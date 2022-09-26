48歲陳煒正式嫁醫生男友陳國強 足秤金器掛到上半身都冇位擺

9月26日是陳煒（Alice）醫生男友陳國強（Aldous）註冊結婚的大日子，婚禮將在半島酒店Grand suite舉行，邀請的親友只約數十人，一對新人都希望簡簡單單。繼幾日前煒哥公開婚紗照後，今日陳煒更在社交媒體上貼出中式結婚相，金器唔止墜手更加巨型，掛到煒哥上半身都冇位擺！