52歲陳煒無預警宣佈「一家四口」 結婚3年首曝全家福真相震驚網民
陳煒驚爆首曝一家四口全家福
煒哥在社交平台「冧爆」發文為醫生老公陳國強慶生，她甜蜜寫道「親愛的Honey生日快樂🎂，多謝朋友的愛鍚和祝福，還有第一次一家四口合照紀念呢個特別嘅日子」。此話一出隨即引來網民無限聯想，不少人以為這對恩愛夫妻有了新成員加入。相中可見煒哥與老公各抱著一隻貓咪，兩人頭貼頭展現幸福笑容，前方的蛋糕上更寫著「Happy Birthday To My Honey」，意外曝光了夫妻間的甜蜜暱稱。原來她口中的「一家四口」，是指夫婦二人與家中兩隻愛貓的溫馨合照。
醫生老公生日獲廿四孝老婆全程放閃
除了私下慶祝，煒哥更安排與友人共晉生日晚餐，可謂廿四孝老婆的典範。結婚近3年的兩人依然出雙入對，恩愛感情有增無減，經常在社交平台放閃甜到漏。現年52歲的煒哥早前已表明與醫生老公不打算生育下一代，她曾透露「佢自己有下一代啦，我真係無乜點諗過，而家我哋兩個幾自由吖」。兩人最夾就是「什麼都攤開講」，雖然都是內向型人格，但相處時會無所不談，每日發生的事都會分享。
陳煒親揭48歲生日才獲老公求婚嫌遲
煒哥曾笑言老公於她48歲生日才求婚是來得有點遲，「事前無傾過，但少少feel到，唔踢爆佢啫。點feel到？47歲已經覺得係佢啦，哈哈！遲咗一年喇，因為大家都認定咗對方」。她坦言在47歲時已經認定對方是真命天子，只是等待對方正式求婚而已。兩人於2022年9月26日正式結為夫婦，煒哥曾於2008年與台灣商人顏志行結婚，惜婚姻僅維持4年便於2012年告終，其後遇上同樣經歷過婚姻失敗的醫生男友，兩人情投意合終成眷屬。
網民狂讚模範夫妻羨煞旁人
溫馨的「全家福」曝光後，吸引大批網民留言送上祝福。不少粉絲在祝賀陳醫生生日快樂及身體健康的同時，紛紛對兩人的甜蜜互動表示羨慕，留言大讚「幸福快樂的指標😍」、「兩隻貓貓好可愛！」、「陳醫生生日快樂，陳太都要日日幸福」、「你哋好Sweet啊」、「so sweet！」、「幸福快樂，日日甜甜蜜蜜」，直指二人是圈中的模範夫妻。成為人妻後的煒哥不時在網上放閃，恩愛程度羨煞旁人，兩人經常出雙入對參與各種活動，展現出如熱戀期情侶般的甜蜜互動。