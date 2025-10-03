35歲陳瀅遊艇比基尼派福利 晒情侶裝胸壓緋聞男友 網揭6年前已互稱老公老婆

35歲的TVB女神陳瀅，近年瘦身成功狀態大勇，日前突然在IG大派福利，除了火辣的黑色比堅尼照，更有一張與緋聞男友Howie穿上粉紅色情侶裝的親密合照，她整個人緊貼對方胸膛，狀甚親暱，瞬間引爆網民熱議，兩人撲朔迷離的關係再次成為焦點，究竟他們是否好事近？