陳瀅反擊龔嘉欣暗寸冇捱過 指有人加鹽加醋！

一到年尾臨近台慶頒獎典禮，又係無綫當家花旦小生為獎爭崩頭之時，早前龔嘉欣當眾句句有骨明寸對手陳瀅，話佢冇推過就上位，但陳瀅就一於少理，近日回應此事時擺明唔上心，認為當中或許有人「加鹽加醋」而不作評論，仲話要專心修身目標鎖定冧莊台慶頒獎禮的「最佳衣著」獎。