陳煒敏感部位遭攻擊狼狽逃走 醫生老公竟大膽取笑激到煒哥反白眼
陳煒 變身老師教梅花鹿點頭鞠躬
陳煒在社交平台上傳了這次奈良之行的靚相和影片，並留言表示：「奈良的鹿仔真係好可愛，不過你一定未見過我咁狼狽！」影片中，可以見煒哥穿著一身白色上衣和杏色短裙，試圖用食物引誘梅花鹿，將牠們當作寵物來「教導」。
進擊的梅花鹿伸嘴啄陳煒敏感部位
本來煒哥成功讓一隻梅花鹿學會點頭鞠躬的動作，並以鹿仙貝作為獎勵。不料，另一隻梅花鹿突然發動攻擊，試圖搶奪她手中的鹿仙貝。在這場混亂中，梅花鹿甚至伸嘴啄向陳煒的敏感部位，令她驚恐地立即向後退走，快步離開現場。
醫生老公出言取笑令陳煒反白眼
煒哥的醫生老公陳國強在影片下方留言取笑她：「肚臍被攻擊，跟住睇醫生同醫生講肚臍畀鹿撞親，醫生拗頭摸不著頭腦。」引來煒哥反白眼以對。網民亦紛紛笑爆：「煒哥秀色可餐，隻鹿仔好咸濕」、「第二隻鹿仔有啲狼死喎」、「啄你肚肚，追你攞食物」、「要鞠躬才可以吃，但不是吃我啊！」
亦有網民分享了他們在奈良公園曾有過類似的經歷：「我喺現場驚到走夾唔唞，啲鹿群情洶湧，見到啲餅好似餓鬼投胎，你行到邊佢追到邊，好驚」、「有冇追patpat？我之前跑走九條街，鹿仔係咁追住我」、「佢哋已經對你好好，上前係四隻四面包圍你仲忙」等。
陳煒晒合照賀結婚兩週年 網友關注醫生老公健康狀況
陳煒早前在社交媒體上分享了一系列慶祝這一特別日子的照片，包括一張兩人親密的合照，不過照片中的陳煒看起來皮膚白皙，容光煥發，而她的丈夫陳國強則顯得有些疲憊，眼圈黑黑的，面色也略顯蒼白。這引起了網友的關注和擔憂：「陳生個樣好攰，Happy Anniversary」、「晚晚chur，係咁上下」、「採陽補陰」、「吸乾咗」、「條仔塊面灰黑色…」
陳煒老公極殘出鏡好大對比
陳煒今年2月孖老公出席袁咕碌的百日宴時接受記者訪問，老公陳國強只係靜靜地企係陳煒身後，回答問題都係陳煒點名先會開聲，睇嚟面對鏡頭時都係有啲怕醜。不過陳煒同老公的同框就引起熱議，皆因陳煒的凍齡靚樣睇落又年輕又精神，對比細自己5年的醫生老公，對方反而係一臉倦容出鏡，而且極深的黑眼圈亦令網民十分關心他的狀態。
陳煒老公婚前婚後差別大
翻睇陳煒2022年結婚時的婚紗相，可見陳煒本人並沒有任何分別，一樣keep住冇老過！相反陳煒的老公似乎殘咗唔少，對比起婚紗照，明顯睇得出醫生老公現時的外貌變了不少。除了黑眼圈變得十分嚴重外，面色睇落亦差了不少，令大家不禁擔心他的健康情況。
50歲陳煒「送秋波」老公視角瞓浮床騷胸
現年50歲的陳煒（煒哥）保養得十分好，稱得上是圈中的美魔女，身材keep住火辣的她亦不時在社交平台派福利！去年中秋節，陳煒曾在社交平台上載老公視角的火辣泳裝照，除了高炒大騷事業線外和一對長腿外，煒哥更側身瞓在浮床上，豐滿的上圍亦隨動作顯得更加立體，隨時都有「倒出嚟」的感覺！