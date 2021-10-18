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陳煒上車圓業主夢 斥過千萬買入大埔半山風水屋 豬籠入水行好運

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撰文：東方新地

陳煒入行多年，儲埋儲埋唔少私己錢，被封圈中隱形富婆，有報道指她早前斥資過千萬上車，買入大埔半山的新翠山莊，首次做業主。據知陳煒在這時入市，全因睇中該區是風水地，雖然未入伙，但陳煒接job接到手軟，豬籠入水，日前她被傳媒影到逛傢俬店，期間更與醫生男友隔空商討，忙於為愛巢佈置！

撰文：東方新地 圖片：東方新地、陳煒IG

陳煒跟影帝入市

香港疫情雖然稍為穩定，不過樓市前景未明，仍處於高峰期，繼梁家輝、任達華、汪詩詩及「東張咪神」李旻芳等紛紛入市後，陳煒亦唔執輸，被指榮升業主，於本月初入市買入位於大埔半山的新翠山莊。

陳煒
陳煒終於由租客榮升業主。（圖片來源：陳煒IG）
陳煒
陳煒買入位於大埔半山的新翠山莊。（圖片來源：新傳媒資料庫）

陳煒鍾情低密度屋苑

近年陳煒與醫生男友過著半同居生活，不過她一直好想圓業主夢，近年她周圍睇樓，終於搵到心水屋，新翠山莊以低密度式設計，除有3層高的分層單位外，另有半獨立式洋房，據知今次陳煒斥過千萬買入一個近千呎單位，空間夠晒她與醫生男友住。陳煒就是喜歡該處環境清幽兼私隱度極高，而且曾有風水師指她的新居食正地運，該地段更將被政府重點發展，有升值能力。

陳煒今次冇要醫生男友資助，只靠自己多年來的積蓄上車。（圖片來源：陳煒IG）
陳煒今次冇要醫生男友資助，只靠自己多年來的積蓄上車。（圖片來源：陳煒IG）
陳煒聲言唔想再捱貴租。（圖片來源：陳煒IG）
陳煒聲言唔想再捱貴租。（圖片來源：陳煒IG）

未入伙已行運

消息指陳煒人未入住已行運，多個廣告接踵而來，就連完約的米商也主動與她續約，財源滾滾來。日前陳煒更被影到去傢俬店試梳化及睇床，頻頻影相兼傳語音訊息，似乎是與醫生男友陳國強隔空商討，為他們的愛巢張羅！

陳煒近年劇接接，買入新屋後翌日，仲話收到廣告拍攝的邀請，短短幾個星期都不斷有新工作，看來新屋真的旺她。（圖片來源：陳煒IG）
陳煒近年劇接接，買入新屋後翌日，仲話收到廣告拍攝的邀請，短短幾個星期都不斷有新工作，看來新屋真的旺她。（圖片來源：陳煒IG）
早前播出的《刑偵日記》，陳煒亦有份演出。（圖片來源：陳煒IG）
早前播出的《刑偵日記》，陳煒亦有份演出。（圖片來源：陳煒IG）

陳煒被傳已與醫生結婚 煒哥親口回應…

去年年尾，陳煒終被醫生男友細心體貼打動芳心，落實男友Mr Right地位，決定將同居關係升級，更有傳計劃婚事，不過因新冠肺炎疫情影響百業蕭條，男友的醫務所生意亦受影響，生意淡泊要守業捱過難關，加上限聚令未知何時放寬，二人有共識低調註冊不會大搞婚禮，連度蜜月亦未有計劃，賢能貼地的煒哥幫準夫婿慳住荷包，低調慳嫁做醫生夫人一樣咁開心！早前傳出煒哥已秘密簽紙，但有傳媒向煒哥求證，煒哥笑言指「好明顯係假」，更指不需要秘密簽紙，因以往不少明星結婚，記者只要查閱婚姻註冊處記錄，故此無可能會秘密結婚而無紀錄。

陳煒剛完成《黯夜守護者》拍攝，立即開拍《雙生陌生人》，直言無時間「做嘅啲嘢」。（圖片來源：陳煒IG）
陳煒早前完成《黯夜守護者》拍攝，立即開拍《雙生陌生人》，直言無時間「做嗰啲嘢」。（圖片來源：陳煒IG）
被問到與男友有無共識何時結婚，煒哥就指「未有計劃」。（圖片來源：陳煒IG）
被問到與男友有無共識何時結婚，煒哥就指「未有計劃」。（圖片來源：陳煒IG）

陳煒得男友支持繼續發展事業

現年47歲出名親和順得人的陳煒，圈中人緣廣又有觀眾緣，近年擔正的劇集都大受歡迎，事業愈戰愈勇，愛情亦如魚得水，前年年中與黃智賢（Ben）開設的醫美中心生意合夥拍檔陳國強醫生撻著，戀火一觸即發，拍拖以來愛得甜蜜，對女友體貼呵護備至的陳國強，更令曾經失婚的陳煒重拾對婚姻的憧憬！據知情者透露：「煒哥對感情好認真，從來都唔會拍散拖，每次拍拖就會好投入，甚至會為對方放棄好多嘢，好似第一段婚姻，煒哥就因為嫁人息影，將所有精神同時間都放喺老公同家庭上，所以婚姻不如意，令煒哥有好長時間唔開心，同前夫離婚之後仲拖拉咗一段時間先至釋懷。Aldous就好唔同，佢好錫煒哥，煒哥做咩佢都好支持，知道煒哥鍾意演戲，佢會畀好多鼓勵女友，煒哥拍劇時間日夜顛倒，Aldous唔單止毫無怨言，仲好體貼寧願自己去遷就煒哥，唔介意做望夫石等煒哥收工！又會專登攝時間陪煒哥出埠工作，所以就算煒哥仲有野心喺事業上衝刺，亦唔會因為結婚而帶嚟壓力！」

08年下嫁台灣富商顏志行，婚後煒哥甘為老公放下演藝事業，跟隨夫婿在台灣、北京及泰國定居，可惜前夫過分專注工作，與煒哥聚少離多最終離婚收場，12年二人結束四年婚姻。
08年下嫁台灣富商顏志行，婚後煒哥甘為老公放下演藝事業，跟隨夫婿在台灣、北京及泰國定居，可惜前夫過分專注工作，與煒哥聚少離多最終離婚收場，12年二人結束四年婚姻。（圖片來源：東方新地）
前年在好友黃智賢（Ben）的醫美中心開幕邂逅，煒哥與阿Ben的生意拍檔陳國強（Aldous）醫生熱戀一年半感情修成正果，已計劃下年拉埋天窗。
前年在好友黃智賢（Ben）的醫美中心開幕邂逅，煒哥與阿Ben的生意拍檔陳國強（Aldous）醫生已熱戀兩年。（圖片來源：東方新地）
雖然已屆中女年齡，不過保養得宜的煒哥，外貌和身材同廿年前分別不大，難怪陳國強趕緊私有化女友，無謂夜長夢多！
雖然已屆中女年齡，不過保養得宜的煒哥，外貌和身材同廿年前分別不大，難怪陳國強趕緊私有化女友，無謂夜長夢多！（圖片來源：東方新地）

好識照顧身邊人

兩人感情一日千里，今年初醫生男友 Aldous更搬入煒哥位於油塘的香閨過同居生活，經深入了解後，Aldous更覺同煒哥心意相通。據知情者透露：「同居之後大家有更多時間相處，一齊生活感覺好直接，大家有咩缺點一目了然，佢兩個都離過婚，更識得去體諒對方同溝通，有咩亦會攞出嚟講，反而因為咁，令佢哋感情更深厚，覺得大家嘅價值觀同睇法好一致，煒哥性格好溫柔，唔單止煮嘢叻，仲好識得照顧身邊人，令 Aldous有好溫暖感覺，更加唔想錯過對方。」

每日都會返診所和醫美中心坐鎮的陳國強，日前傍晚在中環收工即駕駛辣跑趕回煒哥位於油塘的寓所，急不及待返家陪女友。
每日都會返診所和醫美中心坐鎮的陳國強，早前傍晚在中環收工即駕駛辣跑趕回煒哥位於油塘的寓所，急不及待返家陪女友。（圖片來源：東方新地）
疫情打擊診所和醫美中心生意淡泊，工作清閒不少的陳國強，日前把握時間陪女友煒哥享受拍拖樂，對女友呵護備至的Aldous，除經常做柴可夫接載女友出入，呢日只係到寓所附近的便利店買零食，兩人亦秤不離砣！
疫情打擊診所和醫美中心生意淡泊，工作清閒不少的陳國強，把握時間陪女友煒哥享受拍拖樂，對女友呵護備至的Aldous，除經常做柴可夫接載女友出入，呢日只係到寓所附近的便利店買零食，兩人亦秤不離砣！（圖片來源：東方新地）
二人在便利店揀了大堆零食，醫生男友好有風度幫手攞嘢，步出便利店亦回頭等埋女友先一齊行。
二人在便利店揀了大堆零食，醫生男友好有風度幫手攞嘢。（圖片來源：東方新地）
47歲陳煒低調慳嫁醫生男友 疾下生意淡泊貼地約會秤不離砣
醫生男友步出便利店亦回頭等埋陳煒先一齊行。（圖片來源：東方新地）
煒哥有份拍攝的邵氏網劇 《飛虎之壯志英雄》近日煞科，趁未開新劇，煒哥爭取時間陪男友外出拍拖，不用開工煒哥打扮隨意，雖然同男友未有太親暱動作，但一個甜蜜眼神和彼此默契，足證煒哥已經揀到Mr Right。
去年煒哥有份拍攝的邵氏網劇 《飛虎之壯志英雄》煞科，趁未開新劇，煒哥爭取時間陪男友外出拍拖，不用開工煒哥打扮隨意，雖然同男友未有太親暱動作，但一個甜蜜眼神和彼此默契，足證煒哥已經揀到Mr Right。（圖片來源：東方新地）
高大威猛、有型愛 chok的陳國強，同凍齡索爆煒哥可謂襯到絕，加埋架百萬紅色辣跑，夠晒閃！
高大威猛、有型愛 chok的陳國強，同凍齡索爆煒哥可謂襯到絕，加埋架百萬紅色辣跑，夠晒閃！（圖片來源：東方新地）

陳煒男友每月開支不少

身高六呎外形高大威猛的陳國強，是屋邨家庭醫生，平日說話陰聲細氣非常溫柔，除了是廿四孝男友，更是街坊眼中的好醫生，有醫德又有愛心，加上有十多個醫學銜頭，陳國強早年離開屯門醫院，便自立門戶掛牌行醫，在將軍澳及旺角開設的兩間診所，以往開診必逼爆病人，加上與黃智賢及另一醫生合資開設醫學美容中心，有指他每月穩袋百萬收入，可惜近月因新冠肺炎疫情影響，醫務所及美容中心生意淡泊。據知情者透露：「喺疫情下，好多人怕被傳染，如非必要都唔敢去睇醫生，中環嘅醫學美容中心影響仲大，為避疫人人口罩不離口，邊有人敢去做美容，Aldous收入亦少咗，不過 Aldous份人好有擔當，離婚之後一路都有喺經濟上支援前妻及兩個女兒嘅生活費，每月開支唔細，依家惟有希望疫情快啲過，一切可以回復正常！」

新冠肺炎疫情肆虐接近一年，打擊各行各業，身為家庭醫生和醫美醫生的陳國強，其位於旺角和將軍澳兩間診所，以及與黃智賢合資在中環開設的醫美中心，生意額亦因疫情下跌，要同全港市民一齊共度時艱。
新冠肺炎疫情肆虐接近一年，打擊各行各業，身為家庭醫生和醫美醫生的陳國強，其位於旺角和將軍澳兩間診所，以及與黃智賢合資在中環開設的醫美中心，生意額亦因疫情下跌，要同全港市民一齊共度時艱。（圖片來源：東方新地）

有共識唔大搞婚禮

同全香港市民一樣，要捱過疫情經濟難關，幸好 Aldous身邊有個對他百分百支持和體諒的女友煒哥，雖然貴為無綫當紅花旦，不過煒哥生活貼地，同醫生男友拍拖撐枱腳，向來唔愛揀五星級食府，反而愛幫襯平民食店，鍾意捐窿捐罅搵地道好嘢食，對於男友有擔當會照顧前妻及女兒，煒哥亦好支持，被私有化的煒哥，同男友亦有共識低調註冊唔大搞婚禮，搵到個一百分好老婆，陳國強當然要盡快箍到實！

近年事業愈戰愈勇， ，煒哥工作做到冇停手，早前與閨密朱晨麗合拍《飛虎之壯志英雄》，收工亦黐到實一齊擦海鮮。
近年事業愈戰愈勇， 煒哥工作做到冇停手，去年與閨密朱晨麗合拍《飛虎之壯志英雄》，收工亦黐到實一齊擦海鮮。（圖片來源：東方新地）
演技超班的煒哥，18年憑《宮心計2深宮計》霸氣太平公主演出贏盡口「最受歡迎電視女角色」 ，但已被觀眾封為 「民間視后」 。
演技超班的煒哥，18年憑《宮心計2深宮計》霸氣太平公主演出贏盡口「最受歡迎電視女角色」 ，已被觀眾封為 「民間視后」 。（圖片來源：東方新地）
今年煒哥有全年收視冠軍劇集 《法證先鋒4》Queen姐爭視后，真是喜上加喜。
去年煒哥有全年收視冠軍劇集 《法證先鋒4》Queen姐爭視后，真是喜上加喜。（圖片來源：東方新地）

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