陳煒上車圓業主夢 斥過千萬買入大埔半山風水屋 豬籠入水行好運
撰文：東方新地 圖片：東方新地、陳煒IG
陳煒跟影帝入市
香港疫情雖然稍為穩定，不過樓市前景未明，仍處於高峰期，繼梁家輝、任達華、汪詩詩及「東張咪神」李旻芳等紛紛入市後，陳煒亦唔執輸，被指榮升業主，於本月初入市買入位於大埔半山的新翠山莊。
陳煒鍾情低密度屋苑
近年陳煒與醫生男友過著半同居生活，不過她一直好想圓業主夢，近年她周圍睇樓，終於搵到心水屋，新翠山莊以低密度式設計，除有3層高的分層單位外，另有半獨立式洋房，據知今次陳煒斥過千萬買入一個近千呎單位，空間夠晒她與醫生男友住。陳煒就是喜歡該處環境清幽兼私隱度極高，而且曾有風水師指她的新居食正地運，該地段更將被政府重點發展，有升值能力。
未入伙已行運
消息指陳煒人未入住已行運，多個廣告接踵而來，就連完約的米商也主動與她續約，財源滾滾來。日前陳煒更被影到去傢俬店試梳化及睇床，頻頻影相兼傳語音訊息，似乎是與醫生男友陳國強隔空商討，為他們的愛巢張羅！
陳煒被傳已與醫生結婚 煒哥親口回應…
去年年尾，陳煒終被醫生男友細心體貼打動芳心，落實男友Mr Right地位，決定將同居關係升級，更有傳計劃婚事，不過因新冠肺炎疫情影響百業蕭條，男友的醫務所生意亦受影響，生意淡泊要守業捱過難關，加上限聚令未知何時放寬，二人有共識低調註冊不會大搞婚禮，連度蜜月亦未有計劃，賢能貼地的煒哥幫準夫婿慳住荷包，低調慳嫁做醫生夫人一樣咁開心！早前傳出煒哥已秘密簽紙，但有傳媒向煒哥求證，煒哥笑言指「好明顯係假」，更指不需要秘密簽紙，因以往不少明星結婚，記者只要查閱婚姻註冊處記錄，故此無可能會秘密結婚而無紀錄。
陳煒得男友支持繼續發展事業
現年47歲出名親和順得人的陳煒，圈中人緣廣又有觀眾緣，近年擔正的劇集都大受歡迎，事業愈戰愈勇，愛情亦如魚得水，前年年中與黃智賢（Ben）開設的醫美中心生意合夥拍檔陳國強醫生撻著，戀火一觸即發，拍拖以來愛得甜蜜，對女友體貼呵護備至的陳國強，更令曾經失婚的陳煒重拾對婚姻的憧憬！據知情者透露：「煒哥對感情好認真，從來都唔會拍散拖，每次拍拖就會好投入，甚至會為對方放棄好多嘢，好似第一段婚姻，煒哥就因為嫁人息影，將所有精神同時間都放喺老公同家庭上，所以婚姻不如意，令煒哥有好長時間唔開心，同前夫離婚之後仲拖拉咗一段時間先至釋懷。Aldous就好唔同，佢好錫煒哥，煒哥做咩佢都好支持，知道煒哥鍾意演戲，佢會畀好多鼓勵女友，煒哥拍劇時間日夜顛倒，Aldous唔單止毫無怨言，仲好體貼寧願自己去遷就煒哥，唔介意做望夫石等煒哥收工！又會專登攝時間陪煒哥出埠工作，所以就算煒哥仲有野心喺事業上衝刺，亦唔會因為結婚而帶嚟壓力！」
好識照顧身邊人
兩人感情一日千里，今年初醫生男友 Aldous更搬入煒哥位於油塘的香閨過同居生活，經深入了解後，Aldous更覺同煒哥心意相通。據知情者透露：「同居之後大家有更多時間相處，一齊生活感覺好直接，大家有咩缺點一目了然，佢兩個都離過婚，更識得去體諒對方同溝通，有咩亦會攞出嚟講，反而因為咁，令佢哋感情更深厚，覺得大家嘅價值觀同睇法好一致，煒哥性格好溫柔，唔單止煮嘢叻，仲好識得照顧身邊人，令 Aldous有好溫暖感覺，更加唔想錯過對方。」
陳煒男友每月開支不少
身高六呎外形高大威猛的陳國強，是屋邨家庭醫生，平日說話陰聲細氣非常溫柔，除了是廿四孝男友，更是街坊眼中的好醫生，有醫德又有愛心，加上有十多個醫學銜頭，陳國強早年離開屯門醫院，便自立門戶掛牌行醫，在將軍澳及旺角開設的兩間診所，以往開診必逼爆病人，加上與黃智賢及另一醫生合資開設醫學美容中心，有指他每月穩袋百萬收入，可惜近月因新冠肺炎疫情影響，醫務所及美容中心生意淡泊。據知情者透露：「喺疫情下，好多人怕被傳染，如非必要都唔敢去睇醫生，中環嘅醫學美容中心影響仲大，為避疫人人口罩不離口，邊有人敢去做美容，Aldous收入亦少咗，不過 Aldous份人好有擔當，離婚之後一路都有喺經濟上支援前妻及兩個女兒嘅生活費，每月開支唔細，依家惟有希望疫情快啲過，一切可以回復正常！」
有共識唔大搞婚禮
同全香港市民一樣，要捱過疫情經濟難關，幸好 Aldous身邊有個對他百分百支持和體諒的女友煒哥，雖然貴為無綫當紅花旦，不過煒哥生活貼地，同醫生男友拍拖撐枱腳，向來唔愛揀五星級食府，反而愛幫襯平民食店，鍾意捐窿捐罅搵地道好嘢食，對於男友有擔當會照顧前妻及女兒，煒哥亦好支持，被私有化的煒哥，同男友亦有共識低調註冊唔大搞婚禮，搵到個一百分好老婆，陳國強當然要盡快箍到實！