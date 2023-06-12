陳煒 謝安琪

陳煒謝安琪兩位「大狀」罕有同場合照 網友激讚保養有方似足姊妹

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已經踏入49歲嘅陳煒（Alice），唔經唔覺已經出道27年，當年啱啱出道嘅時候陳煒以索爆鏡見稱，喺娘家亞洲電視憑着盛世的顏值，成功冧掂唔少家庭觀眾，就算依家4張嘢嘅佢，搖身一變成為無線力捧嘅演技派成員，都依然靚女過人！近日正忙於拍攝無綫新劇《非常檢控觀》的陳煒，她在IG晒出與謝安琪（Kay）的高等法院的自拍照，獲網友激讚兩位都keep得非常好！十足兩姊妹！

陳煒 謝安琪 陳煒 煒哥狀態fit到漏油！
煒哥狀態fit到漏油！（圖片來源：[email protected]

陳煒謝安琪兩位「大狀」罕有同場

陳煒在IG寫道：「這一天我們偶遇上。」事關謝安琪亦正忙於為ViuTV的新劇《法與情》開工，同處一個地方開工，因為她們不約而同在劇中都係飾演大狀，兩位「大狀」罕有同場，惺惺相識，於是一碰頭就即刻自拍留念，照片中，49歲陳煒同46歲謝安琪都保養有方，風采不減！網友都大讚兩位都keep得非常好，仲好有姊妹相。

陳煒 謝安琪 兩位都好靚女！
兩位都好靚女！（圖片來源：[email protected]
陳煒 謝安琪 陳煒正忙於拍攝無綫新劇《非常檢控觀》
陳煒正忙於拍攝無綫新劇《非常檢控觀》（圖片來源：[email protected]
陳煒 謝安琪 謝安琪亦正忙於為ViuTV的新劇《法與情》開工
謝安琪亦正忙於為ViuTV的新劇《法與情》開工（圖片來源：[email protected]

陳煒49歲寶刀未老依然正爆

陳煒雖然已經接近5張嘢，但向來演技爆棚嘅佢，近年受盡大台力捧升level做演技派，最近就同馬德鐘合作拍攝新劇《非常檢控觀》，日前就喺中環進行拍攝工作，陳煒向來有觀眾緣唔使多講，途人見到女神空降鬧市街頭，行路有風咁樣，當然停低注目劇集嘅拍攝工作。更有內地網民將當日陳煒近距離捕捉到嘅面貌，上載到小紅書。照片中可以清晰見到，陳煒雖然唔再係𡃁妹，但係皮膚非常白哲，淡妝下完全見唔到有皺紋！

陳煒 謝安琪 陳煒 煒哥果然夠晒貼地親民，粉絲開口影相完全唔會擰頭！
煒哥果然夠晒貼地親民，粉絲開口影相完全唔會擰頭！（圖片來源：小紅書＠墨墨）
陳煒 謝安琪 陳煒 靚靚！
靚靚！（圖片來源：小紅書＠墨墨）
陳煒 謝安琪 陳煒 行步路都有風！
行步路都有風！（圖片來源：小紅書＠墨墨）
陳煒 謝安琪 陳煒 馬德鐘面部顯著比較緊致，完全襯托出陳煒更加保養有方！
馬德鐘面部顯著比較緊緻，完全襯托出陳煒更加保養有方！（圖片來源：小紅書＠墨墨）

陳煒保養有方 樣貌唔輸蝕美人范冰冰

陳煒果然有料到！就算踏入熟女年齡，依然皮膚白滑，十足十食咗防腐劑一樣，搞到成班內地網民見到都覺得好surprise！陳煒除咗出名靚女索爆鏡，份人夠nice無架子都唔係咩新聞，就算粉絲即場要求合照，陳煒照樣say yes冇擰頭。搞到成班粉絲㗳晒糖，上網狂讚陳煒貼地冇架子，仲話樣貌唔輸蝕畀中國第一美人范冰冰，甚至有人指出以街拍角度嚟講，陳煒甚至撼贏范冰冰，感覺自然好多！

陳煒 謝安琪
（圖片來源：[email protected]
陳煒 謝安琪 陳煒 冰冰今次對住煒哥都失威！
冰冰今次對住煒哥都失威！（圖片來源：[email protected]_fan）

「晶女郎」陳煒

入行27年嘅陳煒，96年未畢業便決定參選亞洲小姐，更勇奪冠軍！之後成為亞視藝員，拍了超過廿部電視劇，當中《我和殭屍有個約會》同扮梅艷芳的《美麗傳說2星願》都非常經典。唔講唔知，煒哥原來都做過「晶女郎」，06年拍電影《提防老千》更與王晶有超火辣場面！

陳煒 謝安琪 陳煒
陳煒當年幾省鏡！（圖片來源：東方新地資料庫）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]

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