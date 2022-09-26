48歲陳煒正式嫁醫生男友陳國強 足秤金器掛到上半身都冇位擺
圈中好友出席
陳煒戴上隆重金器的照片，大晒紅色嫁衣，除金耳環、大串金頸鏈外，更有兩對好粗的龍鳳鈪。她在社交媒體發文表示：「實在太感激我的親戚和朋友們送我厚禮，讓我華麗出嫁，I Love you alllllllll」據知今晚於煒哥婚宴的日子，她邀請了圈中朋友及同事出席，出席嘉賓有朱晨麗、譚俊彥、陳山聰、姜皓文及鮑姐（鮑起靜）。
陳煒晚上設宴
同日晚上於尖沙咀半島酒店Garden suite 設宴，邀請一眾好友歡度兩人的大喜日子。今次「陳陳聯婚」的婚禮場地佈置，採用繡球裝飾襯搭綠葉玫瑰的花藝設計，由拱門、迎賓區、再慢行至宴會廳，每處都放有這夢幻色調元素的花藝設計，一步一步引領各位全情投入煒哥與陳醫生的浪漫時刻!今次煒哥穿著的婚紗，是由其好友何國鉦設計，一共有兩套婚紗，一套晚裝！剛剛會見傳媒的那套婚紗，裙身釘上數千粒施華洛世奇水晶，因為滿佈水晶，所以份量十分，再配襯一條珍珠頸鏈，再用加上以鑽石鑲嵌成花型的珠珠耳環，整套婚紗加上手飾大約花費七位數字！
此外，一對準新人為到場賓客預備了獨一無二的紀念品，現場將設置嶄新互動體驗 Perfume Bar，即時因應各位的個人喜好調配出一份心儀的香氣回禮。另外主人家亦為晚宴的所有來賓精心準備了一份神秘禮物，每人都會有一個刻有嘉賓名字的香檳金絲絨盒，而裏面即裝滿着新人的心意，當中有相架、香水、金屬戒指碟、糖果、朱古力、曲奇餅等等，實在非常窩心。
陳煒婚照由著名攝影師操刀
陳煒的婚照更邀請了著名婚紗攝影師 Chan Kit 操刀，Chan Kit曾操刀拍攝婚照的明星包括譚凱琪、陳凱琳、何雁詩、張秀文、張寶兒等等，當日大概拍攝了8小時，拍攝地點除室內一些特色景觀，還有到室外拍攝。記得這輯相拍攝時是在今年一月，當日天氣相當寒冷，室外的場地又相當大風，煒哥穿著露肩及單簿的婚紗拍攝，每當攝影師一cut機時，陳醫生便立刻拿著外套圍著煒哥給他温暖，這情景跟煒哥今次的婚紗照一樣，同樣唯美及甜蜜。
冇假放拎婚禮做假期
煒哥今次結婚只請了一天假期，除了忙於拍攝邵氏網大《無間之戰》及Tvb綜藝節目《黃金盛宴》，婚禮翌日還要為《黯夜守護者》宣傳。煒哥：「今個月真係比較忙，所以都只係請咗一日假。至於度蜜月，就要睇隔離檢疫會唔會再放寛，可能安排在年底囉。」
被99支玫瑰及3卡鑽戒俘虜
陳煒的醫生男友陳國強，在去年11月在煒哥生日時以99支玫瑰及三卡求婚鑽戒，加埋下跪成功打動陳煒，兩人本打算今年4月入紙結婚，可惜她90歲的父親在4月突然病逝，她唯有押後婚期。之後男友再次入紙，延期到9月拉埋天窗。她表示9月的婚事將一切從簡，心情超輕鬆，她表示，自己沒有太特別的興奮或緊張，大家的心態都覺得，最重要是兩個人的相處，不會太過刻意注重形式，總之簡單開心就可以，她更表示會揀一日跟好朋友一起食飯，之後再揀一日與家人吃飯，不會有大型婚宴，連過大禮及禮餅的習俗都唔搞。
陳煒成三劇女主角 更讚陳展鵬好Man
煒哥今年先後有《雙生陌生人》、《回歸》及《黯夜》三部作品推出，她指三部之中，最難演繹而又最喜歡的是《黯夜》：「呢部戲份最重，同埋好開心可以同到展鵬合作，起碼十幾年冇同佢合作。我哋每一場戲拍之前都會傾一傾先，佢依家好成熟同好 Man。」
視后大熱門隨時雙喜臨門
曾被封為「民選視后」的陳煒今年前後包攬3套劇集的女主角，3劇的角色完全定位與性格完全唔同，角色多元化令她年底角逐視后提名的機會倍增，有望問鼎寶座，加上婚事隨時雙喜臨門！她之前接受傳媒訪問時表示，對於視后自己都有信心，好滿意今年嘅成績，但能唔能夠攞到獎，真係好視乎觀眾喜歡邊類型嘅劇種。她亦好開心早前有另一位監製傳訊息畀自己，該名監製盛讚陳煒在《黯》劇的演繹出色，很開心自己的努力有人欣賞。
祝煒哥幸福！