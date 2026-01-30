陳百祥開火轟鄧兆尊靠老竇有錢 當事人淡定回應揭阿叻真正動機

陳百祥阿叻日前開火狠批鄧兆尊「靠老竇先有咁多錢」，更直言對方「唔係因為佢叻有幾多」，一番言論瞬間在娛樂圈掀起軒然大波。面對前輩的突然「開火」，鄧兆尊終於在網台節目中首度開腔回應，坦言自己突然中了一「掌」，但態度相當淡定，更爆出阿叻此舉可能是為了「內地流量」，令這場富豪之爭更添戲劇性。