一對，開工時合作愉快，放工又合體開直播同拍片，在內地拍外景時，陳瀅和黃宗澤雖然首次合作，但火速混熟，更孖住在抖音開直播，同內地網民互動時黃宗澤透露同陳瀅的咀戲相當激烈，

陳瀅 黃宗澤 飛虎3
陳瀅黃宗澤合作拍攝《飛虎3壯志英雄》，首次合作便相當熟絡，私底下更孖住開直播。

陳瀅伸脷自high「激咀」黃宗澤

黃宗澤笑言：「拍完之後滿身是傷﹗」在旁的陳瀅立即拿起黃宗澤的頭像紙牌即場示範「激咀」一番，又嘟咀又伸脷，狀甚陶醉，又把頭挨向黃宗澤。而黃宗澤表示同陳瀅首次合作便熟絡起來，更指陳瀅似熟賣熱經常打他。

陳瀅 黃宗澤 飛虎3
黃宗澤在直播中透露跟陳瀅有激烈咀戲，在旁的陳瀅立即拎起黃宗澤的人像紙牌又啜又伸脷，條脷都轉晒彎，咀到忘晒形。
陳瀅 黃宗澤 飛虎3
陳瀅多角度示範如何同黃宗澤激咀，似乎相當回味該場咀戲。
陳瀅 黃宗澤 飛虎3
直播其實還有同劇的劉佩玥及蕭正楠，不過陳瀅當大家冇到，繼續「激咀」黃宗澤。

一杯檸兩份飲 交換口水尾

後來，陳瀅拿起枱上一杯凍檸茶飲，黃宗澤示意自己飲過，陳瀅一啲都唔介意繼續連啜幾啖，完全唔避嫌飲埋黃示澤的口水尾，感情非一般，連網民都忍唔住留言指二人態度過分親暱又曖昧，小心會傳緋聞﹗

陳瀅 黃宗澤 飛虎3

陳瀅順手拿起黃宗澤杯凍檸茶來飲。

陳瀅 黃宗澤 飛虎3
黃宗澤示意杯凍檸茶是他並飲過，不過陳瀅完全唔當一回事，繼續表現飲黃宗澤口水。
陳瀅唔理繼續啜黃宗澤杯凍檸茶。
陳瀅唔理繼續啜黃宗澤杯凍檸茶。

陳瀅黃宗澤身貼身跳雙人舞

黃宗澤同陳瀅一起開直播外，更孖住拍片，之前陳瀅在抖音出片，片中黃宗澤拎住自己的肖像紙牌為陳瀅個樣，而陳瀅站在黃宗澤前扮蟹跳舞，身貼身相當親密，陳瀅更雙手捉住黃宗澤隻手，被網民指太親密，非一般拍檔關係﹗

陳瀅同黃宗澤合體拍片。
陳瀅同黃宗澤合體拍片。
陳瀅不停大笑，扮蟹跳舞。
陳瀅不停大笑，扮蟹跳舞。
陳瀅黃宗澤在片中玩得好開心﹗
陳瀅黃宗澤在片中玩得好開心﹗
陳瀅同黃宗澤幾乎身貼身，陳瀅又動作大，同黃宗澤不時有肢體碰撞。
陳瀅同黃宗澤幾乎身貼身，陳瀅又動作大，同黃宗澤不時有肢體碰撞。
陳瀅更雙手捉住黃宗澤隻手。
陳瀅更雙手捉住黃宗澤隻手。
陳瀅黃宗澤完全睇唔出原來第一次合作，真係好有火花。
陳瀅黃宗澤完全睇唔出原來第一次合作，真係好有火花。

撰文：東方新地圖片來源：抖音＠陳瀅、抖音＠黃宗澤

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