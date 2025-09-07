羅啟豪回憶陳百強往事 朋友曾獲對方親自道歉？周國豐回憶暖心舉動：難忘至今！
今日（7日）是一代巨星「香港樂壇情歌王子」陳百強（Danny）的生忌，有電視音樂節目特意製作「陳百強特輯」向他致敬。節目中，《中年好聲音》季軍羅啟豪及主持周國豐罕有憶述與Danny的往事，驚爆他私下超有責任心及溫暖的一面，一個不為人知的窩心舉動更令周國豐畢生難忘，究竟當年發生了甚麼事？
羅啟豪節目驚爆 陳百強代劇組道歉勁有責任心
在最新一集音樂節目《今晚有歌廳》中，嘉賓羅啟豪分享了一段由朋友轉述的經歷，揭露了陳百強不為人知的體貼面。羅啟豪憶述，在1980年陳百強拍攝電影《喝采》時，製作組曾借用其朋友的家進行拍攝。期間因溝通上出現誤會，工作人員竟將朋友家中的牆壁油錯了顏色。羅啟豪強調，事件本身與陳百強完全無關，但他得悉後，竟擔心屋主家中的小朋友會因此不開心，主動親自向屋主鄭重道歉。這個舉動讓羅啟豪大為感動，並在節目中表示：「證明佢係非常 warm 同 nice 同有責任心嘅人。」這件小事足以證明陳百強的巨星風範及善良品格，即使是小小的誤會也願意一力承擔。
周國豐憶述比賽嚇呆 揭陳百強窩心鼓勵畢生難忘
羅啟豪的故事勾起了主持周國豐的深刻回憶，他隨即分享了一段自己入行初期的難忘經歷。周國豐透露，當年他參加一個DJ比賽，評審陣容星光熠熠，包括陳百強、周潤發、鄭裕玲、葉蒨文及黃霑等巨星。比賽期間，他被安排訪問黃霑，沒想到黃霑為了考驗參賽者的臨場反應，竟當場「扮嬲」離場，讓周國豐坦言當時完全嚇呆，腦中一片空白。正當他為自己表現失準而沮喪時，陳百強在比賽後主動走過來，輕輕拍著他的膊頭溫柔地鼓勵說：「唔緊要㗎！你頭先表現得好好㗎喇，唔好唔開心啊！」這句簡單的安慰，對於一個新人來說是極大的鼓舞，這個溫暖窩心的舉動，令周國豐感動至今，畢生難忘。
