51歲陳煒生圖流出！零濾鏡真面目嚇窒網民 獲粉絲力撐：呢個年紀算好靚！

51歲TVB花旦陳煒一向被封為「凍齡女神」，但近日一張街頭被捕獲的零濾鏡生圖卻在網上瘋傳，其真實容貌狀態引發極大迴響！有網民見到相中煒哥的皺紋及眼袋後大感驚訝，直言「塊面點解搞成咁」，究竟相中的她是什麼模樣，竟引起兩極化的激烈討論？