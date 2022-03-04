飛虎3壯志英雄｜陳瀅直播示範「激咀」黃宗澤 一杯檸茶兩份飲互吞口水尾

陳瀅在《飛虎3之壯志英雄》同黃宗澤有感情線，日前播出一場床戲成為網上熱搜，陳瀅指拍攝床戲時同黃宗澤唔熟，所以好尷尬又怕醜﹗不過拍完呢場床戲後，關係明顯大躍進，之前在內地拍《飛虎3壯志英雄》時，陳瀅、黃宗澤孖貼身大跳雙人舞，陳瀅又在直播中示範同黃宗澤「激吻」，互動默契十足，被網民指態度曖昧﹗