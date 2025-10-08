陳煒食米芝蓮星級鮑魚｜激讚「驚為天人」！40年總廚罕有公開獨門秘訣？

藝人陳煒近日現身飲食節目《香港美食匠人》，拜訪連續十六年榮獲米芝蓮一星的總廚鍾貴華師傅，品嚐招牌菜「椒鹽鮑魚」時更激動大讚「驚為天人」！畫面中見到陳煒一臉滿足，究竟這道菜有何魔力，讓這位星級食客一試難忘，背後又隱藏著甚麼烹調秘訣？