雙生陌生人｜48歲陳煒激情演出 吊帶睡衣肉搏馬德鐘 呢幕好彩冇被刪
由視帝馬德鐘孭飛的無綫劇集《雙生陌生人》收視慘烈，仲要被刪5集提早收場，好彩昨晚（16日) 播出的一集冇被刪走，劇中女一陳煒施展渾身解數，身穿睡衣與馬德鐘激吻一幕，夠晒香艷，48歲的陳煒果然風情未減。
《雙生陌生人》陳煒為做女一付出不少
《雙生陌生人》雖然面臨被刪減的命運，由25集變成20集提早播完，不過劇中有不少話題場面，而女一陳煒（煒哥）在劇中亦付出不少，繼早前一幕潛水戲令陳煒差點中暑後，第11集一幕交代其丈夫「高收成」的替身「巫祺男」（馬德鐘一人分飾兩角）對她漸生情愫，發夢都夢到陳煒，夢中更對陳煒有「非份之想」。陳煒曾透露這場戲是她從影以來最性感的一次，她穿上絲質薄睡衣，還要在床上滾動，多得馬德鐘保護遮掩其重要部位。
《雙生陌生人》陳煒主動出擊床戰馬德鐘
這場激情戲由陳煒全程做主導，她先向著馬德鐘寬衣解帶，大露事業線更主動獻吻，滾床單香艷場所令人有無限遐想，馬德鐘表現得好冧，不過原來只是一場夢，突然驚醒的馬德鐘，一擘大眼只見到劇中好友賴慰玲，場面爆笑。這場戲更引起不少網民評論，不少網民大讚陳煒年近半百依然keep得好，凍齡兼索爆，仲話套劇其實唔差，唔明無綫點解要被刪減集數。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、無綫影片截圖資料或影片來源：[email protected]
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