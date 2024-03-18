阿叻陳百祥疑似撈唔掂轉行做地盤佬＋外賣仔？曾兩度破產爭曾志偉成億
暫緩退出？阿叻陳百祥變身地盤佬＋外賣仔
在短片中，我們看到叻哥戴著安全帽在工地擔泥，看起來非常吃力，他邊搬邊喘息地說：「正式開拍才搬吧，真的好X重啊，不是開玩笑。」旁邊有人提醒他別爆粗，場面既真實又有趣。接著，鏡頭一轉，阿叻變身為電單車外送員，背後還掛著一個綠色的外送盒。他自嘲地說：「原本我係揸哈利，依家變咗送外賣的單車手。」
網民勁讚外表年輕
原來，叻哥這次的「轉行」只是為了導演王晶的短劇《億萬傻王子》拍攝花絮。影片最後，我們也看到了晶哥的身影。這段短片在網上引起了不少迴響，網民紛紛留言讚賞：「唯一跟周星馳對戲不落下風的喜劇演員」、「為啥陳百祥70多了還那麽年輕，心態真好」等。
阿叻曾兩度破產 獲譚詠麟借錢過難關
阿叻在70年代出道，曾經涉足過不少生意。早年他開辦了製衣廠，在事業高峰時期，他被指身家過千萬，擁有5架名車。然而，隨著生意的下滑，他曾經身陷財務困境。1988年，35歲的他第一次申請破產，當時是好友譚詠麟將3萬元首期借給他，幫助他走出困境。
起死回生有指身家早已過億
2000年初，阿叻再次與成龍、曾志偉、譚詠麟、梅艷芳等人集資1,000萬，成立了東方魅力公司，公司一度上市。不過，由於期指投資失利，他再次面臨財務危機，申請了第二次破產。儘管如此，阿叻後來再次起死回生，被指身家早已過億，生活愜意。他曾在訪問中表示，自己上無高堂，下無子女，可以自由自在地做自己喜歡的事情。
前年稱退休後再復出至年底
2022年，阿叻受訪公開表示將會告別幕前並退休，並指TVB節目《善心滿載仁愛堂》將是他的「告別作」，但之後卻改口自爆會繼續做到年底，因為要還人情債，當時他說：「要畀面志偉，一出話係最後一個騷，即刻有好多個電話打比我問，阿志偉仲叫我畀個機會佢。」阿叻又稱，慈善騷很難推，上次講完之後承受很大壓力。但阿叻則表示，2022年肯定是唱歌最後一次，但他不知道之後或會做多一個半個騷，「其實我欠曾生（曾志偉）一個好大的人情。」
表示曾向曾志偉借成億
阿叻憶述2008年金融風暴搏過龍，曾志偉拿出定期存款借給他，金額高達8、9位數字，所以非常感激對方幫手。阿叻笑稱自己是賭徒，周圍借錢投資，日日欠債，三更窮五更富。被問到當年幾時還錢給曾志偉，阿叻自詡一、兩個星期還清。阿叻又感謝譚詠麟（阿倫）早年將本用來買樓的3萬元首期借給他，他指當時阿倫媽咪稱首次上樓，叮囑他要還錢。他感慨說自己是沒用的人，只是夠運。他亦感謝自己認識的朋友夠多，更直言，識人好過識字。
2018年曾寸曾志偉睇唔起TVB
過去同曾志偉分屬好友的阿叻，在2018年談及志偉為ViuTV講波又帶隊睇波，擺到明唔俾面TVB，阿叻就表明自己係無綫親生仔：「流住TVB血㗎」，寸爆志偉睇唔起TVB。2022年被問及是否因為曾志偉叫到所以「出山」，阿叻也笑指自己和對方沒有交情，更以階層「劃清界線」，指對方是高層，自己只是小藝員，更稱沒有留意無綫股價下滑及曾志偉名下公司被追債的傳聞，只提及自己是「out咗的退休老人家。」
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