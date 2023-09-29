49歲陳煒「送秋波」賀結婚周年 老公視角狂影性感滿瀉
老公視角瞓浮床騷胸
陳煒上載在社交平台的泳裝照火辣程度十足，除了高炒大騷事業線外和一對長腿外，煒哥更側身瞓在浮床上，豐滿的上圍亦隨動作顯得更加立體，隨時都有「倒出嚟」的感覺！陳煒也配文表示：「中秋節快樂，祝大家團圓健康」，網民紛紛留言大讚陳煒：「煒哥派福利真心正」、「嘩！好圓呀～I mean 今晚個月亮～」、「煒哥強大！火力全開！」。另外，日前亦剛好是陳煒與老公陳國強結婚一周年紀念，2人甜蜜出遊泰國，這些火辣的泳裝照相信正正就是出自老公之手！
林正峰大呻冇福利
陳煒的泳裝賀中秋照亦引來不少藝人留言，除了有湯洛雯、黃翠如、蔡思貝、岑麗香、陳敏之外，就連袁偉豪，林正峰和黃建東都有留言！而林正峰更搞笑大呻：「點解去南澳個陣無咁嘅福利架！！！！」，看來對陳煒的福利照非常滿意！
49歲陳煒街頭拍戲被網民捕捉靚樣獲激讚 直指撼贏范冰冰
已經踏入49歲嘅陳煒（Alice），唔經唔覺已經出道27年，當年啱啱出道嘅時候陳煒以索爆鏡見稱，喺娘家亞洲電視憑着盛世的顏值，成功冧掂唔少家庭觀眾，就算依家4張嘢嘅佢，搖身一變成為無線力捧嘅演技派成員，都依然靚女過人！早前就有粉絲喺中環撞正陳煒同馬德鐘拍新劇《非常檢控觀》，粉絲對於能夠野生捕捉陳煒，感到異常興奮，仲話對方一把年紀keep得好好，完全唔輸蝕范冰冰，撼贏成班𡃁妹咁話！
陳煒49歲寶刀未老依然正爆
陳煒雖然已經接近5張嘢，但向來演技爆棚嘅佢，近年受盡大台力捧升level做演技派，最近就同馬德鐘合作拍攝新劇《非常檢控觀》，日前就喺中環進行拍攝工作，陳煒向來有觀眾緣唔使多講，途人見到女神空降鬧市街頭，行路有風咁樣，當然停低注目劇集嘅拍攝工作。更有內地網民將當日陳煒近距離捕捉到嘅面貌，上載到小紅書。照片中可以清晰見到，陳煒雖然唔再係𡃁妹，但係皮膚非常白哲，淡妝下完全見唔到有皺紋，相反佢嘅拍檔馬德鐘，面部顯著比較緊緻，完全襯托出陳煒更加保養有方，就算接近5張嘢，都依然風采不減！
陳煒保養有方 樣貌唔輸蝕美人范冰冰
陳煒果然有料到！就算踏入熟女年齡，依然皮膚白滑，十足十食咗防腐劑一樣，搞到成班內地網民見到都覺得好surprise！陳煒除咗出名靚女索爆鏡，份人夠nice無架子都唔係咩新聞，就算粉絲即場要求合照，陳煒照樣say yes冇擰頭。搞到成班粉絲㗳晒糖，上網狂讚陳煒貼地冇架子，仲話樣貌唔輸蝕畀中國第一美人范冰冰，甚至有人指出以街拍角度嚟講，陳煒甚至撼贏范冰冰，感覺自然好多！
「晶女郎」陳煒
入行27年嘅陳煒，96年未畢業便決定參選亞洲小姐，更勇奪冠軍！之後成為亞視藝員，拍了超過廿部電視劇，當中《我和殭屍有個約會》同扮梅艷芳的《美麗傳說2星願》都非常經典。唔講唔知，煒哥原來都做過「晶女郎」，06年拍電影《提防老千》更與王晶有超火辣場面！
劉溫馨如何指證對方為「食家」？
在林正峰公司清澄後的同日深夜，劉溫馨在個人社交平台上載一張在主題公園的遊玩照，更以「他約我去迪士尼」為題，文中的標示語亦別有用心⋯⋯詳見：劉溫馨疑似隔空反擊指證對方「他約我去迪士尼」
林正峰與游嘉欣有曾承認戀情嗎？
有指二人之前確診新冠肺炎，需進行家居隔離，當日出遊，是康復「出關」的日子，二人更同時post出相同背景的照片，關係疑似曖昧⋯⋯詳見：林正峰傳搭上劉溫馨急發聲明自辯