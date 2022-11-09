陳瀅反擊龔嘉欣暗寸冇捱過 指有人加鹽加醋！
陳瀅首部擔正即上位
今年視后之爭競爭唔算激烈，暫時最矚目花旦有龔嘉欣、陳瀅與蔡思貝，前者出席活動時，提到陳瀅等花旦崛起，龔嘉欣竟句句有骨寸陳瀅，稱與對方同年但自己資歷較深，並表示：「我是捱返來的，19歲簽給TVB，由一個小蕃薯捱吓捱吓到現在都好感恩。」龔嘉欣的確捱了8年才憑《幕後玩家》正式上位，不過一直與視后無緣，反而陳瀅第一部擔正的劇集《美麗戰場》就擔起重要角色，並有份上位爭視后，難怪有人會葡萄。
陳瀅認為有人「加鹽加醋」
對於被龔嘉欣眼紅一事，陳瀅接受媒體訪問時表示，二人未曾合作過，雖然耳有聽聞，但沒有親眼睇過原裝訪問版本很難作準，當中可能有「加鹽加醋」，而她則坦言事實並非如此。陳瀅對於爭視后一事，表示對手不只一個龔嘉欣，她指尚有幾套劇未播，仲有好多好演員有機會獲提名，咁講法似乎唔放龔嘉欣在眼內。
陳瀅目標只在冧莊
陳瀅更高調稱自己最想「冧莊」奪「最佳衣著」獎，被問及會否感到壓力時，她則說因為生日月晚晚慶祝又有《美麗戰場》的飯局，幸好磅數沒有太大上落，還指服飾性感並不等如靚，去年曾得過獎反而是造型師有壓力。而陳瀅原定將起程返溫哥華探親，但因要參與台慶節目中兩個環節，所以計畫只好延期，同時她亦要時間準備台慶頒獎禮的戰衣，一副胸有成竹。
相關文章：32歲龔嘉欣句句有骨寸陳瀅
龔嘉欣近日出席活動時，提到陳瀅等花旦崛起競爭激烈，龔嘉欣即句句有骨指自己與陳瀅同年，只是自己資歷深，她表示：「我是捱返來的，19歲簽給TVB，由一個小蕃薯捱吓捱吓到現在都好感恩。」至於問到有關陳瀅在《美麗戰場》的表現時，龔嘉欣就避而不談，只回應道：「見網上精華片段的討論性好高，我更希望大家討論我演的台慶劇《新四十二章》，角色很有發揮，我現已學識斬豬肉，成就解鎖很開心。」
龔嘉欣演藝出身緋聞更矚目
龔嘉欣在中學時期已經開始經朋友介紹成為模特兒，同時亦曾經擔任過不少有線電視的主持。其後在演藝學院戲劇學院修讀戲劇，隨後於2008年參演TVB青春劇《盛裝舞步愛作戰》，正式簽約無綫電視走上演員之路。
可是入行初期龔嘉欣一直未有無綫力捧，經常擔任一下不太重要的小角色。雖然當時演技生涯不順，但情路就非常精彩，當年龔嘉欣的緋聞男友數都數唔晒，包括關楚耀、周國賢、吳業坤、楊明、黃宗澤等等。
出道8年 靠《幕後玩家》終於上位
直至2016年，龔嘉欣才憑《幕後玩家》一劇成功上位。當時龔嘉欣《幕後玩家》其中一場戲講述她得悉劇中老公黃宗澤偷食後，邊痛苦邊與黃宗澤當面對質的場面，令網民都大讚龔嘉欣哭得讓人心痛，演技比之前更有層次，贏盡口碑的她最後亦憑此劇勇奪「最佳女配角」寶座。隨後龔嘉欣又憑《大醬園》、《殺手》和《香港愛情故事》等劇集成功躋身成為無綫一線花旦之一。
陳瀅富二代出身
至於與龔嘉欣同樣32的陳瀅就相反一生都非常順利。據悉陳瀅是富二代出身，繼父從事房地產生意。2017年有傳媒踢爆陳瀅獨自搬入價值3千萬的豪宅，陳瀅亦經常於社交平台上上傳日常照，令豪宅內部曝光。從照片中可見，陳瀅獨居的豪宅有一個L行巨廳，浴室設計則猶如酒店高級，非常豪華。
同人唔同命 一出道就擔任重要角色
陳瀅在2014年入行後，就開始被無綫力捧，第一部劇集就已經為TVB重頭劇《女人俱樂部》擔任年輕版陳慧珊，讓她從出道作品開始已經廣受觀眾關注。
《四個女仔三個BAR》開始套套主角
隨後陳瀅更幾乎每套劇集都以女主角身份或重要角色出演，陳瀅在參演的第二部劇集《四個女仔三個BAR》已經擔任主角之一的Brittany，同時該劇亦令陳瀅獲提名最佳女配角。風頭一時無兩的陳瀅之後更一路接下多套重頭劇，如《跳躍生命線》、《降魔的2.0》、《七公主》和《痞子殿下》等，直接成為無綫一線花旦之一。
陳瀅緋聞多羅羅 被稱為「靚仔收割機」
除此之外，陳瀅與龔嘉欣一樣緋聞多羅羅，陳瀅入行12以來已經傳出多段緋聞，緋聞男友有溫家偉、余德丞、方力申等人。有指她的每個緋聞男友都是帥哥，所以陳瀅亦被稱為「靚仔收割機」。雖然緋聞多多，但陳瀅出道至今唯一承認的戀情就只有和何家四房長子何猷亨，兩人戀情僅僅維持了一年便分手，雖然之後多次傳出復合消息，但最後都係不了了之。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略
讀者留言