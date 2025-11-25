【全民造星6】陳瑨羲(Ian Hannz) 詳細懶人包！44強名單解構43號參賽者背景身高MBTI

《全民造星6》43號參賽者陳瑨羲（Ian Hannz）晉級44強賽事，憑藉其出色的唱跳實力和原創才華，一登場便成為焦點。作為人氣偶像Ansonbean（陳毅燊）的親弟弟，陳瑨羲不僅沒有被哥哥的光環所掩蓋，反而以A Grade的頂尖評級和令人驚艷的自創曲表演，證明了自己的獨特魅力和實力，被不少觀眾視為本屆的「冠軍之選」，展現出青出於藍的強大潛力。