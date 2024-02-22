50歲陳煒孖老公出鏡狀態引熱議 極疲倦殘爆樣網民超擔心

現年50歲的陳煒（煒哥）2022年與醫生老公陳國強結婚，雖然婚後陳煒甚少在社交平台放閃，但偶而都會在社交平台見到煒哥分享與老公的點滴！早前陳煒就孖住老公，齊齊現身袁偉豪以及張寶兒的兒子袁咕碌的百日宴。不過就算2人在鏡頭前大放閃光彈，網民的焦點都仍然落喺醫生老公殘到爆的樣上……