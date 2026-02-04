36歲人妻Yanny婚後肉麻示愛 自爆眼中「只有老公」甜爆網民

36歲前Super Girls成員陳穎欣（Yanny）上月與拍拖9年的著名音樂監製陳考威（Gareth）在澳洲拉埋天窗後，婚後首度在社交網高調放閃！這位新婚人妻昨日突然大晒恩愛，不但曝光與老公的甜蜜視覺，更炫耀收到的首份情人節禮物——一對閃爆鑽石手鈪，甜到網民都話「漏晒」！