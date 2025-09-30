結婚3周年紀念日有變數！陳煒因1事煞停旅行 甜蜜宣言閃爆全網：永遠連在一起

陳煒同醫生老公陳國強結婚3周年，日前喺社交平台甜蜜放閃，慶祝呢個大日子！不過，往年都會出國慶祝嘅佢哋，今年竟然一反常態留港簡單度過，場面溫馨但亦引起粉絲好奇。原來煒哥為咗事業煞停旅行計劃，背後原因同佢嘅重頭新劇絕對有關係！