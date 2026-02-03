孖劉穎鏇大馬合體騷歌喉！陳煒現學現賣馬拉話冧粉絲
陳煒與劉穎鏇日前罕有於馬來西亞合體，出席粉絲見面會，吸引大批粉絲舉牌應援，場面墟冚！兩人更拋開演員身份大展歌喉，令粉絲聽出耳油。其中陳煒更為當地粉絲準備了特別驚喜，究竟是甚麼？
陳煒劉穎鏇罕有合體 粉絲墟冚舉牌應援
陳煒與劉穎鏇第二天結伴現身吉隆坡Pavilion KL，出席《Astro 萬事 All Right 酷噠噠》獨家粉絲見面會。這是兩人難得在馬來西亞舉辦的公開活動，消息一出即吸引了超多粉絲到場支持，粉絲們高舉精心製作的燈牌為偶像應援，將現場氣氛推至高點。活動上，兩人更放下演員包袱，齊齊挑戰唱歌，意想不到的好歌喉讓現場粉絲大飽耳福，驚喜連連，紛紛表示「聽出耳油」。
劉穎鏇獻唱兩曲冧粉絲 落台互動求合照來者不拒
劉穎鏇在活動上誠意十足，先後獻唱了《A Thousand Years》及《衝動點唱》兩首歌曲，展現實力。為了與粉絲作近距離接觸，她更主動走下台與觀眾互動，引來全場尖叫聲不斷。期間，劉穎鏇大派福利，不僅親切地與粉絲握手、派心心，面對粉絲的合照請求更是幾乎來者不拒，全程笑容滿面，親和力爆燈，完全沒有架子，成功俘虜在場所有粉絲的心。
陳煒苦練馬拉話冧粉絲 現學現賣講Selamat Petang
在劉穎鏇與粉絲互動期間，台上的陳煒亦沒有閒著。她透露自己剛剛向工作人員請教了幾句馬來文，並決定即場「驗收成果」。她拿起咪高峰，字正腔圓地向全場粉絲說道“Selamat Petang”，即馬來文「中午好」的意思。這份特意為當地粉絲準備的驚喜，盡顯她的誠意與用心，成功拉近與粉絲的距離，貼心舉動引來全場歡呼與掌聲，將現場氣氛再次推向高峰。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期