王晶爆陳百強死因非情傷 再批歌路窄引網民圍攻

導演王晶近日在社交平台談及一代巨星陳百強的死因，推翻了坊間流傳多年的「為情殉情」說法。王晶直言陳百強35歲英年早逝的真正原因並非與賭王女兒何超瓊的苦戀，而是事業落差、心理壓力與藥物意外的綜合結果，更批評陳百強歌路受限，引發網民激烈爭議。