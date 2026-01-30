陳百祥開火轟鄧兆尊靠老竇有錢 當事人淡定回應揭阿叻真正動機
廣告
陳百祥阿叻日前開火狠批鄧兆尊「靠老竇先有咁多錢」，更直言對方「唔係因為佢叻有幾多」，一番言論瞬間在娛樂圈掀起軒然大波。面對前輩的突然「開火」，鄧兆尊終於在網台節目中首度開腔回應，坦言自己突然中了一「掌」，但態度相當淡定，更爆出阿叻此舉可能是為了「內地流量」，令這場富豪之爭更添戲劇性。
阿叻開火狠批鄧兆尊靠老竇發達
事緣早前鄧兆尊被瘋傳擁有15億現金放在銀行滾利息，每日利息高達4萬元的驚人財力。當記者問及陳百祥與鄧兆尊誰更有錢時，阿叻毫不客氣地回應：「鄧兆尊係因為老竇叻先有咁多，唔係因為佢叻有幾多。我、譚詠麟、曾志偉，自己搵㗎。我哋有能力。」阿叻更進一步挑釁，質疑鄧兆尊的賺錢能力：「喂，佢講佢幾多身家冇用，我出嚟幾個鐘，佢話佢幾十萬有人請佢。有無人請過鄧兆尊做直播？」一番話直接將矛頭指向鄧兆尊的出身背景，暗示對方是靠父蔭才有今日財富。
鄧兆尊淡定回應稱突然中一掌
面對阿叻的突然「開火」，鄧兆尊在網台《娛樂好好玩》節目中首度開腔回應。他坦言自己突然中了一「掌」，但語氣相當平靜，並沒有表現出憤怒或不滿。鄧兆尊表示：「我又覺得無乜攻擊性嘅呢樣嘢。佢只不過係聽到人哋咁講，咁佢覺得『啊，我可能有咁嘅家底』。邊有呢樣嘢啊？叻哥都知我無啦。」他更強調自己對阿叻並無怨言，認為前輩的批評會接受，但自己不會批評前輩。
爆料阿叻開火或為內地流量
更令人意外的是，鄧兆尊在節目中爆出阿叻此舉的可能動機。他分析道：「我覺得叻哥咁樣做，一定有佢嘅原因嘅。可能係因為內地嘅流量或者咩事，我唔知道。」這番話暗示阿叻的言論可能是為了吸引內地觀眾的注意，增加自己的曝光度和流量。鄧兆尊更強調：「至於佢係咪攻擊我，我唔覺得佢攻擊我。我同佢踢咁耐波，我都未跛過。」展現出相當大度的態度。
吳家樂為阿叻解畫稱語不驚人死不休
同場的吳家樂亦為阿叻的言論作出解釋，他笑言鄧兆尊其實每個星期都有做直播，間接反駁了阿叻的質疑。吳家樂更指出阿叻每次出來說話都「語不驚人死不休」，如果不是這樣才奇怪，暗示這只是阿叻一貫的作風。兩人在節目中更透露，阿叻私底下其實並不是「咁招積、咁寸」，實際上是一位好人和非常認真的人，為這場風波增添了更多內幕消息。
圖片來源：YouTube@魔方全媒、YouTube圖片、東方新地圖片庫資料或影片來源：原文刊於新假期