陳瀅帶愛犬去Petcation 未到中秋搶先晒心形八月十五 網民投訴貨不對辦

陳瀅（Jeannie）習慣每年都放大假返加拿大探親，享受第一工作第二，日前她與兩隻愛犬及即將成為人母的好友一齊去酒店「Petcation」，中秋未到已穿上火紅泳衣晒八月十五，極盡誘惑，之後陳瀅更「假期後症候群」發作，唔多想返工！

撰文：東方新地 圖片：陳瀅IG