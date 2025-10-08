陳煒食米芝蓮星級鮑魚｜激讚「驚為天人」！40年總廚罕有公開獨門秘訣？
廣告
藝人陳煒近日現身飲食節目《香港美食匠人》，拜訪連續十六年榮獲米芝蓮一星的總廚鍾貴華師傅，品嚐招牌菜「椒鹽鮑魚」時更激動大讚「驚為天人」！畫面中見到陳煒一臉滿足，究竟這道菜有何魔力，讓這位星級食客一試難忘，背後又隱藏著甚麼烹調秘訣？
陳煒試食椒鹽鮑魚 驚呼「回憶返哂嚟」
在最新一集《香港美食匠人》中，主持黎芷珊與嘉賓陳煒一同拜訪六福菜館，品嚐總廚鍾貴華（阿叔）師傅的拿手好戲。當招牌菜「椒鹽鮑魚」上桌時，身為忠實食客的陳煒難掩興奮，一入口即大讚：「即刻回憶返我第一次食到呢個椒鹽鮑魚嘅感覺，驚為天人！」她更仔細形容口感：「完全冇熱氣嘅感覺，佢個皮炸漿比起天婦羅嘅炸漿仲要薄。」除了鮑魚，一行人還品嚐了金湯魚蓉羹、海蝦鮮茄炒滑蛋等菜式，每道都盡顯師傅功架，讓陳煒與黎芷珊讚不絕口。
總廚鍾貴華親自解畫 罕有公開鮑魚秘方
面對鏡頭，性格靦腆的鍾貴華師傅謙稱：「我唔識講嘢，我好少答呢啲。」但一提到烹飪，他隨即化身專家，更罕有地在節目中公開「椒鹽鮑魚」外脆內軟的獨門秘訣！原來，要令鮑魚口感軟嫩不韌，關鍵在於油炸前必須先經過蒸煮處理，鎖住肉汁及保持嫩滑。這個看似簡單的工序，卻是鍾師傅多年經驗累積的成果，亦是菜式成功的關鍵，絕不因工序繁複而偷工減料，盡顯大師風範。
40年功力唔講得笑 鍾貴華堅持盡顯匠人精神
鍾貴華師傅專注鑽研海鮮烹飪四十年，其主理的六福菜館更連續十六年榮獲米芝蓮一星，實力毋庸置疑。陳煒對師傅的堅持深感敬佩，她補充道：「阿叔師傅佢最堅持嘅呢就係，將所有嘅工序，將所有最好嘅烹調方法擺晒落去，啲功夫係大家諗落都可以省卻咗，但佢就係因為有呢份嘅堅持令到出嚟嘅成品係咁好味。」另外，黎芷珊品嚐坊間罕有的「海鹽蒸西貢海魚仔」時，亦大讚火候控制得宜：「個火候啱啱好，呢啲就係叫一點紅（蒸出嚟九成熟，魚肉啱啱好黐住啲骨）。」完美展現了鍾師傅對烹飪一絲不苟的匠人精神。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期