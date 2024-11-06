73歲陳百祥句句有骨提譚詠麟 親解「香港明星足球隊」不和傳聞
陳百祥親解再組新隊原因
「精裝明星足球隊」成員包括馬國明、洪天明、謝天華、陳展鵬及吳卓羲，位位都係年紀較輕嘅藝人。陳百祥出席《2024EYT好友會聯歡晚宴》後接受訪問時，就坦言「香港明星足球隊」都70幾歲，因此決定再帶另一對，而且新隊成員人人都識，可以替自己將球隊傳承下去，並重申與前隊伍並無不和。
陳百祥句句有骨提譚詠麟
雖然表示與前隊伍並無不和，但係陳百祥提起譚詠麟時就已「譚生」稱呼對方，更直言冇可能叫佢踢足90分鐘，而且自己「同佢（譚詠麟）嘅身形就知係兩回事」。陳百祥在訪問中仲連環表示前隊伍係「踢容易啲嘅足球」，自己就係踢職業，唔係與前隊伍一樣踢嚟玩，更直斥踢波唔認真嘅話，就「去打羽毛球」或者「打乒乓波」，仲表示冇乜機會以前隊伍踢友誼賽，因為「佢哋年紀咁大」，簡直係句句都串到爆！
73歲陳百祥明星足球隊汕頭作賽 疑不滿球證嬲爆踢人
現年73歲的資深藝人陳百祥向來熱衷足球，早前隨香港明星足球隊在汕頭作賽，疑似因不滿球證而情緒失控踢對方球員。有網民更將片段放上社交平台，事件隨即引起爭議！
陳百祥疑似不滿球證踢人
事件發生在一場香港明星足球隊與當地隊伍的友誼賽中。比賽進行到一半時，香港明星隊被判了一個12碼的點球，陳百祥對此顯然感到不滿。網民在社交平台分享片段，並寫道：「陳百祥對點球判罰不滿，所以把放在12碼的點球踢走，然後開球直接踢人。」指出他在點球判罰後將球踢走，並在隨後的開球時直接向對方球員踢去，這一行為立即被裁判注意到，並對陳百祥出示了黃牌。
陳百祥疑一度與對方球員爭論
陳百祥的行為不僅引起了裁判的注意，對方球員也對此表示了不滿。從視頻中可以看到，有對方球員上前與陳百祥理論，場面一度相當緊張。幸好，有隊友及時上前將陳百祥拉開，避免了進一步的衝突。儘管如此，陳百祥對裁判的不滿依然未消，他在場上多次表達對判決的不滿。這場賽事最後以1比1打和完場。
網民怒斥「無球品」、「球霸」
這次事件迅速在網上引發了廣泛討論，不少網民對陳百祥的行為表示了批評：「無球品」、「球霸」；另外，也有人希望能看原視頻，了解事情真相！更認為作為公眾人物應該要有更好的自我控制能力，同時，也有人認為在高壓的比賽中，情緒的失控是可以理解的。無論如何，這次事件無疑給陳百祥以及香港明星足球隊的形象帶來了不小的影響。
黃日華去年11月曾發生踢人事件
去年11月，《香港明星足球隊 x 榕江村超聯隊足球邀請賽2023》在香港大球場舉行，62歲的黃日華在比賽中發生了一起爭議性的事件。他從後方用力推倒對方球員，雖然裁判沒有給予黃日華罰牌，但隨後他又利用機會伸腳踢人，結果被裁判出示黃牌。最終，黃日華錄製了一段道歉視頻，對方球員也接受了道歉，事件才得以平息。