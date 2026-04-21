盤點5位亞視過檔TVB花旦！顏仟汶慘演苦情母 只得1人成功上位

TVB熱播劇《正義女神》掀起全城熱話，劇中除咗一班主角演技備受讚賞，唔少實力派配角嘅精湛演出同樣搶鏡！有眼利網民發現，劇中多位演員都係昔日亞視嘅當家花旦，包括顏仟汶、袁潔儀同黎燕珊。想當年佢哋都係亞視女神，但過檔TVB後發展卻大相徑庭，同人唔同命！當中只有陳煒成功坐穩一線，其餘幾位似乎星途略為坎坷，經常飾演悲情或小角色，令人不禁感嘆娛樂圈嘅現實。