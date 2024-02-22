50歲陳煒孖老公出鏡狀態引熱議 極疲倦殘爆樣網民超擔心
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現年50歲的陳煒（煒哥）2022年與醫生老公陳國強結婚，雖然婚後陳煒甚少在社交平台放閃，但偶而都會在社交平台見到煒哥分享與老公的點滴！早前陳煒就孖住老公，齊齊現身袁偉豪以及張寶兒的兒子袁咕碌的百日宴。不過就算2人在鏡頭前大放閃光彈，網民的焦點都仍然落喺醫生老公殘到爆的樣上……
陳煒老公極殘出鏡好大對比
陳煒早前孖老公出席袁咕碌的百日宴時接受記者訪問，老公陳國強只係靜靜地企係陳煒身後，回答問題都係陳煒點名先會開聲，睇嚟面對鏡頭時都係有啲怕醜。不過陳煒同老公的同框就引起熱議，皆因陳煒的凍齡靚樣睇落又年輕又精神，對比細自己5年的醫生老公，對方反而係一臉倦容出鏡，而且極深的黑眼圈亦令網民十分關心他的狀態。
陳煒老公婚前婚後差別大
翻睇陳煒2022年結婚時的婚紗相，可見陳煒本人並沒有任何分別，一樣keep住冇老過！相反陳煒的老公似乎殘咗唔少，對比起婚紗照，明顯睇得出醫生老公現時的外貌變了不少。除了黑眼圈變得十分嚴重外，面色睇落亦差了不少，令大家不禁擔心他的健康情況。
50歲陳煒「送秋波」賀結婚周年 老公視角狂影性感滿瀉
現年50歲的陳煒（煒哥）保養得十分好，稱得上是圈中的美魔女，身材keep住火辣的她亦不時在社交平台派福利！而陳煒早前就在社交平台上載了幾張超性感的泳裝照，除了慶祝結婚一周年，亦與大家同賀中秋！
老公視角瞓浮床騷胸
陳煒上載在社交平台的泳裝照火辣程度十足，除了高炒大騷事業線外和一對長腿外，煒哥更側身瞓在浮床上，豐滿的上圍亦隨動作顯得更加立體，隨時都有「倒出嚟」的感覺！陳煒也配文表示：「中秋節快樂，祝大家團圓健康」，網民紛紛留言大讚陳煒：「煒哥派福利真心正」、「嘩！好圓呀～I mean 今晚個月亮～」、「煒哥強大！火力全開！」。另外，日前亦剛好是陳煒與老公陳國強結婚一周年紀念，2人甜蜜出遊泰國，這些火辣的泳裝照相信正正就是出自老公之手！
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撰文：東方新地圖片來源：YouTube@TVB娛樂新聞台、IG@alicechanwai