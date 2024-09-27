50歲陳煒晒合照賀結婚兩週年 網友關注醫生老公健康狀況：吸乾咗

50歲TVB藝人陳煒一向保養極好，被封「美麗50路」！最近她與醫生老公陳國強（Aldous）迎來了第二個結婚週年紀念日。陳煒在社交媒體上分享了一系列慶祝這一特別日子的照片，包括一張兩人親密的合照，不過老公嘅健康狀況再被網友關注！

