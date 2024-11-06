73歲陳百祥句句有骨提譚詠麟 親解「香港明星足球隊」不和傳聞

現年73歲嘅陳百祥近年專注明星足球隊事業，不過佢嘅球品就經常被網民質疑，早前比賽時怒踢對手便引起唔少網民熱議！近期陳百祥就另起爐灶，並自組「精裝明星足球隊」，惹起與前隊伍嘅不和傳聞，陳百祥日前接受訪問時更句句有骨回應……

