陳煒上車圓業主夢 斥過千萬買入大埔半山風水屋 豬籠入水行好運

陳煒入行多年，儲埋儲埋唔少私己錢，被封圈中隱形富婆，有報道指她早前斥資過千萬上車，買入大埔半山的新翠山莊，首次做業主。據知陳煒在這時入市，全因睇中該區是風水地，雖然未入伙，但陳煒接job接到手軟，豬籠入水，日前她被傳媒影到逛傢俬店，期間更與醫生男友隔空商討，忙於為愛巢佈置！

撰文：東方新地 圖片：東方新地、陳煒IG