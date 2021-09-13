陳瀅帶愛犬去Petcation 未到中秋搶先晒心形八月十五 網民投訴貨不對辦
陳瀅（Jeannie）習慣每年都放大假返加拿大探親，享受第一工作第二，日前她與兩隻愛犬及即將成為人母的好友一齊去酒店「Petcation」，中秋未到已穿上火紅泳衣晒八月十五，極盡誘惑，之後陳瀅更「假期後症候群」發作，唔多想返工！
撰文：東方新地 圖片：陳瀅IG
陳瀅放假後發病
陳瀅日前與準媽媽好友帶埋愛犬去酒店「Petcation」，度過了幾日美好的假期，但每次放假後她總會「假期後症候群」發作，難以調節心情回歸現實、更提不起勁工作！
晒月甜笑派福利
陳瀅於社交網發文講心聲：「慢慢調節心情回到現實（slowly transitioning back into reality）」，同時上載去「Petcation」的靚相，只見身穿紅色一件頭泳衣的她，趴在泳池旁邊的沙灘椅上擺出性感甫士，露出一雙白滑美腿和「心形翹臀」，被指未到中秋先晒月。陳瀅望住鏡頭甜笑，令不少網民心心眼，大讚她又靚又可愛，更有人笑稱睇到流晒鼻血！
有網民話陳瀅好假
雖然有大量網民表示滿意陳瀅晒月，但亦有人直指陳瀅好假、貨不對辦，話佢所有靚相都經過P圖，身形根本唔係咁！