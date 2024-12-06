「翻版鍾楚紅」前亞姐陳秀茹因工受傷頸椎移位 接受《東張》訪問痛到大叫
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曾被譽為「翻版鍾楚紅」的前亞姐陳秀茹（Suki），自從離開娛樂圈後，選擇在美國開始新的生活。不過最近工作時不幸遭遇嚴重工傷，導致頸椎移位，必須進行手術治療。日前更接受了《東張西望》的訪問，訪問期間表現痛苦，一度嚇親東張女神！
「翻版鍾楚紅」陳秀茹因工受傷頸椎移位
在美國一間護老院擔任廚師的陳秀茹，早前在冷凍房取食材時，不幸被一個七磅重的批和一個五磅重的蛋糕從高處墜落，猛烈擊中她的頭部。陳秀茹不但當場昏倒，更導致她的頸椎移位，壓迫到中央神經。起初，醫生誤診為肌肉拉傷，讓她休息五天後繼續工作。然而，隨著時間的推移，她發現自己的左手開始麻痺並且無力，這才再次尋求醫生的幫助，最終確診需要進行手術。
手術後，陳秀茹在社交媒體上發布了她的康復影片，展示了她戴著頸箍，由醫護人員撐扶著行走的情況。陳秀茹手術後雖然繼續受頭暈、嘔吐和哮喘等後遺症困擾，但她在影片中寫道：「I cant give up because……（我不可放棄，因為……）」，展現了她不屈不撓的精神。
接受《東張》訪問痛到大叫
陳秀茹日前接受《東張西望》訪問，在接受訪問期間，陳秀茹一度痛苦大叫「有啲痛，你等等！」然後解釋自己「好似畀人扯開咗個身咁。」東張女神廖倬竩聽到後即刻嚇到掩口，睇到網民都痛埋一份！
陳秀茹兩度患癌 曾演過陳小春女友
陳秀茹在1995年參選亞姐，雖然落選，但隨後在《古惑仔之人在江湖》中飾演「山雞」陳小春女友嶄露頭角，之後加入TVB拍劇。在2007年，她與外籍男友結婚並移居美國，不過在2015年返港時被診斷出患有乳癌和皮膚癌，需要進行切除癌細胞組織和裝上義乳等治療。現在再度移民美國，在美國主力從事廚師工作。
圖片來源：IG@amourlulusc、TVB、電影截圖