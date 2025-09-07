羅啟豪回憶陳百強往事 朋友曾獲對方親自道歉？周國豐回憶暖心舉動：難忘至今！

最新娛聞
東方新地

廣告

今日（7日）是一代巨星「香港樂壇情歌王子」陳百強（Danny）的生忌，有電視音樂節目特意製作「陳百強特輯」向他致敬。節目中，《中年好聲音》季軍羅啟豪及主持周國豐罕有憶述與Danny的往事，驚爆他私下超有責任心及溫暖的一面，一個不為人知的窩心舉動更令周國豐畢生難忘，究竟當年發生了甚麼事？

羅啟豪節目驚爆 陳百強代劇組道歉勁有責任心

在最新一集音樂節目《今晚有歌廳》中，嘉賓羅啟豪分享了一段由朋友轉述的經歷，揭露了陳百強不為人知的體貼面。羅啟豪憶述，在1980年陳百強拍攝電影《喝采》時，製作組曾借用其朋友的家進行拍攝。期間因溝通上出現誤會，工作人員竟將朋友家中的牆壁油錯了顏色。羅啟豪強調，事件本身與陳百強完全無關，但他得悉後，竟擔心屋主家中的小朋友會因此不開心，主動親自向屋主鄭重道歉。這個舉動讓羅啟豪大為感動，並在節目中表示：「證明佢係非常 warm 同 nice 同有責任心嘅人。」這件小事足以證明陳百強的巨星風範及善良品格，即使是小小的誤會也願意一力承擔。

陳百強 羅啟豪 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

周國豐憶述比賽嚇呆 揭陳百強窩心鼓勵畢生難忘

羅啟豪的故事勾起了主持周國豐的深刻回憶，他隨即分享了一段自己入行初期的難忘經歷。周國豐透露，當年他參加一個DJ比賽，評審陣容星光熠熠，包括陳百強、周潤發、鄭裕玲、葉蒨文及黃霑等巨星。比賽期間，他被安排訪問黃霑，沒想到黃霑為了考驗參賽者的臨場反應，竟當場「扮嬲」離場，讓周國豐坦言當時完全嚇呆，腦中一片空白。正當他為自己表現失準而沮喪時，陳百強在比賽後主動走過來，輕輕拍著他的膊頭溫柔地鼓勵說：「唔緊要㗎！你頭先表現得好好㗎喇，唔好唔開心啊！」這句簡單的安慰，對於一個新人來說是極大的鼓舞，這個溫暖窩心的舉動，令周國豐感動至今，畢生難忘。

陳百強 羅啟豪 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
陳百強 羅啟豪 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
陳百強 羅啟豪 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
陳百強 羅啟豪 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
陳百強 羅啟豪 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
陳百強 羅啟豪 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
陳百強 羅啟豪 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
陳百強 羅啟豪 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
陳百強 羅啟豪 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
陳百強 羅啟豪 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
陳百強 羅啟豪 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
陳百強 羅啟豪 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
陳百強 羅啟豪 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
陳百強 羅啟豪 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
陳百強 羅啟豪 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
陳百強 羅啟豪 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
陳百強 羅啟豪 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
陳百強 羅啟豪 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
陳百強 羅啟豪 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 