35歲陳瀅遊艇比基尼派福利 晒情侶裝胸壓緋聞男友 網揭6年前已互稱老公老婆
35歲的TVB女神陳瀅，近年瘦身成功狀態大勇，日前突然在IG大派福利，除了火辣的黑色比堅尼照，更有一張與緋聞男友Howie穿上粉紅色情侶裝的親密合照，她整個人緊貼對方胸膛，狀甚親暱，瞬間引爆網民熱議，兩人撲朔迷離的關係再次成為焦點，究竟他們是否好事近？
陳瀅遊艇黑Bra照派福利 胸壓緋聞男友慶生
陳瀅日前在社交平台分享九月生活記錄，並寫道「非常快樂的九月🧡」。在一系列照片中，最吸睛的莫過於一張出海遊船河的性感照，相中她身穿黑色比堅尼，外面雖然罩着黑色恤衫及短褲，但胸前鈕扣大開，大方展露深邃事業線，火辣身材一覽無遺。而另一張照片則更具話題性，相中她與一名男子穿上同款粉紅色T恤，為對方慶祝生日，陳瀅更親密地將身體緊貼在男方身上，引發無限遐想。
神秘男主角Howie身份曝光 6年前曾互稱老公老婆
經過網民抽絲剝繭，發現生日蛋糕上寫著「HOWZDA Happy Birthday」，證實相中男主角正是陳瀅的多年緋聞男友Howie。兩人關係一直曖昧不清，早在2019年，陳瀅就曾為Howie慶生，當時更公開稱對方為「丈夫」，而Howie亦甜蜜回應叫她「老婆」，一度引起轟動。雖然事後陳瀅多次澄清，強調兩人只是非常要好的朋友，絕無發展可能，但多年來互動依然頻繁親密，難怪這次的合照再次讓他們的關係成為網民討論的焦點。
網民錯重點激讚身材索爆 留言追問兩人關係
照片一出，立即引來大批網民留言，不少人將焦點放在陳瀅成功修身後的火辣身材上，紛紛大讚：「越來越瘦喎！」、「真係好靚好靚女💖」、「陳瀅好正👏」。更有粉絲表示勾起《美麗戰場》的回憶。同時，也有許多網民對她與Howie的親密舉動表示好奇，認為兩人關係匪淺，留言追問他們是否真的在一起，再次掀起熱烈討論，寫下「好似越嚟越後生，好青春！」的稱讚。
圖片來源：IG@missjni、東方新地、IG@jwchubz資料或影片來源：原文刊於新假期