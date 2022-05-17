雙生陌生人 陳煒

雙生陌生人｜48歲陳煒激情演出 吊帶睡衣肉搏馬德鐘 呢幕好彩冇被刪

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由視帝馬德鐘孭飛的無綫劇集《雙生陌生人》收視慘烈，仲要被刪5集提早收場，好彩昨晚（16日) 播出的一集冇被刪走，劇中女一陳煒施展渾身解數，身穿睡衣與馬德鐘激吻一幕，夠晒香艷，48歲的陳煒果然風情未減。

即睇《雙生陌生人》1-25集劇情劇透
陳煒 陳煒在《雙生陌生人》中做女一，為部劇豁出去。
陳煒在《雙生陌生人》中做女一，為部劇豁出去。（圖片來源：[email protected]

《雙生陌生人》陳煒為做女一付出不少

《雙生陌生人》雖然面臨被刪減的命運，由25集變成20集提早播完，不過劇中有不少話題場面，而女一陳煒（煒哥）在劇中亦付出不少，繼早前一幕潛水戲令陳煒差點中暑後，第11集一幕交代其丈夫「高收成」的替身「巫祺男」（馬德鐘一人分飾兩角）對她漸生情愫，發夢都夢到陳煒，夢中更對陳煒有「非份之想」。陳煒曾透露這場戲是她從影以來最性感的一次，她穿上絲質薄睡衣，還要在床上滾動，多得馬德鐘保護遮掩其重要部位。

《雙生陌生人》陳煒主動出擊床戰馬德鐘

這場激情戲由陳煒全程做主導，她先向著馬德鐘寬衣解帶，大露事業線更主動獻吻，滾床單香艷場所令人有無限遐想，馬德鐘表現得好冧，不過原來只是一場夢，突然驚醒的馬德鐘，一擘大眼只見到劇中好友賴慰玲，場面爆笑。這場戲更引起不少網民評論，不少網民大讚陳煒年近半百依然keep得好，凍齡兼索爆，仲話套劇其實唔差，唔明無綫點解要被刪減集數。

陳煒 兩唇交戰。
兩唇交戰。（圖片來源：無綫影片截圖）
陳煒 床上纏綿。
床上纏綿。（圖片來源：無綫影片截圖）
陳煒 陳煒被馬德鐘摸勻。
陳煒被馬德鐘摸勻。（圖片來源：無綫影片截圖）
陳煒 原來一切都只係馬德鐘飾演「巫祺男」幻想出來，一覺醒來見到的是賴慰玲﹗
原來一切都只係馬德鐘飾演「巫祺男」幻想出來，一覺醒來見到的是賴慰玲﹗（圖片來源：無綫影片截圖）

去片！睇《雙生陌生人》陳煒與馬德鐘親熱

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陳煒 已48歲的陳煒，無論樣貌、身形或皮膚都保養得非常好。
已48歲的陳煒，無論樣貌、身形或皮膚都保養得非常好。（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、無綫影片截圖資料或影片來源：[email protected]

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