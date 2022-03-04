飛虎3壯志英雄｜陳瀅直播示範「激咀」黃宗澤 一杯檸茶兩份飲互吞口水尾
陳瀅在《飛虎3之壯志英雄》同黃宗澤有感情線，日前播出一場床戲成為網上熱搜，陳瀅指拍攝床戲時同黃宗澤唔熟，所以好尷尬又怕醜﹗不過拍完呢場床戲後，關係明顯大躍進，之前在內地拍《飛虎3壯志英雄》時，陳瀅、黃宗澤孖貼身大跳雙人舞，陳瀅又在直播中示範同黃宗澤「激吻」，互動默契十足，被網民指態度曖昧﹗
飛虎3壯志英雄｜ 陳瀅自稱經驗淺多得對手黃宗澤教路
陳瀅曾在訪問中指這場床戲令她好尷尬，為了營造赤裸效果，只能有限度打底，陳瀅指自己經驗淺，加上這場是開劇初便拍攝，跟對手黃宗澤未太熟絡，所以表現怕醜，更指諗番起都仲覺得尷尬，幸好前輩黃宗澤從旁教路﹗
陳瀅咀黃宗澤咀到伸晒脷
陳瀅首次加入《飛虎》系列，同黃宗澤劇中是一對，開工時合作愉快，放工又合體開直播同拍片，在內地拍外景時，陳瀅和黃宗澤雖然首次合作，但火速混熟，更孖住在抖音開直播，同內地網民互動時黃宗澤透露同陳瀅的咀戲相當激烈，
陳瀅伸脷自high「激咀」黃宗澤
黃宗澤笑言：「拍完之後滿身是傷﹗」在旁的陳瀅立即拿起黃宗澤的頭像紙牌即場示範「激咀」一番，又嘟咀又伸脷，狀甚陶醉，又把頭挨向黃宗澤。而黃宗澤表示同陳瀅首次合作便熟絡起來，更指陳瀅似熟賣熱經常打他。
一杯檸兩份飲 交換口水尾
後來，陳瀅拿起枱上一杯凍檸茶飲，黃宗澤示意自己飲過，陳瀅一啲都唔介意繼續連啜幾啖，完全唔避嫌飲埋黃示澤的口水尾，感情非一般，連網民都忍唔住留言指二人態度過分親暱又曖昧，小心會傳緋聞﹗
陳瀅順手拿起黃宗澤杯凍檸茶來飲。
陳瀅黃宗澤身貼身跳雙人舞
黃宗澤同陳瀅一起開直播外，更孖住拍片，之前陳瀅在抖音出片，片中黃宗澤拎住自己的肖像紙牌為陳瀅個樣，而陳瀅站在黃宗澤前扮蟹跳舞，身貼身相當親密，陳瀅更雙手捉住黃宗澤隻手，被網民指太親密，非一般拍檔關係﹗