52歲陳煒無預警宣佈「一家四口」 結婚3年首曝全家福真相震驚網民

52歲陳煒昨晚（21日）凌晨突然在社交平台發佈一張神秘合照，並驚爆宣佈「一家四口」慶祝特別日子，瞬間引爆網民熱烈討論。這位TVB花旦結婚3年來首次公開全家福，溫馨畫面背後竟隱藏意想不到的真相，令一眾粉絲既驚喜又感動。