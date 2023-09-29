陳煒 美魔女

49歲陳煒「送秋波」賀結婚周年 老公視角狂影性感滿瀉

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現年49歲的陳煒（煒哥）保養得十分好，稱得上是圈中的美魔女，身材keep住火辣的她亦不時在社交平台派福利！而今日（29日），陳煒就在社交平台上載了幾張超性感的泳裝照，除了慶祝結婚一周年，亦與大家同賀中秋！

陳煒 美魔女 陳煒保養得宜，完全看不出已經49歲！
陳煒保養得宜，完全看不出已經49歲！（圖片來源：IG@alicechanwai）

老公視角瞓浮床騷胸

陳煒上載在社交平台的泳裝照火辣程度十足，除了高炒大騷事業線外和一對長腿外，煒哥更側身瞓在浮床上，豐滿的上圍亦隨動作顯得更加立體，隨時都有「倒出嚟」的感覺！陳煒也配文表示：「中秋節快樂，祝大家團圓健康」，網民紛紛留言大讚陳煒：「煒哥派福利真心正」、「嘩！好圓呀～I mean 今晚個月亮～」、「煒哥強大！火力全開！」。另外，日前亦剛好是陳煒與老公陳國強結婚一周年紀念，2人甜蜜出遊泰國，這些火辣的泳裝照相信正正就是出自老公之手！

陳煒 美魔女 陳煒的皮膚非常好，看起來少女感十足。
陳煒的皮膚非常好，看起來少女感十足。（圖片來源：IG@alicechanwai）
陳煒 美魔女 陳煒側身瞓在浮床上時更顯豐滿的上圍。
陳煒側身瞓在浮床上時更顯豐滿的上圍。（圖片來源：IG@alicechanwai）
陳煒 美魔女 陳煒更大騷一對修長的美腿。
陳煒更大騷一對修長的美腿。（圖片來源：IG@alicechanwai）
陳煒 美魔女 陳煒去年9月與陳國強結婚。
陳煒去年9月與陳國強結婚。（圖片來源：IG@alicechanwai）
陳煒 美魔女 二人婚後十分甜蜜。
二人婚後十分甜蜜。（圖片來源：IG@alicechanwai）

林正峰大呻冇福利

陳煒的泳裝賀中秋照亦引來不少藝人留言，除了有湯洛雯、黃翠如、蔡思貝、岑麗香、陳敏之外，就連袁偉豪，林正峰和黃建東都有留言！而林正峰更搞笑大呻：「點解去南澳個陣無咁嘅福利架！！！！」，看來對陳煒的福利照非常滿意！

陳煒 美魔女 黃建東和林正峰亦被陳煒的泳裝照所驚豔，林正峰更搞笑留言大呻太遲派福利。
黃建東和林正峰亦被陳煒的泳裝照所驚豔，林正峰更搞笑留言大呻太遲派福利。（圖片來源：IG@IG@alicechanwai）
陳煒 美魔女 岑麗香上），袁偉豪中），陳敏之下）都有留言祝陳煒中秋節快樂，而岑麗香更表示陳煒的泳裝照快令自己流鼻血！
岑麗香（上），袁偉豪（中），陳敏之（下）都有留言祝陳煒中秋節快樂，而岑麗香更表示陳煒的泳裝照快令自己流鼻血！（圖片來源：IG@alicechanwai）
陳煒 美魔女 湯洛雯上），黃翠如中），蔡思貝下）亦有留言祝陳煒中秋節快樂。
湯洛雯（上），黃翠如（中），蔡思貝（下）亦有留言祝陳煒中秋節快樂。（圖片來源：IG@alicechanwai）

49歲陳煒街頭拍戲被網民捕捉靚樣獲激讚　直指撼贏范冰冰

已經踏入49歲嘅陳煒（Alice），唔經唔覺已經出道27年，當年啱啱出道嘅時候陳煒以索爆鏡見稱，喺娘家亞洲電視憑着盛世的顏值，成功冧掂唔少家庭觀眾，就算依家4張嘢嘅佢，搖身一變成為無線力捧嘅演技派成員，都依然靚女過人！早前就有粉絲喺中環撞正陳煒同馬德鐘拍新劇《非常檢控觀》，粉絲對於能夠野生捕捉陳煒，感到異常興奮，仲話對方一把年紀keep得好好，完全唔輸蝕范冰冰，撼贏成班𡃁妹咁話！

陳煒 美魔女 陳煒 煒哥狀態fit到漏油！
煒哥狀態fit到漏油！（圖片來源：IG@alicechanwai）

陳煒49歲寶刀未老依然正爆

陳煒雖然已經接近5張嘢，但向來演技爆棚嘅佢，近年受盡大台力捧升level做演技派，最近就同馬德鐘合作拍攝新劇《非常檢控觀》，日前就喺中環進行拍攝工作，陳煒向來有觀眾緣唔使多講，途人見到女神空降鬧市街頭，行路有風咁樣，當然停低注目劇集嘅拍攝工作。更有內地網民將當日陳煒近距離捕捉到嘅面貌，上載到小紅書。照片中可以清晰見到，陳煒雖然唔再係𡃁妹，但係皮膚非常白哲，淡妝下完全見唔到有皺紋，相反佢嘅拍檔馬德鐘，面部顯著比較緊緻，完全襯托出陳煒更加保養有方，就算接近5張嘢，都依然風采不減！

陳煒 美魔女 陳煒 煒哥果然夠晒貼地親民，粉絲開口影相完全唔會擰頭！
煒哥果然夠晒貼地親民，粉絲開口影相完全唔會擰頭！（圖片來源：小紅書＠墨墨）
陳煒 美魔女 陳煒 靚靚！
靚靚！（圖片來源：小紅書＠墨墨）
陳煒 美魔女 陳煒 行步路都有風！
行步路都有風！（圖片來源：小紅書＠墨墨）
陳煒 美魔女 陳煒 馬德鐘面部顯著比較緊致，完全襯托出陳煒更加保養有方！
馬德鐘面部顯著比較緊緻，完全襯托出陳煒更加保養有方！（圖片來源：小紅書＠墨墨）

陳煒保養有方 樣貌唔輸蝕美人范冰冰

陳煒果然有料到！就算踏入熟女年齡，依然皮膚白滑，十足十食咗防腐劑一樣，搞到成班內地網民見到都覺得好surprise！陳煒除咗出名靚女索爆鏡，份人夠nice無架子都唔係咩新聞，就算粉絲即場要求合照，陳煒照樣say yes冇擰頭。搞到成班粉絲㗳晒糖，上網狂讚陳煒貼地冇架子，仲話樣貌唔輸蝕畀中國第一美人范冰冰，甚至有人指出以街拍角度嚟講，陳煒甚至撼贏范冰冰，感覺自然好多！

陳煒 美魔女 陳煒 有人指出陳煒甚至撼贏范冰冰，感覺自然好多！
有人指出陳煒甚至撼贏范冰冰，感覺自然好多！（圖片來源：IG@alicechanwai）
陳煒 美魔女 陳煒
（圖片來源：IG@alicechanwai）
陳煒 美魔女 陳煒 冰冰今次對住煒哥都失威！
冰冰今次對住煒哥都失威！（圖片來源：IG@bingbing_fan）

「晶女郎」陳煒

入行27年嘅陳煒，96年未畢業便決定參選亞洲小姐，更勇奪冠軍！之後成為亞視藝員，拍了超過廿部電視劇，當中《我和殭屍有個約會》同扮梅艷芳的《美麗傳說2星願》都非常經典。唔講唔知，煒哥原來都做過「晶女郎」，06年拍電影《提防老千》更與王晶有超火辣場面！

陳煒 美魔女 陳煒
陳煒當年幾省鏡！（圖片來源：東方新地資料庫）

劉溫馨如何指證對方為「食家」？

在林正峰公司清澄後的同日深夜，劉溫馨在個人社交平台上載一張在主題公園的遊玩照，更以「他約我去迪士尼」為題，文中的標示語亦別有用心⋯⋯詳見：劉溫馨疑似隔空反擊指證對方「他約我去迪士尼」

林正峰與游嘉欣有曾承認戀情嗎？

有指二人之前確診新冠肺炎，需進行家居隔離，當日出遊，是康復「出關」的日子，二人更同時post出相同背景的照片，關係疑似曖昧⋯⋯詳見：林正峰傳搭上劉溫馨急發聲明自辯

撰文：東方新地圖片來源：IG@alicechanwai

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