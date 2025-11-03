全民造星6｜43號陳瑨羲 Ian Hannz懶人包！21歲Ansonbean細佬憑實力輕鬆入圍

ViuTV年度選秀盛事《全民造星6》強勢回歸，再度掀起全城熱話。在一眾才華橫溢的參賽者中，43號的陳瑨羲（Ian Hannz）憑藉其獨特的復古風格和「過度活躍表演者」的自我定位，成功吸引了觀眾的目光。這位年僅21歲的年輕人，集舞者、駐唱歌手和學生於一身，誓要在舞台上展現最真實、最怪美的自我。本文將為你深入剖析陳瑨羲 Ian Hannz 的個人背景、才藝專長及參賽目標，讓你全面了解這位潛力新星的魅力所在。
陳瑨羲 Ian Hannz 個人資料：

基本資料

陳瑨羲（Ian Hannz）是今屆《全民造星6》的43號參賽者，出生於2004年1月6日，現年21歲。他目前擁有多重身份，既是學生，同時亦是一位充滿熱情的舞者和駐唱歌手（Freelance Singer）。從他的職業選擇可見，表演藝術早已融入他的生活之中，參賽《全民造星》對他而言，無疑是將興趣與夢想推向更高層次的絕佳機會。

身高體重

陳瑨羲擁有178cm的身高和70kg的體重，這個高挑勻稱的身型為他作為舞者提供了極佳的先天優勢。在舞台上，他的身高不僅讓他更具存在感，也讓他的舞蹈動作線條更顯流暢和舒展，能夠輕鬆駕馭各種高難度的編舞，為觀眾帶來極具衝擊力的視覺享受。

星座和MBTI性格類型

陳瑨羲是摩羯座，這個星座的人通常被認為是目標明確、堅毅而務實的。這份內在的穩定與他外在的活潑形成了有趣的對比。而在近年風靡全球的MBTI十六型人格測試中，陳瑨羲的類型是ENFP，即「競選者」。ENFP類型的人以熱情、富有創造力、充滿好奇心和善於交際見稱。他們是天生的表演者，享受成為眾人焦點，並能輕易地與他人建立聯繫。這個性格特質完美地解釋了他「過度活躍表演者」的自我形容，預示著他將會是一個在舞台上能量滿滿、極具感染力的參賽者。

陳瑨羲的才藝和專長：

舞蹈和歌唱

舞蹈和歌唱是陳瑨羲最強大的兩項武器。作為一名經驗豐富的舞者和駐唱歌手，他對舞台表演的駕馭能力不容小覷。從他喜愛的歌手名單（Michael Jackson, Lady Gaga, Bruno Mars）中可以推斷，他的表演風格深受西方流行樂壇的舞台王者影響，可能融合了Funk、Pop以及極具戲劇張力的元素。觀眾可以期待他帶來的不僅是單純的歌舞，而是一場結合了精湛舞技、穩定唱功和強大舞台氣場的完整演出。

其他才藝

除了幕前的唱跳實力，陳瑨羲的才華更延伸至幕後創作。他透露自己的興趣包括排舞、寫歌，甚至會親自編、導、演繹自己歌曲的MV。這份對創作的全方位投入，展現了他作為一個「Artist」而非單純「Idol」的潛質。他不僅滿足於詮釋別人的作品，更渴望打造屬於自己風格的音樂和視覺藝術，這種全能型的創作能力在選秀節目中絕對是一大優勢。

陳瑨羲的個人特色：

獨特的外貌特徵

在眾多參賽者中，陳瑨羲的外貌亦有其記憶點。他對自己最滿意的身體部位是下顎線（Jawline），清晰的輪廓為他的臉龐增添了幾分型格。此外，他還擁有一項有趣的特別技能——可以隨意將單眼皮變成雙眼皮，這個小特點也為他增添了一絲俏皮和獨特性。

自我介紹和風格

陳瑨羲給自己的介紹是「Chill住咁由70年代穿越到現代嘅過度活躍表演者」，這句話精準地概括了他的風格。他既有著復古的靈魂，可能偏愛70年代的音樂與時尚風格，同時又是一個充滿現代活力的年輕人。而「過度活躍」則點明了他停不下來的表演慾和能量。他的座右銘「Weird is Good!!!!!!!」更是他風格的核心宣言，他勇於擁抱自己的與眾不同，並將「怪」視為一種讚美，決心在舞台上展示最獨一無二的自己。

陳瑨羲參加《全民造星6》的目標：

預期成績

當被問及預計自己在比賽中的名次時，陳瑨羲的回答是「我值得嘅名次」。這個答案充滿自信，但並非自負。它反映出他對自己實力的肯定，以及他相信只要付出努力，最終的結果將會是對他能力最好的證明。他將專注於過程，而非預設一個數字來限制自己。

參賽動機

對陳瑨羲而言，參加《全民造星6》的意義遠超於一場競賽。他的主要目標是「喺呢個舞台上傳遞到自己嘅想法同風格，識多啲相同興趣同理念嘅朋友」。他視這個舞台為一個交流和表達的平台，希望能找到志同道合的夥伴，共同在藝術的道路上探索。這份純粹的初心，讓他更專注於藝術的本質，而非僅僅是名次的追逐。

陳瑨羲的音樂品味：

最喜愛的歌手

陳瑨羲的音樂品味深受西方樂壇傳奇人物的影響，他最喜愛的歌手包括 Michael Jackson、Lady Gaga、Bruno Mars 和 Harry Styles。這份名單星光熠熠，每一位都是定義了一個時代的表演者。Michael Jackson 是流行音樂之王，舞步與音樂完美結合；Lady Gaga 以其前衛的藝術性和戲劇化的表演著稱；Bruno Mars 則是復古Funk與現代流行的完美融合體；而 Harry Styles 則代表了新一代的舞台魅力和時尚風格。這些偶像的共同點是他們都擁有極致的舞台掌控力和獨特的個人風格，這也預示了陳瑨羲的表演將會是充滿能量和設計感的。

最喜愛的歌曲

在他最喜愛的歌曲一欄，他填上了 One Direction 的《Night Changes》。這首抒情慢歌與他喜愛的歌手們的動感風格形成對比，展現了他音樂品味中溫柔感性的一面。這也暗示著，除了勁歌熱舞，他或許也能夠駕馭抒情歌曲，展現動靜皆宜的雙面魅力。

陳瑨羲的社交媒體presence：

Instagram帳號

想緊貼陳瑨羲的最新動態和日常生活，可以追蹤他的Instagram帳號 @ianhannz。透過他的IG，粉絲可以更深入地了解他在舞台下的面貌，以及他為比賽付出的努力。

其他社交平台

除了Instagram，陳瑨羲在其他主流社交平台也相當活躍，方便粉絲從不同渠道支持他：

  • Facebook: ianhannz
  • Threads: @ianhannz
  • YouTube: @ian_hannz

陳瑨羲的日常生活：

興趣愛好

脫下表演者的光環，陳瑨羲的日常生活同樣多姿多彩。他的興趣包括畫畫和做Gym，前者展現了他靜態的藝術細胞，後者則是他維持體能和身型的秘訣。最有趣的是他還喜歡煮食，並幽默地補充「通常差啲燒咗個廚房」，這種坦率的自嘲讓他顯得非常親切和貼地。

特別技能

除了前面提到的變雙眼皮，他還有一個非常實用的「特別技能」——可以隨時隨地睡著。對於日後可能要面對緊湊訓練和拍攝行程的演藝生活來說，這項技能絕對能幫助他快速恢復體力，保持最佳狀態。

陳瑨羲的未來發展：

希望合作的藝人

雖然陳瑨羲在官方資料中未有提及希望合作的具體藝人，但從他深受Michael Jackson及Bruno Mars等舞台王者影響看來，不難想像他會渴望與香港樂壇中同樣以強勁舞台表現力見稱的歌手合作，例如MIRROR的成員Anson Lo或姜濤，又或是唱作俱佳的Gareth.T等，相信他們的碰撞定能擦出精彩的火花。

座右銘和人生態度

「Weird is Good!!!!!!!」這句座右銘貫穿了陳瑨羲的整個形象。他的人生態度是擁抱獨特，拒絕平凡。在講求標準化偶像的時代，他這種敢於展示「怪美」的勇氣，正是他最吸引人的地方。可以預見，陳瑨羲 Ian Hannz 將會憑藉他這份忠於自我的態度和全方位的才華，在《全民造星6》的舞台上，掀起一股無法預測的復古怪美旋風。

