71歲阿叻陳百祥話月底退休今改口 原來曾借曾志偉億元度難關
稱退休後再復出至年底
阿叻、泳兒、陳葦璇、關楓馨、港姐亞軍梁凱晴、著名魔術師李行齊等今日出席《善心滿載仁愛堂》記者會，阿叻兩星期前受訪時曾表示此慈善騷會是他最後一次在TVB演出，但昨日他在受訪時卻說，「要畀面志偉，一出話係最後一個騷，即刻有好多個電話打比我問，阿志偉仲叫我畀個機會佢。」阿叻又稱，慈善騷很難推，上次講完之後承受很大壓力。但阿叻則表示，2022年肯定是唱歌最後一次，但他不知道之後或會做多一個半個騷，「其實我欠曾生（曾志偉）一個好大的人情。」
譚詠麟曾志偉人情債冇得推
阿叻憶述2008年金融風暴搏過龍，曾志偉拿出定期存款借給他，金額高達8、9位數字，所以非常感激對方幫手。阿叻笑稱自己是賭徒，周圍借錢投資，日日欠債，三更窮五更富。被問到當年幾時還錢給曾志偉，阿叻自詡表示一、兩個星期還清。阿叻又感謝譚詠麟（阿倫）早年將本用來買樓的3萬元首期借給他，他指當時阿倫媽咪稱首次上樓，叮囑他要還錢。他感慨說自己是沒用的人，只是夠運。他亦感謝自己認識的朋友夠多，更直言，識人好過識字。
即重溫阿叻點講：
有意開老人院
阿叻8月4日以《全港智叻星》嘉賓主持身分，亮相張秀文和鄭衍峰主持的無綫節目《答得快 好世界》錄影，當時仍斬釘截鐵說自己是最後一次工作，今後不再參與主持、電視及電影演藝等，又說自己不是27歲，是72歲了，同阿倫（譚詠麟）同年紀，冇得呃。當問到未來後路時，他回應記者指自己有可能開老人院，之後又表示有人搵自己，自己都會做嘉賓，未來的職業可能會唱歌，說不定返轉頭救樂壇，似乎也即場為自己講定後路。
聲稱和曾志偉「劃清界線」
阿叻在上月31日和太太黃杏秀出席高爾夫球慈善盃賽記者會時，笑言自己與高層曾志偉沒有交情，亦不清楚對方的內地公司被追債一事。他說，自己已經幾年無開工，上年港姐司儀都無做。被問及是否因為曾志偉叫到所以「出山」，阿叻則表示自己和對方沒有交情，更以階層「劃清界線」，指對方是高層，自己只是小藝員，更稱沒有留意無綫股價下滑及曾志偉名下公司被追債的傳聞，只提及自己是「out咗的退休老人家。」