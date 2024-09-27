50歲陳煒晒合照賀結婚兩週年 網友關注醫生老公健康狀況：吸乾咗
陳煒晒合照賀結婚兩週年
在陳煒分享的照片中，他們手持裝滿香檳的玻璃杯，陳煒在照片中留言：「2年前今晚，我說愛你50年不變，你說愛我50年+1天不變，所以依家仲有48年+1天哈哈哈…」這段甜蜜的話語顯示出夫妻倆的深厚感情。
陳煒看起來皮膚白皙，容光煥發，而她的丈夫陳國強則顯得有些疲憊，眼圈黑黑的，面色也略顯蒼白。這引起了網友的關注和擔憂，許多人在評論中表達了對陳國強健康狀況的擔心。此外，陳煒還收到了丈夫送的紅玫瑰花束和一幅描繪兩人甜蜜時刻的卡通畫作，這些細節都顯示出他們之間的浪漫和愛意。
陳煒老公憑歌寄意網友：陳生個樣好攰
陳煒老公陳國強在帖上留言送上陳小春的《相依為命》歌詞憑歌寄意，「即使身邊世事再毫無道理，與你永遠亦連在一起，妳不放下我，我不放下您，我想確定每日挽著同樣的手臂。」另一方面，亦有網民留意到陳國強的面色：「陳生個樣好攰，Happy Anniversary」「晚晚chur，係咁上下」「採陽補陰」「吸乾咗」「條仔塊面灰黑色…」。
陳煒老公極殘出鏡好大對比
陳煒今年2月孖老公出席袁咕碌的百日宴時接受記者訪問，老公陳國強只係靜靜地企係陳煒身後，回答問題都係陳煒點名先會開聲，睇嚟面對鏡頭時都係有啲怕醜。不過陳煒同老公的同框就引起熱議，皆因陳煒的凍齡靚樣睇落又年輕又精神，對比細自己5年的醫生老公，對方反而係一臉倦容出鏡，而且極深的黑眼圈亦令網民十分關心他的狀態。
陳煒老公婚前婚後差別大
翻睇陳煒2022年結婚時的婚紗相，可見陳煒本人並沒有任何分別，一樣keep住冇老過！相反陳煒的老公似乎殘咗唔少，對比起婚紗照，明顯睇得出醫生老公現時的外貌變了不少。除了黑眼圈變得十分嚴重外，面色睇落亦差了不少，令大家不禁擔心他的健康情況。
50歲陳煒「送秋波」賀結婚周年 老公視角狂影性感滿瀉
現年50歲的陳煒（煒哥）保養得十分好，稱得上是圈中的美魔女，身材keep住火辣的她亦不時在社交平台派福利！而陳煒早前就在社交平台上載了幾張超性感的泳裝照，除了慶祝結婚一周年，亦與大家同賀中秋！
老公視角瞓浮床騷胸
陳煒上載在社交平台的泳裝照火辣程度十足，除了高炒大騷事業線外和一對長腿外，煒哥更側身瞓在浮床上，豐滿的上圍亦隨動作顯得更加立體，隨時都有「倒出嚟」的感覺！陳煒也配文表示：「中秋節快樂，祝大家團圓健康」，網民紛紛留言大讚陳煒：「煒哥派福利真心正」、「嘩！好圓呀～I mean 今晚個月亮～」、「煒哥強大！火力全開！」。另外，日前亦剛好是陳煒與老公陳國強結婚一周年紀念，2人甜蜜出遊泰國，這些火辣的泳裝照相信正正就是出自老公之手！