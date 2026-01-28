32歲陳熙蕊親揭與麥明詩哥哥真正關係 神秘回應自爆目前感情狀況
陳熙蕊澄清與麥明山只係朋友嘅朋友
陳熙蕊出席活動時接受訪問，就兩人關係傳聞作出回應。佢表示「其實真係一個誤會嚟，佢只係我朋友嘅朋友嚟，同埋我同麥明詩都有共同嘅朋友，變咗都會出嚟食飯，而咁啱又知道佢哥哥開張，於是當日就成班朋友過去支持吓。」陳熙蕊強調自己與麥明山並不熟識，暫時都只係見過一兩次面，大家都只係朋友嘅朋友關係。
擇偶條件曝光 專一孝順有上進心
當被問到麥明山是否符合自己擇偶條件時，陳熙蕊就爆出自己嘅擇偶標準。佢表示「擇偶條件係可能專一，孝順有上進心，咁其實呢啲都唔係好知道，同埋暫時都只係見過一兩次面。」不過佢就話對方呢啲條件都唔係好知道，所以就唔係大家咁諗嘅關係。呢番話似乎暗示佢對麥明山嘅了解仍然有限，兩人關係未有進一步發展。
神秘回應感情狀況 有好消息會公布
最令人好奇嘅係，當記者問及陳熙蕊現時是否單身時，佢就神秘咁回應「如果有好消息會同大家講」。呢個答案既冇否認單身，亦冇承認有拍拖，反而留下更大懸念。究竟陳熙蕊係想為自己留條後路，定係真係有咩好消息準備公布？佢嘅曖昧回應反而令網民更加好奇佢嘅真實感情狀況。
陳熙蕊入行6年仍被視為新人 為事業犧牲愛情
回顧陳熙蕊嘅演藝路，佢2019年參加香港小姐奪得友誼小姐入行，至今已經6年。不過佢仍然被視為新人，令佢感到好無奈。陳熙蕊曾經透露「當初，我選擇同澳洲嘅男朋友分手，留低喺香港發展演藝事業，我就已經預咗條路好難行。」佢為咗演藝事業犧牲咗愛情，而家32歲嘅佢，會唔會真係有機會升呢做醫生太太？
家人移居美國 香港冇人冇物靠自己
陳熙蕊坦言家人已移居美國，香港冇人冇物，發生任何事情都要自己面對，確實生活得好辛苦。所以佢寄情於工作，只要公司肯給予機會，佢都會盡最大努力做到最好。佢最難忘係喺《法證先鋒6倖存者的救贖》中飾演精神分裂症患者，覺得呢個角色對佢嚟講好有挑戰性，因為佢嘅性格比較文靜，思路清晰，同呢個角色簡直係一個好大嘅反差。
網民熱議兩人關係 期待後續發展
雖然陳熙蕊澄清與麥明山只係朋友關係，但網民對兩人嘅關係仍然好有興趣。有網民留言「佢哋咁有緣份一齊出現，可能真係會有發展」、「醫生太太聽落都幾吸引」、「希望Blossom搵到好歸宿」。究竟陳熙蕊口中嘅「好消息」係咪同麥明山有關，定係另有其人？相信大家都好期待佢嘅後續發展。