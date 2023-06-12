陳煒謝安琪兩位「大狀」罕有同場合照 網友激讚保養有方似足姊妹

已經踏入49歲嘅陳煒（Alice），唔經唔覺已經出道27年，當年啱啱出道嘅時候陳煒以索爆鏡見稱，喺娘家亞洲電視憑着盛世的顏值，成功冧掂唔少家庭觀眾，就算依家4張嘢嘅佢，搖身一變成為無線力捧嘅演技派成員，都依然靚女過人！近日正忙於拍攝無綫新劇《非常檢控觀》的陳煒，她在IG晒出與謝安琪（Kay）的高等法院的自拍照，獲網友激讚兩位都keep得非常好！十足兩姊妹！