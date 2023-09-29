49歲陳煒「送秋波」賀結婚周年 老公視角狂影性感滿瀉

現年49歲的陳煒（煒哥）保養得十分好，稱得上是圈中的美魔女，身材keep住火辣的她亦不時在社交平台派福利！而今日（29日），陳煒就在社交平台上載了幾張超性感的泳裝照，除了慶祝結婚一周年，亦與大家同賀中秋！