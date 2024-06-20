玩轉深中懶人包︱陳煒大騷「屈機body」勁震撼 完全唔似50歲！
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TVB旅遊節目《玩轉深中懶人包》每週四、五晚上10點半精彩播出，帶領觀眾探索深圳與中山的美食與文化。本週節目由「好玩隊」的何廣沛、陳曉華、關楓馨，以及「夠嘆隊」的張彥博、何沛珈、林正峰主持，他們將繼續為Big Boss陳煒安排一系列精彩行程。今晚一集，煒哥大派養眼福利，勁多黃金畫面送畀觀眾！
陳煒大騷「屈機body」勁震撼
「好玩隊」今集出動皇牌邀來旅遊達人陳燕萍助陣，陳燕萍帶大家親親大自然，去到信宜深山欣賞猶如仙境的馬安竹海。一眾主持入住當地酒店，出名Fit爆的煒哥大派福利，穿上一件頭泳衣在無邊際泳池暢泳，大晒零贅肉健美Body，相當令人艷羨。酒店房同樣值得推介，煒哥穿上浴袍享受房中的私人風呂，一邊大騷無敵長腿浸腳、一邊欣賞無敵靚景，人生一樂也！美食當然不能少，陳燕萍帶大家品嚐高涼菜，大歎大山鮮茶香肉、食慣嘴撈粉、高山氹水魚等。
茂名荔枝與溫泉體驗
明晚（21日）播出一集，一眾主持由中山轉戰茂名。講到茂名不得不提當地馳名的荔枝，有指每5粒荔枝中便有一粒來自茂名。「夠嘆隊」首站為大家推介古時是貢園的荔枝園，園中有39棵超過500年樹齡的荔枝樹，當中有9棵更是超過1,300年樹齡，據聞就連楊貴妃都吃過這裏的荔枝！之後一行人轉戰溫泉酒店享受「古溫泉三式」，分別是漢服體驗x浸溫泉x欣賞古韵表演，4位美女陳煒、陳曉華、關楓馨及何沛珈一邊歎雪糕一邊浸溫泉，還穿上漢服化身古代美人在酒店內瘋狂打卡，Chill到爆。
圖片來源：TVB