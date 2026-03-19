王晶爆陳百強死因非情傷 再批歌路窄引網民圍攻
王晶爆陳百強歌路窄 稱誰都能唱
王晶在片段中憶述陳百強的性格與歌路，形容他真人「很斯文，很儒雅」，但隨即批評其音樂限制。王晶直言：「他聲線聲域不廣，不能夠調太高的音，所以他唱的歌，就是等於汪明荃的歌，就是容易唱，誰都能唱。」儘管陳百強的《等》、《偏偏喜歡你》等名曲傳唱度極高，但王晶認為這種「容易明白的，比較容易唱的歌」在競爭激烈的樂壇面臨不少壓力。王晶更表示，陳百強那一代巨星性格脆弱的原因是「主要就是火的太容易，太多人崇拜他們，就造成了他們的任性」。
王晶分析陳百強死因 否認為情所困
王晶分析陳百強進入90年代後的瓶頸期，認為從巔峰滑落產生的巨大心理落差，令追求完美的他陷入死胡同。王晶在片中表示：「陳百強應該就沒有抑鬱，因為他們覺得我什麼都好，然後為什麼有的事情還是做不到呢？或者是達不到我的想法呢？」王晶強調這種對自我的高度要求與現實的落差，最終演變成悲劇。他否認了坊間流傳多年關於陳百強因與何超瓊苦戀而「殉情」的說法，認為情傷並非主因。
何超瓊扶靈送別成樂壇傳奇
儘管王晶認為情傷非主因，但陳百強與何超瓊的情誼仍是樂壇傳奇。1981年，當時僅19歲的何超瓊透過妹妹何超鳳認識了陳百強，後來更曾擔任陳百強經典歌曲《深愛著你》的MV女主角。1991年何超瓊與許晉亨結婚時，陳百強以「摯友」身份送嫁。1993年陳百強離世時，已為人妻的何超瓊不顧禁忌扶靈送別，在喪禮上哭成淚人，當年引起轟動。這段跨越階層的深厚友誼，至今仍被樂迷津津樂道。
網民狠批王晶不尊重先人
王晶的言論在網上引發激烈爭議，大批網民狠批他不尊重已故歌手。有網民留言：「有啲人把口真係臭到無藥可救！」、「王晶可以選擇喜歡或不喜歡陳百強啲歌，但身為公眾人物又不是音樂人好像不太適合批說陳百強歌路窄」。更有網民諷刺：「陳百強的歌到今天大家都愛唱也還深深記著他，但以後王晶死了恐怕也無人會關心過問吧」。
不少網民為陳百強抱不平，指出「陳百強很多出名歌都係佢自己作，是當年創作歌手」、「人走咗都仲要畀佢批判？佢邊有資格！陳百強嘅歌至今冇人唱得比佢好」有網民更引用公眾人物的話：「不要去批評往生者，因為祂沒有辦法反駁，既不公平，也不厚道！」