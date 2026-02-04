36歲人妻Yanny婚後肉麻示愛 自爆眼中「只有老公」甜爆網民
36歲前Super Girls成員陳穎欣（Yanny）上月與拍拖9年的著名音樂監製陳考威（Gareth）在澳洲拉埋天窗後，婚後首度在社交網高調放閃！這位新婚人妻昨日突然大晒恩愛，不但曝光與老公的甜蜜視覺，更炫耀收到的首份情人節禮物——一對閃爆鑽石手鈪，甜到網民都話「漏晒」！
Yanny婚後首曝老公視覺甜爆網民
Yanny在社交網大晒恩愛照片，見二人急不及待提早慶祝情人節，撐住枱腳大嘆牛扒兼香檳，畫面相當浪漫。最令人印象深刻的是其中一張Yanny大頭照，大特寫拍攝眼球內，原來眼中只有老公，肉麻示愛認真甜到漏。這對新婚夫婦完全沉浸在二人世界中，絲毫不介意在鏡頭前展示親密關係，令不少網民都被這份甜蜜感動。
情侶鑽石手鈪閃爆眼球提前慶祝
除了放閃照片外，Yanny更大方展示二人收到的首份情人節禮物——一對情侶鑽石手鈪，在燈光下閃閃發亮，相當奢華。她在帖文中寫道：「情人節提前送上祝福，我們很早就選好了禮物，都知道我們會非常喜歡。」從字裡行間可見這對新婚夫婦對彼此的了解和默契，連選禮物都心有靈犀，令人羨慕不已。
前隊友蔡明思即刻tag老公要求買禮物
帖文一出即引來大量留言，前Super Girls隊友蔡明思更即時留言tag自己老公：「買畀我！！」，顯然被這對鑽石手鈪深深吸引，希望老公也能送上同樣貴重的禮物。網民對這對新婚夫婦的甜蜜互動反應熱烈，紛紛留言表示「認真甜到漏」、「好羨慕呀」、「祝你們永遠幸福」等祝福說話。不少粉絲都被Yanny和Gareth的恩愛模樣深深感動，認為他們經過9年愛情長跑終於修成正果，這份得來不易的幸福更顯珍貴，值得好好珍惜和祝福。
圖片來源：IG@yannyyc、IG相片資料或影片來源：原文刊於新假期