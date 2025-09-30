結婚3周年紀念日有變數！陳煒因1事煞停旅行 甜蜜宣言閃爆全網：永遠連在一起
陳煒同醫生老公陳國強結婚3周年，日前喺社交平台甜蜜放閃，慶祝呢個大日子！不過，往年都會出國慶祝嘅佢哋，今年竟然一反常態留港簡單度過，場面溫馨但亦引起粉絲好奇。原來煒哥為咗事業煞停旅行計劃，背後原因同佢嘅重頭新劇絕對有關係！
陳煒結婚三周年甜蜜放閃 簡單碰杯照閃瞎網民
日前係陳煒同老公陳國強醫生結婚三周年的大日子，煒哥亦非常識做，喺社交平台上載咗一張同老公溫馨碰杯嘅相片，雖然只係簡單慶祝，但幸福感滿瀉。佢仲配上深情文字，向老公高調示愛：「與你永遠連在一起，結婚三周年快樂」！呢個甜蜜舉動即時閃瞎一眾網民，就算冇豪華派對，兩人之間嘅恩愛氣氛依然透過螢幕感染到大家，簡單嘅幸福先係最真實。
為新劇巨塔之后犧牲周年紀念 煒哥親解留港原因
原來陳煒今年之所以放棄旅行，留港簡單慶祝結婚周年，全因要配合佢主演嘅新劇《巨塔之后》宣傳期。劇集喺幾日前先啱啱首播，作為主角嘅煒哥自然要全力投入宣傳工作。不過，煒哥早前受訪時亦有透露，雖然今次犧牲了二人世界，但佢下個月就會去澳洲為劇集宣傳，屆時老公亦會隨行，兩公婆可以順道喺當地補祝結婚周年，將工作同娛樂完美結合，認真識得安排。
醫生老公變御用攝影師 陳煒婚後生活勁恩愛
回顧返陳煒同陳國強醫生自2022年9月26日結婚以嚟，一直都係圈中嘅模範夫妻。兩人婚後繼續愛得甜蜜，只要一有假期就會一齊去旅行叉電，享受二人世界。更令人羨慕嘅係，陳醫生嘅攝影技術相當了得，經常化身老婆嘅「御用攝影師」，以充滿愛意嘅「老公視角」為煒哥影低唔少靚相，煒哥亦會大方分享到社交平台，高調放閃嘅同時亦記錄低生活點滴。陳煒一直狀態好好，皮膚白滑帶點紅潤，完全不似已半百，但老公陳國強卻一面倦容，一對熊貓眼更顯憔悴，似長期睡眠不足。
網民湧入留言區送祝福 勁讚陳煒嫁得好
陳煒嘅甜蜜放閃帖文一出，隨即引嚟大批網民湧入留言區送上祝福。唔少粉絲都大讚兩人非常恩愛，紛紛留言「結婚三周年快樂，要永遠幸福落去」、「好sweet呀，煒哥真係嫁得好好」、「簡單嘅慶祝都睇得出你哋好幸福」。見到偶像結婚三年後依然同老公咁恩愛，大家都替佢感到高興，仲話非常羨慕佢哋之間嘅神仙愛情，認為佢哋係圈中嘅典範。
圖片來源：TVB、ig@alicechanwai、YouTube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：原文刊於新假期