盤點5位亞視過檔TVB花旦！顏仟汶慘演苦情母 只得1人成功上位
55歲顏仟汶坎坷經歷曝光 為養家拍三級片
喺《正義女神》飾演「病態控制狂」母親嘅顏仟汶，在最新一集將會被女兒雅文（陳若思 飾）冷血弒母。顏仟汶現實經歷同樣坎坷。佢喺2019年以特約演員身份重返TVB，但原來佢早年曾被TVB同亞視先後拋棄。佢自爆當年喺TVB爆騷做到肝炎都唔獲續約，轉投亞視又因影性感相被炒。禍不單行，當時父親患癌，弟妹年幼，為咗養家糊口，佢豁出去拍三級片，更直言：「唔諗喇，我要錢！」近年回歸TVB演活唔少媽媽角色，總算獲得觀眾認同。
61歲黎燕珊演活無賴阿媽 現實曾失婚陷財困
首屆亞姐冠軍黎燕珊，2017年加盟無綫。佢喺《正義女神》飾演市井無賴嘅「碰瓷」阿媽，精湛演技睇到觀眾「扯火」，激讚佢演活角色。現實中嘅佢亦經歷過失婚，獨力撫養一對仔女，更曾陷入經濟困境，戶口只剩$3,000。或者正因為呢啲人生經歷，令佢演繹唔同嘅媽媽角色都特別有說服力，雖然多為配角，但每次出場都係演技保證。
59歲袁潔儀甘願做綠葉 演盲眼宮女感動觀眾
「潔儀姐姐」袁潔儀喺2016年重返無綫，雖然大多演閒角，但佢從不介意，更表示「咩角色都唔緊要」。喺《正義女神》中，佢飾演爛賭媽媽，雖然戲份不多，但內心戲十足。最令人印象深刻嘅係佢喺《宮心計2深宮計》飾演受虐盲眼宮女，全程冇張開眼演戲，單靠聲線同肢體就演活角色，獲網民一致好評，證明好演員就算係綠葉都會發光發亮。
54歲張文慈亞姐女神變配角 演技成熟形象入屋
1996年參選亞姐入行嘅張文慈，憑住《我和殭屍有個約會》系列成為經典女神。佢喺2016年簽約TVB，雖然未有機會擔正做女一，但喺多部劇集中都擔任重要配角。例如《跳躍生命線》嘅賢妻家姐、《宮心計2深宮計》嘅「四司」之一，角色鮮明，演技成熟，形象成功入屋，但同昔日亞視花旦地位相比，始終有啲距離。
52歲陳煒過檔即受力捧 憑太平公主奪獎穩坐一線
講到最成功嘅過檔例子，一定非陳煒莫屬。身為1996年亞姐冠軍，陳煒喺2012年加盟無綫後備受力捧，戲路廣泛。由《法網狙擊》嘅反派龐鐵心，到《梟雄》嘅黑幫大家姐，再到憑《宮心計2深宮計》「太平公主」一角勇奪「最受歡迎電視女角色」，演技備受肯定，近年更穩坐一線女主角寶座，絕對係亞視過檔花旦中最風光嘅一位。