51歲陳煒生圖流出！零濾鏡真面目嚇窒網民 獲粉絲力撐：呢個年紀算好靚！
51歲TVB花旦陳煒一向被封為「凍齡女神」，但近日一張街頭被捕獲的零濾鏡生圖卻在網上瘋傳，其真實容貌狀態引發極大迴響！有網民見到相中煒哥的皺紋及眼袋後大感驚訝，直言「塊面點解搞成咁」，究竟相中的她是什麼模樣，竟引起兩極化的激烈討論？
陳煒街頭被捕獲 真實容貌全曝光
日前有網民在街上偶遇陳煒，並成功邀得合照及簽名。從該網民分享的影片可見，煒哥當日身穿白色上衣，精神不俗，身材亦保養得宜，絲毫沒有贅肉。不過，在沒有美顏濾鏡的鏡頭下，陳煒的真實膚況表露無遺，即使化上濃妝，眼袋和法令紋依然清晰可見，臉上的皺紋亦難以掩藏。雖然容貌略顯疲態，但她全程笑容滿面，態度親切，對粉絲要求有求必應，盡顯親民一面。
網民反應兩極 狠批老咗好多VS力撐自然美
影片曝光後，隨即引發網民熱烈討論，意見呈現兩極化。部分網民對陳煒的真實狀態感到驚訝，紛紛留言狠批：「塊面點解搞成咁」、「老了」、「皺紋還有了」、「老左好多啦，又唔高」。不過，大批粉絲則挺身力撐，認為她保養得宜：「50多歲保養得超級好了。身材也維持得超級棒」、「這不就是無醫美慢慢老去的模樣嗎？」、「靚，氣質好，身材好」、「顏值身材各方面還是很能打」，認為優雅地老去才是最美的模樣。
煒哥曾歷失婚打擊 自爆前夫少掂佢
現年51歲的陳煒自1996年奪得亞姐冠軍後入行，多年來事業發展順利，2012年轉投TVB後更備受力捧，憑《宮心計2深宮計》「太平公主」一角奪得「最受歡迎電視女角色」。事業得意，但其感情路卻曾遇波折。她在2008年事業高峰期嫁給年輕3歲的台灣富商顏志行後淡出，但因聚少離多感情變淡，她更曾在訪問中透露前夫對她很冷淡，直言「佢好少掂我」，兩人最終在2012年離婚，一度令她大受打擊。
陳煒再婚醫生老公勁幸福 嫁對人是最好保養品
雖然經歷過失婚之痛，但陳煒後來經黃智賢介紹，認識了同樣經歷過婚姻失敗的醫生陳國強，兩人一拍即合。男方更在煒哥48歲生日時送上3卡鑽戒求婚，並於2022年9月26日正式結婚。婚後煒哥備受寵愛，生活幸福美滿，不時在社交平台分享甜蜜生活照，整個人容光煥發，狀態更勝從前，被外界公認是「嫁對了人」，而本月26日更是兩人結婚三周年紀念，幸福模樣羨煞旁人。
圖片來源：ig@alicechanwai、小紅書、IG@alicechanwai資料或影片來源：原文刊於新假期