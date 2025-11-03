全民造星6｜43號陳瑨羲 Ian Hannz懶人包！21歲Ansonbean細佬憑實力輕鬆入圍

ViuTV年度選秀盛事《全民造星6》強勢回歸，再度掀起全城熱話。在一眾才華橫溢的參賽者中，43號的陳瑨羲（Ian Hannz）憑藉其獨特的復古風格和「過度活躍表演者」的自我定位，成功吸引了觀眾的目光。這位年僅21歲的年輕人，集舞者、駐唱歌手和學生於一身，誓要在舞台上展現最真實、最怪美的自我。本文將為你深入剖析陳瑨羲 Ian Hannz 的個人背景、才藝專長及參賽目標，讓你全面了解這位潛力新星的魅力所在。