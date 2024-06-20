玩轉深中懶人包︱陳煒大騷「屈機body」勁震撼 完全唔似50歲！

TVB旅遊節目《玩轉深中懶人包》每週四、五晚上10點半精彩播出，帶領觀眾探索深圳與中山的美食與文化。本週節目由「好玩隊」的何廣沛、陳曉華、關楓馨，以及「夠嘆隊」的張彥博、何沛珈、林正峰主持，他們將繼續為Big Boss陳煒安排一系列精彩行程。今晚一集，煒哥大派養眼福利，勁多黃金畫面送畀觀眾！

